Brak miejsc parkingowych to problem dotyczący niemal wszystkich polskich miast, nie tylko tych największych. Przykładem jest Ostrołęka, gdzie kierowcy nagminnie parkowali na chodniku przed sklepem przy ul. Cieplińskiego, usprawiedliwiając się krótkim postojem. Sytuacja na tyle utrudniała życie okolicznym mieszkańcom, że zdecydowali się sami podjąć działania.

Aby rozwiązać problem, członkowie wspólnoty mieszkaniowej postanowili zamontować we wspomnianym miejscu monitoring. W krótkim czasie kamery zarejestrowały niemal pół tysiąca wykroczeń. Mieszkańcy zabezpieczyli nagrania i przekazali je policji.

Sprawę nagłośnił serwis Moja Ostrołęka, który zwrócił się do Komendy Miejskiej Policji z prośbą o szczegóły. Funkcjonariusze potwierdzili otrzymanie zawiadomienia, zaznaczając jednocześnie, że teren objęty monitoringiem znajduje się w strefie zamieszkania, gdzie parkowanie jest dozwolone jedynie w wyznaczonych miejscach.

Policjanci w 56 przypadkach zastosowali środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia, a w 320 przypadkach nałożyli mandaty karne na kierowców, których wykroczenia zostały zarejestrowane. Chodziło o parkowanie w strefie zamieszkania poza wyznaczonymi do tego miejscami.

Przepisy związane z parkowaniem są jasne i precyzyjne, a mimo to kierowcy nadal stosują prostą wymówkę - brak miejsc parkingowych skłania ich do stawania gdzie popadnie lub korzystania z miejsc dla osób uprzywilejowanych. Mandaty za nieprawidłowe parkowanie wynikają bezpośrednio z przepisów ruchu drogowego. Zgodnie z definicją, parkowanie, czyli postój, oznacza unieruchomienie pojazdu na dłużej niż minutę, o ile nie wynika to z warunków ruchu.