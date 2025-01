Masz takie światła w samochodzie? Policjant wlepi 3000 zł mandatu

Oprac.: Agnieszka Kasprzyk

Oślepiły cię kiedyś źle ustawione światła innego samochodu? W takim razie zaliczasz się do 98 proc. kierowców, którym to się przytrafiło. Prawidłowe oświetlenie pojazdu to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim bezpieczeństwa na drodze. Dzięki nim możemy szybciej i bardziej płynnie reagować na wszelkie sytuacje zdarzające się w trasie. Źle ustawione światła to nawet 3000 złotych mandatu, a to jeszcze nie koniec konsekwencji. Co warto wiedzieć o ustawianiu świateł i jakie przepisy obowiązują w Polsce? Wyjaśniamy.