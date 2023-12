Miliardy na fotoradary i obwodnice z KPO. Kierowcy oddadzą je w mandatach

Spis treści: 01 3 mld zł na obwodnice i fotoradary. Urzędnicy mają dwa lata

02 KPO sypnie kasą na fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości

03 Nowe fotoradary w 2023 roku. Mandaty są naprawdę srogie

04 Taryfikator mandatów za prędkość 2023

Odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy było sztandarowym hasłem wyborczym Koalicji Obywatelskiej. Sam KPO oznacza dla Polski zastrzyk blisko 60 mld euro czyli grubo ponad 260 mld zł (ponad połowa rocznego budżetu).

3 mld zł na obwodnice i fotoradary. Urzędnicy mają dwa lata

W KPO znajdziemy szereg zapisów dotyczących nie tylko transformacji energetycznej i elektromobilności ale też poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Ściślej - chodzi o komponent E2.2.1 "Inwestycje w zakresie bezpieczeństwa transportu".



CUPT, czyli Centrum Unijnych Projektów Transportowych, ogłosiło właśnie nabór wniosków na objęcie wsparciem ze środków KPO (część grantowa) projektów w ramach komponentu E2.2.1. Kwota przeznaczona na wsparcie polskich przedsięwzięć w ramach komponentu E (zielona i inteligentna mobilność) 2.2.1 wynosi 3 136 612 896 zł.



KPO precyzuje, że komponent E.2.2 dotyczy "wprowadzenia rozwiązań minimalizujących wpływ transportu na otoczenie społeczne, poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym, kolejowym oraz innych, w tym zastosowanie rozwiązań w organizacji ruchu". W tym konkretnym przypadku (E2.2.1) chodzi o:



zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu, w szczególności jego niechronionych uczestników, jak również eliminacja ruchu tranzytowego z obszarów o zwartej zabudowie mieszkaniowej (obwodnice dróg na drogach krajowych) wraz z utworzeniem sieci magazynów konserwatorskich.

KPO sypnie kasą na fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości

Z zapisów KPO wynika, że w ramach działań związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego zakłada się "budowę nowych obwodnic pozwalających na wyprowadzenie ruchu z obszarów zurbanizowanych" czy np. rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) na drogach krajowych (kontynuacja Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem).



Celem aktualnego naboru jest "wybór do objęcia wsparciem w ramach KPO" przedsięwzięć w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa transportu drogowego. Sam nabór wniosków odbywa się w trybie niekonkurencyjnym. Oznacza to, że o środki ubiegać się mogą państwowe instytucje, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Główny Inspektorat Transportu Drogowego.



Wiadomo, że w ramach naboru wsparcie otrzymają przedsięwzięcia polegające na:

modernizacji 305 niebezpiecznych punktów na drogach,

budowie 90 km obwodnic,

zainstalowaniu 128 automatycznych urządzeń nadzoru drogowego.



CUPT nie precyzuje, w jakim terminie realizowane będą wypłaty środków i - co oczywiste - realizowane z nich inwestycje. Dowiadujemy się jedynie, że GDDKiA oraz GITD mają aż dwa lata na przygotowanie i złożenie wniosków. Termin mija dokładnie 31 grudnia 2025 roku o godzinie 23.59.

Nowe fotoradary w 2023 roku. Mandaty są naprawdę srogie

Przypominamy, że plan GITD na bieżący rok zakładał rozbudowę systemu fotoradarowego o:

39 nowych urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości,

30 nowych systemów rejestrujących wjazd na skrzyżowanie na czerwonym świetle,

5 nowych systemów monitorujących przejazdy kolejowo-drogowe pod kątem niestosowania się przez kierujących do sygnalizacji świetlnej.

Ponadto, od 2022 roku trwa proces sukcesywnej wymiany najstarszych i najbardziej wyeksploatowanych fotoradarów. W sumie, z tego powodu w skali kraju ma zostać wymienionych 247 urządzeń.



Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku urządzenia działające w ramach systemu CANARD zarejestrowały nieco ponad milion naruszeń przepisów. Zdecydowana większość - bo aż około 57 proc. zarejestrowanych w 2022 roku wykroczeń - dotyczyło przekroczenia prędkości w zakresie pomiędzy 11 a 20 km/h ponad limit. Trzeba jednak pamiętać, że system CANARD spina w jedną całość nie tylko klasyczne fotoradary, ale też np. odcinkowe pomiary prędkości (OPP). Chociaż poprzedzone stosownymi tablicami (informacyjne - z niebieskim tłem) - te często "zaskakują" kierowców. Najlepszym przykładem może tu być OPP na autostradzie A4 między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie, gdzie obowiązuje ograniczenie do 110 km/h. w ciągu czterech miesięcy działania, od 13 lipca do 31 października 2023 roku, system odcinkowego pomiaru prędkości na autostradzie A4 między Kostomłotami i Kątami Wrocławskimi zarejestrował 134 tys. wykroczeń popełnionych przez kierowców. Rekordzista przejechał 8 km ze średnią prędkością 199 km/h, a przypomnijmy, że obowiązuje tam ograniczenie do 110 km/h. Jak policzyła GDDKiA, dozwoloną prędkość przekroczyło 4,5 proc. kierowców przejeżdżających odcinek objęty pomiarem.

Można się spodziewać, że radykalne zwiększenie liczby automatycznych urządzeń nadzoru drogowego w znaczący sposób odbije się na wpływach z mandatów za przekroczenie prędkości.

Taryfikator mandatów za prędkość 2023

Dla przypomnienia, obecnie obowiązujący taryfikator mandatów za prędkość, który będzie obowiązywał też w 2024 r., prezentuje się następująco:

do 10 km/h - 50 zł, 1 pkt karny

od 11 km/h do 15 km/h - 100 zł, 2 pkt. karne

od 16 km/h do 20 km/h - 200 zł, 3 pkt. karne

od 21 km/h do 25 km/h - 300 zł, 5 pkt. karnych

od 26 km/h do 30 km/h - 400 zł, 7 pkt. karnych

ponad 30 km/h - 800 zł (recydywa 1600 zł), 9 pkt. karnych

ponad 40 km/h - 1000 zł (recydywa 2000 zł), 11 pkt. karnych

ponad 50 km/h - 1500 zł (recydywa 3000 zł), 13 pkt. karnych

ponad 60 km/h - 2000 zł (recydywa 4000 zł), 14 pkt. karnych

ponad 70 km/h - 2500 zł (recydywa 5000 zł), 15 pkt. karnych