Za nieprawidłowe zaparkowanie pojazdu na chodniku kierowcy może grozić kara w postaci mandatu w wysokości od 100 zł do 300 zł wraz z przyznaniem 2 punktów karnych. Dotyczy to sytuacji, w której nie pozostawi się obowiązkowej przestrzeni (1,5 m) dla pieszych. Jeśli samochód całkowicie zaparkuje na chodniku i uniemożliwi pieszym poruszanie się po nim, to wtedy kara może być jeszcze wyższa - w takim przypadku mandat może wynieść 500 zł (i 2 punkty karne).