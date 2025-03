Złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów stanowi przestępstwo z art. 244 Kodeksu karnego, za które grozi kara pozbawienia wolności do pięciu lat. Mimo to liczba takich przypadków rośnie w zastraszającym tempie. W 2018 r. policja odnotowała 7 014 takich naruszeń, natomiast w 2023 r. liczba ta wzrosła ponad dwukrotnie - do 16 534. To zapewne jedynie wierzchołek góry lodowej, bo przedstawiona liczba dotyczy jedynie przypadków ujawnionych.