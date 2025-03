Polska prezydencja we wtorek nad ranem porozumiała się z Parlamentem Europejskim w sprawie zmian w dyrektywie o prawie jazdy, co stanowi jeden z ostatnich etapów legislacyjnych przed ostatecznym wdrożeniem nowych przepisów.

Zgodnie z osiągniętym porozumieniem, do końca 2030 roku elektroniczne prawo jazdy zostanie wprowadzone w całej Unii Europejskiej i będzie uznawane przez wszystkie państwa członkowskie. W komunikacie czytamy jednak, że kierowcy zachowają prawo do posiadania tradycyjnej, fizycznej wersji dokumentu. Zarówno cyfrowa, jak i papierowa forma prawa jazdy będzie ważna przez 15 lat od momentu wydania.

Posiadacze bezterminowych praw jazdy nie muszą jednak działać natychmiast. Procedura wymiany dokumentów została rozłożona w czasie i rozpocznie się w 2028 roku, trwając aż do 2033 roku. Po tym okresie wszyscy kierowcy będą posiadać już dokumenty z określoną datą ważności. Co istotne, wymiana bezterminowych praw jazdy w kategoriach AM, A1, A2, A, B1, B, B+E oraz T będzie procedurą uproszczoną - nie wymaga dostarczenia zaświadczeń lekarskich, a jedynie złożenia wniosku i wniesienia opłaty. Dzięki temu kierowcy zaoszczędzą około 200 złotych, które musieliby wydać na badania.