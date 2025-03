Spora część zmotoryzowanych widząc na drodze jadący radiowóz natychmiast zwalnia, rezygnując z wyprzedzania nawet w sytuacji, gdy przepisy na to pozwalają i nie dojdzie do przekroczenia dopuszczalnej prędkości. Obowiązujące w Polsce prawo w sposób bardzo jasny reguluje, jakie pojazdy i w jakich przypadkach uznawane są za pojazdy uprzywilejowane, którym należy umożliwić jak najszybszy przejazd. Niespełnienie jednego z wymagań natychmiast sprawia, że kierowcy mogą wyprzedzić jadący na sygnale radiowóz, karetkę pogotowia czy wóz strażacki i nie zostaną ukarani mandatem karnym.

Zgodnie z prawem, aby pojazd został uznany za uprzywilejowany, musi przede wszystkim należeć do jednej z uprawnionych służb (np. policja, straż pożarna czy pogotowie ratunkowe), a także w czasie jazdy zobowiązany jest do używania sygnałów świetlnych i dźwiękowych oraz włączenia światła mijania lub drogowych.

W art. 9 ustawy Prawo o ruchu drogowym możemy przeczytać, że każdy uczestnik ruchu, a także inne osoby znajdujące się na drodze, są zobowiązani do ułatwienia przejazdu pojazdu uprzywilejowanego poprzez usunięcie się z drogi lub zatrzymanie się w razie potrzeby. Stojąc w korku, należy zjechać maksymalnie do krawędzi jezdni lub wjechać na pas zieleni czy zjechać na pobocze. Zabrania się wykonywania gwałtownych ruchów, które mogą stworzyć zagrożenie, a także wyprzedzania w obszarze zabudowanym, za co ustawodawca przewidział mandat w wysokości 1 tys. zł oraz 10 punktów karnych. W przypadku recydywy, czyli ponownego popełnienia tego samego wykroczenia w okresie 2 lat, wysokość mandatu wzrasta do 2 tys. zł.