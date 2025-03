Niedawno rozpisywaliśmy się na temat rekordowego fotoradaru na Alejach Jerozolimskich w Warszawie . Po 26 dniach od zamontowania urządzenie udokumentowało 7840 przekroczeń prędkości, a w czasie od 18 listopada 2024 do 1 lutego 2025 odnotowano aż 12 517 naruszeń.

Urządzenie przestało działać, gdy padło ofiarą wandali. Sprawa została wtedy zgłoszona na policję i do ubezpieczyciela. Nie wiadomo, kiedy warszawski fotoradar rekordzista wróci na swoje miejsce. Obecnie kierowcy mogą cieszyć się jego chwilową niedyspozycją.

Okazuje się, że nie tylko w Polsce funkcjonował rekordzista wśród fotoradarów. Niemcy również mają swój odpowiednik, który okazał się prawdziwą maszynką do zarabiania pieniędzy. Burmistrz Kirchseeon pochwalił się niedawno osiągnięciami fotoradaru zainstalowanego w mieście przy ulicy Gartenweg.

Urządzenie funkcjonuje od około roku i już w pierwszych dniach po uruchomieniu, wygenerowało 100 tys. euro zysku dla gminy. Do końca roku kwota ta wzrosła do miliona euro. Jak podają niemieckie media, od początku działalności fotoradar zarejestrował 34,5 tys. wykroczeń polegających na przekroczeniu dozwolonej prędkości, która w tym miejscu wynosi 50 km/h. Burmistrz Jan Paeplow zdradził Niemieckiej Agencji Prasowej na co przeznaczy gigantyczną kwotę zarobioną przez fotoradar.