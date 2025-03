Ceny paliw mają ogromny wpływ na domowy budżet, dlatego wszystkie obniżki na stacjach paliw przyciągają zmotoryzowanych. Każda możliwość obniżenia rachunku o kilka, kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt złotych pozwala w skali miesiąca na zaoszczędzenie całkiem sporej sumy. Tym razem z ciekawej oferty można skorzystać na stacjach paliw marki Shell, a droga do otrzymania zniżek jest prosta - wystarczy posiadać aplikację Lidl Plus.

W regulaminie pojawił się ważny zapis dotyczący rozliczania. Dla kierowców mamy dobrą wiadomość, ponieważ „rabat nalicza się co do grosza, co oznacza, że jeśli kierowca zatankuje np. 26,5 litra Shell V-Power Diesel, oszczędzi dokładnie 6,63 zł”. Oczywiście nie zabrakło również pewnych ograniczeń. Maksymalna kwota rabatu przy jednym tankowaniu wynosi 20 zł dla paliw Shell V-Power, 12 zł dla paliw Shell FuelSave i 8 zł dla Shell AutoGas.

Następnie tankujemy minimum 20, a maksymalnie 80 l paliwa objętego promocją i jeszcze przed zapłaceniem należy pokazujemy kasjerowi kod zniżkowy w celu zeskanowania go. Voilà! Co ciekawe, promocja obejmuje również paliwo tankowane do atestowanego kanistra. Akcja promocyjna "Benefit Plus z Shell" trwa od 17 marca do 27 kwietnia 2025 r.