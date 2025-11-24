Policyjne Skody "pod przykrywką". Mylą wyglądem, zaskakują silnikiem

W skrócie Czeska policja modernizuje flotę, wprowadzając 352 egzemplarze Skody Kodiaq z mocnymi silnikami z wersji RS.

Nowe radiowozy wyglądają zwyczajnie, ale skrywają silnik 2.0 TSI o mocy 265 KM, specjalne hamulce oraz zaawansowane systemy elektroniki.

Polska policja także inwestuje w Skody, ostatnio odbierając 100 sztuk modelu Octavia Combi Essence i kontynuuje współpracę z czeskim producentem.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Skoda od dekad jest wiodącym dostawcą pojazdów dla czeskiej policji, od 1993 r. policja oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odebrały łącznie ponad 23 tys. samochodów. W skład tej liczby wchodziły zarówno wersje podstawowe, jak i specjalnie zmodernizowane.

Od dwóch lat funkcjonariusze głównie korzystają z modelu Kodiaq, który mają do swojej dyspozycji zarówno drogówka, jak i prewencja. Do końca bieżącego roku do służby trafią 352 kolejne egzemplarze, które zastąpią dotychczas używane Octavie Combi 2.0 TSI 4x4 DSG.

To nie jest zwykła Skoda Kodiaq. Policyjna wersja wyróżnia się mocnym silnikiem

Na pierwszy rzut oka można stwierdzić, że policyjne wersje bazują na podstawowym wariancie. Tak jednak jest jedynie w kwestii wizualnej, bo lista zmian jest zdecydowanie bardziej rozbudowana. Przede wszystkim pod maską znajduje się silnik 2.0 TSI o mocy 265 KM i maksymalnym momencie obrotowym 400 Nm, współpracującym z siedmiostopniową skrzynią DSG i napędzającym wszystkie koła.

"Kodiaq pod przykrywką", bo tak zostały nazwane policyjne egzemplarze, łączą więc klasyczne, zwykłe nadwozie z napędem dostępnym wyłącznie w sportowej wersji RS. Ponadto adaptacyjne zawieszenie DCC+ otrzymało dedykowane ustawienia przy uwzględnieniu dodatkowej masy osprzętu montowanego w autach policyjnych.

Aby skutecznie radzić sobie z wyższą masą oraz lepszymi osiągami silnika zastosowano układ hamulcowy z wersji siedmiomiejscowej oraz 18-calowe felgi aluminiowe dobrane pod kątem maksymalnej wydajności chłodzenia zacisków.

Policyjne Skody Kodiaq materiały prasowe

Ciekawostką jest również jednostka sterująca obsługująca specjalne funkcje, chodzi m.in. o blokadę pojazdu przy uruchomionym silniku czy wyłączenie silnika w przypadku nieuprawnionego otwarcia radiowozu. Funkcjonariusz będzie mógł również na stałe dezaktywować system start-stop czy wyłączyć światła do jazdy dziennej.

Nadwozie wersji podstawowej ma mylić. Pod maską silnik RS

Trzeba przyznać, że czeska policja zdecydowała się na bardzo ciekawy krok. Kierowcy bardzo często dzielą się w internecie informacjami na temat nowych - szczególnie najmocniejszych - radiowozów oznakowanych i nieoznakowanych, które patrolują drogi. Wieść o tym zabiegu z pewnością dotrze do sporej części zmotoryzowanych, jednak sam wygląd kompletnie nie będzie zdradzać ponadprzeciętnego potencjału. Warto zaznaczyć, że jednostka napędowa w najnowszym wcieleniu wersji RS generuje o 25 KM i 30 Nm niż w poprzedniej generacji.

Polska policja też stawia na radiowozy marki Skoda. Kolejnych 100 sztuk trafiło do służby

Polska policja również stawia na radiowozy czeskiego producenta. Współpraca ta rozpoczęła się na początku lat 2000 i stale jest rozwijana. Jako pierwsze dostarczone zostały modele Fabia i Octavia, a następnie dołączyły do nich radiowozy operacyjne i nieoznakowane.

Tylko w październiku bieżącego roku szeregi policji zasiliło kolejnych 100 egzemplarzy modelu Octavia Combi Essence, które napędzane są silnikiem 1.5 TSI mHEV o mocy 150 KM, współpracującym ze skrzynią automatyczną DSG. Pojazdy trafiły do wydziałów ruchu drogowego Komend Powiatowych w całej Polsce oraz Komendy Stołecznej Policji.

Skoda dostarcza również samochody do innych polskich formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. Samochody tej marki znajdują się także w szeregach Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz TOPR.

Wolny Duch: Renault Rafale Content Studio