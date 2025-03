Opłaty za parkowanie w tym roku podniósł też Kraków, a Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie Łukasz Franek argumentował, że strefa płatnego parkowania ma uspokajać ruch w centrum, a przy opłatach na dotychczasowym poziomie, zadanie to nie było realizowane w zadowalającym stopniu.

Kierowcy niestety nic nie mogą z tym zrobić. Ale są pomysły na to, żeby im trochę ulżyć, a jednocześnie zwiększyć sens tworzenia stref płatnego parkowania.

Takim pomysłem na ułatwienie życia kierowcom, jest tak zwany przycisk "bułka". Po jego naciśnięciu otrzymujemy bilet uprawniający do darmowego parkowania przez krótki czas (zwykle 15-20 minut). Założenie tego rozwiązania jest bardzo proste - pozwala kierowcom na zatrzymanie się i na szybkie załatwienie swoich spraw (jak kupno "przysłowiowej" bułki). Takie darmowe parkowanie pobudza rotację miejsc, dzięki czemu kolejni kierowcy łatwiej mogą znaleźć dla siebie miejsce.

Zła wiadomość jest taka, że pomysł ten rozpowszechniony jest w niemieckich miastach. W Polsce też można było ją spotkać przez jakiś czas, ale dotyczyło to głównie mniejszych miejscowości. Przynajmniej jeśli chodzi o strefę płatnego parkowania, wyznaczoną przez miasto.

Aby jednak skorzystać z darmowego parkowania, trzeba i tak pobrać bilet. W ten sposób osoby zarządzające parkingiem mają pewność, że nikt nie nagina zasad i nie pozostawia swojego pojazdu na dłużej, niż jest to potrzebne do zrobienia zakupów.

Zacznijmy od wyjaśnienia, że za brak biletu parkingowego w strefie płatnego parkowanie, nie grozi mandat. Parkując bez uiszczenia opłaty, nie łamiemy prawa o ruchu drogowym, więc nie musimy obawiać się kary ze strony policji czy straży miejskiej. Łamiemy natomiast regulamin danej strefy i za to naliczana jest tak zwana opłata dodatkowa.

Jej wysokość ustala, podobnie jak wysokość opłat za parkowanie, samorząd. Kiedyś kierowcy musieli liczyć się z opłatą 50 zł za brak biletu, obecnie coraz częściej jest to 250 zł. Z kolei ze strony ZDM w Warszawie możemy dowiedzieć się, że kara wynosi tam aż 300 zł, ale jeśli opłacimy ją w ciągu 7 dni od otrzymania, to zostanie pomniejszona do 200 zł.