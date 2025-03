Warto jednak podkreślić, że rozłożyć mandat na raty można tylko i wyłącznie w drodze uznania . To oznacza, że ostateczna decyzja w tej sprawie zależy od oceny organu decydującego. Każda sprawa jest analizowana indywidualnie, nie można więc ze stuprocentową pewnością założyć, że rozłożenie kary na mniejsze kwoty zostanie przyznane. Jak spłacić mandat w ratach? Trzeba spełnić kilka warunków i mogą to zrobić:

Rozłożenie mandatu na raty ma miejsce po złożeniu odpowiedniego wniosku do właściwego urzędu .

Wniosek o rozłożenie mandatu na raty musi trafić do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu. To właśnie ten zajmuje się tego typu odroczeniami. Co bardzo istotne, przed złożeniem wniosku należy obowiązkowo wnieść opłatę skarbową w wysokości 10 zł. Tę należy uiścić na rachunek Urzędu Miasta Opola - 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249.