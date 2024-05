Nowy fotoradar to potężne narzędzie. Pierwsze już działają, jak je poznać?

Spis treści: 01 Coraz więcej fotoradarów przy polskich drogach

02 TraffiStar SR390 - fotoradar, który ma supermoce

03 Co potrafi TraffiStar SR390?

W całej Polsce GITD wymieniła aż 247 fotoradarów. Jak podano na stronie GITD "Urządzenia Multaradary CD zastąpiły 98 najstarszych i najbardziej awaryjnych fotoradarów, dotychczas pracujących w systemie CANARD. 147 kolejnych wymieniono na Mesta Fusion RN. W 2 lokalizacjach wprowadzono urządzenia TraffiStar SR390. Sięgnięto po najnowocześniejsze urządzenia dostępne na polskim rynku".

Coraz więcej fotoradarów przy polskich drogach

Do tego zainstalowano 26 fotoradarów w zupełnie nowych miejscach, które do tej pory nie były objęte kontrolami. Więcej jest też dróg, na których działa odcinkowy pomiar prędkości - teraz to aż 180 km dróg, w tym autostrad i dróg szybkiego ruchu, w sumie w 39 lokalizacjach. Więcej jest także skrzyżowań z systemem Red Light, czyli kamerami, które monitorują, czy kierowcy zatrzymują się przed zieloną strzałką i nie wjeżdżają na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Do tego w czterech miejscach takim monitoringiem objęte są przejazdy kolejowe.

Reklama

W sumie GITD chwali się, że w Polsce działa łącznie 583 urządzeń stacjonarnych rejestrujących wykroczenia kierowców. Najnowocześniejsze wśród nich to fotoradary TraffiStar SR390, które działają w dwóch lokalizacjach. Co potrafią i jak je rozpoznać?

TraffiStar SR390 - fotoradar, który ma supermoce

Pierwsze fotoradary TraffiStar SR390 zostały zamontowane w Warszawie przy al. Stanów Zjednoczonych oraz w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej. Można się spodziewać, że w najbliższym czasie liczba tych urządzeń będzie rosnąć i obejmie drogi w całej Polsce. Koszt zakupu i montażu urządzenia to ponad 200 tys. zł. Koszty "zwrócą się" szybko, bo jego umiejętności są imponujące.

Fotoradar TraffiStar SR390 może być montowany stacjonarnie lub w radiowozie. Potrafi monitorować do sześciu pasów ruchu i do sześciu pojazdów jednocześnie, odróżniając przy tym pojazdy osobowe od ciężarówek. Radar, który waży około 7,5 kg, umie też, jak podaje GITD: "monitorować prędkość pojazdu, pas, którym porusza się pojazd, prędkość obowiązującą na danym odcinku drogi, czas i miejsce popełnienia wykroczenia."

Co potrafi TraffiStar SR390?

Czujniki laserowe i radary zapewniają najwyższą precyzję pomiaru. O jakość zapisywanego obrazu dba wysokiej rozdzielczości kamera, której niestraszne są trudne warunki pogodowe czy ciemność - jej skuteczność w odczytywaniu tablic i twarzy wynosi 98%. Poza monitorowaniem prędkości przejeżdżających aut fotoradar TraffiStar SR390 wykrywa też inne przewinienia, takie jak wjazd na czerwonym świetle czy złamanie zakazu skrętu/zawracania. Urządzenie jest gotowe do pracy w sieci, umożliwiając zdalne sterowanie i monitorowanie, co przyczynia się do efektywnej kontroli na drogach.

Nowe fotoradary mogą też odczytywać prędkość pojazdu mierzoną "od tyłu", ale ze względu na przepisy ta funkcjonalność na razie nie będzie wykorzystywana. Jak poznać fotoradar TraffiStar SR390? To "skrzynka" z żółtymi bokami i szklanym frontem.