Przypadków korzystania z telefonów, czy innych mobilnych urządzeń nie brakuje – kierowcy chętnie sięgają po nie w czasie jazdy, by np. odpisać na ważną wiadomość. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że w wielu krajach Europy jest to czyn zabroniony. Urządzenia odwracają uwagę od drogi i dekoncentrują kierowców, a to z kolei mogą być przyczyny wypadku. I tak np. w Polsce co jakiś czas prowadzone są akcje na skrzyżowaniach, w ramach których policjanci, korzystając z dronów, sprawdzają, czy kierowcy oczekujący na zielone światło nie umilają sobie czasu korzystając z telefonu. Niemcy natomiast poszli o krok dalej.