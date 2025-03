Nieoznakowane radiowozy operują w różnych wydziałach polskiej policji. Wykorzystywane są zarówno przez funkcjonariuszy kryminalnych, dochodzeniowych, jak i tych pracujących w wydziałach ruchu drogowego. Warto podkreślić, że nie każdy taki pojazd wyposażony jest w zestaw do pomiaru prędkości czy rejestrator wideo, co nie zmienia faktu, że funkcjonariusz poruszający się takim autem ma pełne prawo do zatrzymania kierowcy łamiącego przepisy drogowe.

Jakimi samochodami dysponuje polska policja?

Polskie drogi patrolowane są przez kilkaset nieoznakowanych pojazdów należących do wydziałów ruchu drogowego czy tak zwaną grupę Speed. Dominującą markę w tym segmencie stanowi BMW, z modelami serii 3 oraz 3 GT na czele. Do służby trafiło aż 140 egzemplarzy modelu 330i z napędem xDrive oraz 31 wersji Gran Turismo. Policyjne jednostki w różnych województwach nadal wykorzystują również Ople - zarówno modele Insignia, jak i Astra. Co ciekawe, w służbie znajdują się także mniej oczywiste pojazdy, jak sportowe Cupry Leon (zarówno w odmianach hatchback jak i kombi) czy Kie Stinger.

Jak rozpoznać nieoznakowany radiowóz?

Identyfikacja nieoznakowanego radiowozu wymaga spostrzegawczości i znajomości pewnych szczegółów. Pojazdy te zazwyczaj utrzymane są w stonowanej, niewzbudzającej podejrzeń kolorystyce - dominują barwy czarne, szare i srebrne, które doskonale wtapiają się w codzienny ruch drogowy.

Jednym z charakterystycznych detali, który może zdradzić policyjny charakter pojazdu, są dodatkowe anteny. Ze względu na specjalistyczne wyposażenie, radiowozy często posiadają niestandardowe anteny, zamontowane obok tych fabrycznych. Należy jednak pamiętać, że brak takiego elementu nie wyklucza policyjnego pochodzenia pojazdu.

Bardziej dyskretnym, ale równie istotnym elementem jest kamera wbudowana w środkową część deski rozdzielczej. Z uwagi na niewielkie rozmiary, może być trudna do dostrzeżenia z zewnątrz. Łatwiej zauważalnym elementem jest sygnalizacja świetlna umieszczona w osłonie chłodnicy oraz elektroniczna tablica informacyjna za tylną szybą, na której mogą pojawiać się komunikaty, takie jak “jedź za mną”. Warto wiedzieć, że gdy tablica nie jest używana, pozostaje złożona i niewidoczna.

Dodatkową wskazówką może być obecność dwóch funkcjonariuszy w niebieskich mundurach, choć ich identyfikacja bywa utrudniona przez przyciemnione szyby - oczywiście zgodne z obowiązującymi limitami przepuszczalności światła.

Charakterystyczny jest również styl jazdy tych pojazdów - zwykle cechuje się utrzymywaniem stałej prędkości i brakiem gwałtownych manewrów. Co do tablic rejestracyjnych, najczęściej pochodzą one z województwa, w którym dany pojazd operuje, choć nie jest to regułą - radiowóz patrolujący np. ulice Wrocławia może mieć tablice z innego powiatu, a nawet województwa.

Nieoznakowane radiowozy na Facebooku

Ta funkcjonująca od ponad dekady strona zgromadziła już 356 tys. polubień i 413 tys. obserwujących, tworząc rozbudowaną sieć użytkowników dzielących się wiedzą o sprzęcie wykorzystywanym przez policję.

Profil może stanowić bogate źródło informacji na temat marek, modeli i numerów rejestracyjnych nieoznakowanych radiowozów. Społeczność wykazuje się niezwykłą skrupulatnością, aktualizując dane o tablicach rejestracyjnych w momencie ich wymiany w pojazdach.

Co ciekawe, policja w żaden sposób nie “obraża się” na tę internetową działalność. Co więcej, policjanci wręcz pochwalają ten profil twierdząc, że ma on charakter prewencyjny.

