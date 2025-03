Pieszy myślał, że może wszystko na drodze. Co zrobiła policja?

Niektórzy piesi uznali, że mogą teraz wbiegać na pasy w każdej sytuacji, bo auta i tak muszą ich przepuścić. O tym, że nie zawsze to działa, przekonał się mieszkaniec Otwocka, którego na pasach potrącił samochód. Śledztwo wykazało, że mężczyzna wbiegł nagle na jezdnię przed akurat ruszający pojazd. Sprawa skończyła się dla niego mandatem za spowodowanie kolizji drogowej .

Wbrew pozorom nowe przepisy nie oznaczają, że pieszy na pasach nie ma bezwzględne pierwszeństwo . Muszą oni zachować w tym przypadku zasady szczególnej ostrożności. Artykuł 14 ustawy prawo o ruchu drogowym zakazuje wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych. Warto więc dokładnie się rozejrzeć, by ocenić sytuację drogową. Mandat w przypadku wtargnięcia pieszego na pasy wynosi 150 zł, a poza pasami - 200 zł .

Beztroska podczas przechodzenia przez jezdnię może pieszego sporo kosztować. Dotyczy to pasów, przy których znajduje się sygnalizacja świetlna. Mandat za przejście na czerwony świetle wynosi 500 zł . W przypadku spowodowania przy okazji zagrożenia w ruchu drogowym, pieszy może zostać ukarany wyższą grzywną.

Przechodzenie przez jezdnię powinno się odbywać w wyznaczonych do tego miejscach. Przejście przez drogę w miejscu niedozwolonym, czyli poza pasami może skutkować mandatem w wysokości 100 zł . Przepisy te mają na celu ograniczenie liczby wypadków z udziałem pieszych.

Prawo o ruchu drogowym wskazuje na przypadek, kiedy pieszy nie ma pierwszeństwa na pasach. Chodzi o tramwaje, których ogromna masa nie pozwala na szybkie wyhamowanie. Niestosowanie się do przepisu o pierwszeństwie tramwajów na przejściu może skończyć się mandatem w wysokości od 50 do 500 zł w zależności od tego, jak policja zinterpretuje zachowanie pieszego. Wyższa kara grozi wtedy, gdy w wyniku nieustąpienia pierwszeństwa tramwajowi dojdzie do kolizji.