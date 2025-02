Fotoradar-rekordzista uszkodzony przez wandali. Kosił kierowców równo z ziemią

Z Alei Jerozolimskich w Warszawie zniknął fotoradar, który pojawił się tam w listopadzie ubiegłego roku. Urządzenie, które szybko okazało się być najskuteczniejszym z warszawskich radarów, zostało zdewastowane. Aktualnie GITD jest na etapie wyceny uszkodzeń i szykuje się do jego naprawy.

Uściślijmy, chodzi o fotoradar pracujący do tej pory na Alejach Jerozolimskich 239 w Warszawie. Urządzenie zamontowano w tym miejscu 14 listopada 2024 roku. Szybko okazało się, że nowy fotoradar jest bardzo zapracowany. Po 26 dniach pracy urządzenie udokumentowało 7840 przekroczeń prędkości – to ponad 300 zdjęć dziennie.

Kierowcy często padali jego ofiarami, bo w miejscu jego instalacji – mimo szerokiej dwujezdniowej drogi oddzielonej pasami zieleni i barierkami ochronnymi – obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h.

W sumie, od 18 listopada 2024 do 1 lutego 2025 fotoradar przy Alejach Jerozolimskich 239 zarejestrował aż 12 517 naruszeń

Sprawa dewastacji została zgłoszona policji i do ubezpieczyciela. Wiadomo, że do wymiany kwalifikuje się obudowa urządzenia. Trwa szacowanie kosztów naprawy. Można jednak zakładać, że fotoradar wróci na swoje miejsce za kilka do kilkunastu dni.