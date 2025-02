Policja wezwana do kolizji. To pewne, że będzie mandat za stłuczkę

Jaki jest mandat za spowodowane stłuczki?

Zgodnie z aktualnym taryfikatorem mandat za spowodowanie kolizji to 1000 zł. To jednak dopiero początek problemów kierowcy, które winny jest stłuczki. Do mandatu za spowodowanie kolizji należy doliczyć karę za wykroczenie, które doprowadziło do zderzenia. Na przykład w przypadku nieustąpienia pierwszeństwa będzie to dodatkowe 300 zł. Oprócz tego otrzymamy punkty karne za spowodowanie kolizji. Takie zdarzenie będzie nas kosztować 6 punktów karnych. Oprócz tego dodane będą punkty za wykroczenie. Nieustąpienie pierwszeństwa to dodatkowe 5 punktów karnych, czyli łącznie to już 11 punktów.

Mandat za spowodowanie kolizji nie zawsze jest przyznawany. Aby tak się stało, na miejscu zdarzenia musi pojawić się policja. Mundurowi muszą wyznaczyć winnego zderzenia. Dopiero po tym wystawiany jest mandat za spowodowanie stłuczki. Natomiast, jeżeli podczas zdarzenia doszło tylko do szkody w mieniu, a strony są zgodne co do przebiegu kolizji, wystarczy spisanie oświadczenia po kolizji. Do uzyskania pieniędzy z odszkodowania z tytułu OC lub AC należy spisać oświadczenie na odpowiednim druku bądź na zwykłej kartce papieru. Warto wcześniej wydrukować sobie taki dokument i mieć zawsze w samochodzie.

Warto jednocześnie pamiętać, że kolizja drogowa jest zazwyczaj traktowana jako wykroczenie z art. 86 Kodeksu wykroczeń. Jednak art. 1 Ustawy prawo o ruchu drogowym jasno wskazuje, że ten akt prawny obowiązuje tylko w określonych miejscach. Są to drogi publiczne, strefy zamieszkania i strefy ruchu, które muszą być odpowiednio oznaczone znakami drogowymi. Jeśli do zdarzenia doszło na terenie prywatnym, na przykład na parkingu przed sklepem nieoznaczonym jako strefa ruchu, to nie doszło też do wykroczenia w rozumieniu przepisów ustawy. W takiej sytuacji sprawca ponosi jedynie odpowiedzialność cywilną za wyrządzone szkody, a nie za wykroczenie.

Warto także ostrzec, że za ucieczkę z miejsca kolizji grożą surowe konsekwencje. Taki kierowca może zostać ukarany grzywną, punktami karnymi, a nawet utratą prawa jazdy. Co więcej, może nastąpić także regres ubezpieczeniowy. To oznacza, że ubezpieczyciel może żądać zwrotu kosztów od sprawcy. Ucieczka z miejsca kolizji może być traktowana jako przestępstwo, jeśli skutki zdarzenia drogowego są poważne.

Czy zawsze trzeba wzywać policję na miejsce kolizji?

Jak wspomnieliśmy, policja nie musi być zawsze wzywana na miejsce kolizji. Z definicji do stłuczki czy też kolizji dochodzi w momencie, kiedy w wyniku zdarzenia nikt nie został ranny. Wtedy nie trzeba wzywać mundurowych. Taki obowiązek jednak istnieje, gdy jeden z uczestników jest nietrzeźwy lub okoliczności wskazują, że zostało popełnione inne przestępstwo.

Jeżeli po stłuczce zdecydujemy się wybrać numer 112, warto zastanowić się dwa razy, zanim wezwiemy policję do kolizji. Po pierwsze, jeśli to my jesteśmy jej bezsprzecznym sprawcą, lepiej będzie się porozumieć. Przyjazd policji oznacza mandat i punkty karne. Oprócz tego, wezwanie policjido kolizji oznacza, że przyjmujący zgłoszenie dyżurny przyjmie je, jednak przy braku ofiar śmiertelnych czy osób poszkodowanych nie ma obowiązku traktować naszej sprawy priorytetowo. To oznacza, że w godzinach szczytowych wezwanie policji może oznaczać bardzo długi postój.

Kiedy wezwać policję do kolizji? Z punktu widzenia pokrzywdzonego, często lepiej jest wezwać policję. Warto to zrobić szczególnie wtedy, gdy okoliczności zdarzenia nie są do końca jasne lub kiedy winowajca nie przyznaje się do spowodowania kolizji. To daje nam gwarancję wyjaśnienia sprawy. Wezwanie policji do kolizji wskazane jest również, gdy któryś z uczestników jest cudzoziemcem. Jeżeli okoliczności zdarzenia są jasne i nikt ich nie kwestionuje, to można poprzestać na spisaniu oświadczenia "Wspólne Oświadczenie o Zdarzeniu Drogowym".

Krzysztof Mocek INTERIA.PL