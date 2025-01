Strefa Czystego Transportu w Krakowie to temat pełen kontrowersji, który na łamach naszego portalu opisywaliśmy już wielokrotnie. Plany dotyczące wprowadzenia obostrzeń od samego początku budzą sprzeciw wśród części mieszkańców małopolskiego miasta. Jedną z grup, która od dawna zaciekle buntuje się przeciwko nowym regulacjom są kolekcjonerzy samochodów.

Strefa Czystego Transportu a samochody klasyczne

Zdaniem właścicieli old- i youngtimerów, ograniczenia w transporcie, jakie nakładają SCT w miastach, to spore utrudnienie dla posiadaczy samochodów zabytkowych i klasycznych. A także takich, które dopiero do nich aspirują. Jak zaznaczają przedstawiciele Fundacji Krakowskie Klasyki, zasady te mogą całkowicie przekreślić lata ich poświęceń, a nawet doprowadzić do zlikwidowania zabytkowej motoryzacji w Krakowie. O jakich zasadach mowa?

Według projektu zaprezentowanego przez Zarząd Transportu Publicznego, Strefa Czystego Transportu ograniczy prawo wjazdu do Krakowa dla pojazdów klasycznych do 50 dni w roku kalendarzowym. Oczywiście jeśli przed dniem poprzedzającym kontrolę uprawnienia taki pojazd został oficjalnie zgłoszony. W projekcie uchwały czytamy, że od zakazu wjazdu do Strefy wyłącza się:

Bezterminowo pojazdy historyczne rozumiane zgodnie z definicją określoną w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 621, 655) lecz nie więcej niż 50 dni w roku kalendarzowym jeśli spełnione są łącznie następujące warunki: - przed dniem poprzedzającym kontrolę uprawnienia pojazd został zgłoszony do Prezydenta m. Krakowa i w celu pozytywnej weryfikacji uprawnienia…

Projekt Strefy Czystego Transportu jest nierealistyczny

Jak wskazują przedstawiciele Fundacji Krakowskie Klasyki, zapis w takiej formie jest skrajnie nierealistyczny, uciążliwy i nieuniknienie będzie prowadził do zlikwidowania zabytkowej motoryzacji w naszym mieście.

Prowadzi do absurdalnego wniosku, iż pojazd klasyczny przechowywany w garażu w Krakowie nie będzie mógł opuścić tego garażu po przekroczeniu limitu „pięćdziesięciu zgłoszeń”. Tym samym właściciel pojazdu zabytkowego mieszkający w Krakowie nie będzie mógł w praktyce swojego klasyka trzymać w stolicy Małopolski.

Dodatkowo wszystkiemu nie sprzyja niejasna sytuacja odnośnie wieku, od jakiego samochód może zostać wpisany przez konserwatora do ewidencji zabytków. Jeszcze do niedawna było to 25 lat, dziś to 30, 35, a nawet 40 lat w przypadku samochodów historycznych. Przepisy są uznaniowe i mogą zmienić się dosłownie z miesiąca na miesiąc, bez żadnego uprzedzenia. Kolekcjonerzy zwracają tym samym uwagę na dodatkowe obciążenie administracyjne zarówno dla entuzjastów zabytkowej motoryzacji jak i dla urzędu miasta.

Bez trudu jesteśmy wstanie sobie wyobrazić jak przed letnim weekendem wpływa do urzędu miasta kilkadziesiąt zgłoszeń powodując ból głowy urzędników i nerwy mieszkańców czy zgłoszenia zostaną „obrobione” na czas zaznacza Fundacja Krakowskie Klasyki

Środowiska kolekcjonerskie dosyć zgodnie podkreślają, że czują się rozżaleni tym, jak się ich obecnie traktuje.

Samorządowi politycy, czy miejscy urzędnicy wiele razy korzystali z naszych nieodpłatnych odwiedzin na wszelkiego rodzaju imprezach. Byliśmy na płycie rynku głównego podczas WOŚP, w Muzeum Techniki, na zlotach, festynach, wystawach. Większość samochodów prezentowanych na takich wydarzeniach nie ma żółtych blach. komentuje dla Interii Moto jeden z krakowskich kolekcjonerów

Uratuj Klasyczną motoryzację w Krakowie. Petycja

W związku z powyższym Fundacja Krakowskie Klasyki uruchomiła w internecie specjalną petycję. Organizatorzy zwracającą w niej uwagę na restrykcje wynikające ze Strefy Czystego Transportu. Miłośnicy historycznej motoryzacji apelują o wsparcie postulatu o przywrócenie wyjątku od wymogów „Strefy Czystego Transportu” dla pojazdów historycznych, tak jak był on proponowany w poprzednio uchwalonej treści uchwały.

Strefa Czystego Transportu. Nowy projekt uchwały

Przypomnijmy. W czerwcu 2024 zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchwała miasta Krakowa dotyczącą planów wprowadzenia Strefy Czystego Transportu została uznana za nieważną. 17 grudnia Zarząd Transportu Publicznego zaprezentował nowy roboczy projekt uchwały o Strefie Czystego Transportu w Krakowie.

Nowy projekt zakłada, że strefa miałaby zacząć funkcjonować od 1 lipca 2025 r. jednak początkowo objęłaby swoim rygorem jedynie osoby spoza Krakowa. Kierowcy niespełniających norm wjechaliby do miasta za uiszczeniem opłaty - ty 2,50 zł za 1 godz., abonamentowe 20 zł za dzień, 500 zł za miesiąc. Mieszkańcy Krakowa zostaliby objęci wymogami dopiero od 1 lipca 2030 r.

To jednak nie wszystko. Władze miasta zaproponowały również bardziej restrykcyjne normy emisji spalin. Od 1 lipca 2025 roku samochody osobowe z silnikiem Diesla będą musiały spełniać normę Euro 6 lub być wyprodukowane co najmniej w 2014 roku. Od 1 lipca 2030 roku normy zostaną podniesione do Euro 6dT, a wymóg produkcji pojazdów zostanie zmieniony na rok 2018 lub nowszy. Ponadto SCT obowiązywałaby niemal na terenie całego Krakowa z wyjątkami umożliwiającymi dojazd do niektórych szpitali czy autostradowej obwodnicy.

"Graffiti". Myrcha o zaostrzeniu kar dla kierowców-recydywistów Polsat News Polsat News