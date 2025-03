Gdy 24 sierpnia 2014 r. weszły w życie nowe przepisy pozwalające posiadaczom kategorii B od co najmniej 3 lat na jazdę motocyklem o pojemności silnika nieprzekraczającej 125 cm3, nie brakowało obaw. Dziś z perspektywy czasu możemy jednak ocenić tę nowelizację jako rewolucyjną i jednocześnie diametralnie zmieniającą kondycję rynku jednośladów Polsce.

Pokochaliśmy jednoślady, a nowe przepisy dla wielu stały się pierwszym krokiem do poznania zupełnie nowego hobby. Inni z kolei kierowali się głosem rozsądku i oszczędnościami, które wynikają z posiadania niewielkiego motocykla. Czas dojazdu jest krótszy, eksploatacja tańsza, a i okazało się, że sama jazda sprawia mnóstwo frajdy.

Motocykle na prawo jazdy kategorii B

Każdy miłośnik dwóch kółek doskonale wie, że zmiana przepisów z 2014 r. była przełomowa. Na jej mocy posiadacze kategorii B z co najmniej 3-letnim doświadczeniem za kółkiem mogą w pełni legalnie i bez dodatkowych egzaminów jeździć jednośladami o mocy silnika nieprzekraczającej 125 cm3. To jedna z najważniejszych wytycznych, która odnosi się do wszystkich typów motocykli - zarówno skuterów z automatyczną skrzynią biegów, jak i modeli zaliczanych do segmentu naked, sport czy adventure.

Ustawodawca określił również, że moc silnika nie może być większa niż 11 kW, czyli około 15 KM. Ponadto stosunek mocy do masy własnej jednośladu nie może przekraczać 0,1 kW/kg. Oznacza to, że maszyna musi ważyć co najmniej 110 kg, aby zgodnie z obowiązującymi przepisami napędzał ją silnik o maksymalnej dopuszczalnej mocy.

Nie wszystkimi motocyklami o pojemności 125 cm3 można jeździć w ramach kategorii B

Przepisy jasno określają główne wymagania dotyczące pojemności, generowanej przez silnik mocy oraz masy. Nie ma w tych ustaleniach grama przypadku, ponieważ ustawodawca celowo chciał zabronić jazdy pewną grupą motocykli. Mowa o dwusuwowych modelach z końcówki lat 90. i 00.

Wówczas producentów nie ograniczały żadne restrykcje, a limitem był budżet i wizja inżynierów. To właśnie w tamtym okresie powstawały wyjątkowe modele z prawdziwie sportowym rodowodem, których silniki generował moc przekraczającą 30 KM i pozwalały na rozpędzenie się do nawet 170 km/h.

Czy można jeździć trójkołowcem na kategorię B?

Lista pojazdów, które można prowadzić posiadając samochodową kategorię jest większa, niż może się wydawać. Warto wiedzieć, że nowelizacja z 2014 r. dała również możliwość jazdy trójkołowcami, które homologowane są jako pojazdy L5e, czyli między kołami przedniej osi zachowana jest odległość minimalna wynosząca 460 mm, a na liście wyposażenia znajduje się hamulec postojowy. Modele, które nie spełniają wymienionych kryteriów, są dostępne wyłącznie dla kierowców z prawem jazdy kategorii A. W przypadku tzw. trajek nie ma ograniczeń dotyczących maksymalnej mocy czy pojemności, co jest sporym zaskoczeniem.

Quady na samochodowe prawo jazdy

Wśród czterokołowców wyróżniamy dwie główne kategorię - lekkie, które konstrukcyjnie posiadają ograniczenie prędkości do 45 km/h oraz masę całkowitą nieprzekraczającą 350 kg oraz wszystkie pozostałe. Większe quady w świetle przepisów są pojazdami, które są przystosowane do przewozu osób o masie do 400 kg lub przewozu rzeczy, gdzie dopuszczalna masa całkowita wzrasta do 550 kg. W ramach kategorii B możemy prowadzić również oba typu quadów.

