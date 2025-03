W 2014 roku wprowadzono zakaz parkowania samochodów starszych nie 15 lat na ogólnodostępnych miejscach postojowych, co już dość mocno utrudniało życie właścicielom takich pojazdów. W 2018 roku przepisy zaostrzono, wprowadzając zakaz jazdy wszelkimi pojazdami z silnikami benzynowymi starszymi niż 15 lat i wysokoprężnymi starszymi niż 10 lat. Dotyczyło to również skuterów, motocykli i słynnych trzykołowych tuk-tuków.

Sprawdzaniem czy dany pojazd ma prawo pobrać paliwo, będzie zajmował się system wykorzystujący algorytmy sztucznej inteligencji. Kamery będą skanowały tablice rejestracyjne i na tej podstawie kontrolowały rok produkcji. Podobny system wykorzystujący kamery na stacjach paliw już działa w New Delhi, ale służy do wychwytywania pojazdów bez badania technicznego.

Czy nowe przepisy się sprawdzą? Teoretycznie właścicielom pozostanie sprzedanie auta poza New Delhi lub oddanie go na złom (za co dostaną 5 proc. zniżki na zakup nowego auta). W Indiach funkcjonują również dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych, a ich ładowanie na terenie New Delhii na publicznych stacjach jest darmowe.