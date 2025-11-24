Takiej okazji jeszcze nie było. Skarbówka pozbywa się BMW M8
Licytacje prowadzone przez urzędy skarbowe nie są niczym niezwykłym - regularnie trafiają tam zajęte w egzekucjach ruchomości i nieruchomości. Jednak tym razem Urząd Skarbowy w Radomiu przyciągnął uwagę czymś naprawdę wyjątkowym. Na sprzedaż wystawiono BMW M8 Competition i to w cenie, która może okazać się nie lada gratką.
Popularną praktyką Urzędów Skarbowych jest wystawianie na licytacjach przejętych w postępowaniach egzekucyjnych gruntów oraz samochodów. Dla kupujących bywa to doskonałą okazją, ponieważ na aukcjach skarbówek często można znaleźć prawdziwe perełki, które w normalnych warunkach kosztowałyby znacznie więcej.
Przykładem mogą być ubiegłoroczne oferty urzędów skarbowych z Małopolski, gdzie na licytacjach pojawiły się dwa luksusowe modele Porsche. Wcześniej do Urzędu Skarbowego w Zakopanem trafił także Bentley Continental GT, który ostatecznie sprzedano nowemu właścicielowi za zaledwie 101 tys. zł. Niedługo później ciekawą propozycję zaprezentował US w Nowym Targu, gdzie wylicytowano kilkunastoletnie Porsche Panamera GTS.
BMW M8 Competition. Auto z ciekawą historią
Tym razem niezwykle interesującą ofertę zaprezentował Urząd Skarbowy w Radomiu. Przedmiotem licytacji jest BMW M8 Competition z 2020 roku. Pod maską auta pracuje podwójnie doładowany silnik V8 o pojemności 4,4 litra, generujący imponujące 625 KM oraz 750 Nm momentu obrotowego. Taki zestaw pozwala rozpędzić niemal dwutonowy samochód do 100 km/h w zaledwie 3,2 sekundy. Emocje towarzyszące jeździe tą bawarską bestią opisywał pięć lat temu nasz redakcyjny kolega, Michał Domański.
Co ciekawe, jak wynika z oficjalnego ogłoszenia, wystawione na licytację BMW należało do młodego przedsiębiorcy z Radomia, o którym w ostatnich latach zrobiło się głośno za sprawą oskarżeń o oszustwa. Według ustaleń śledczych jego firma miała przyjmować pieniądze od klientów, nie dostarczając zamówionych towarów.
W internetowych wypowiedziach sam biznesmen chwalił się wcześniej imponującym majątkiem, w tym prywatnym jachtem, Ferrari oraz śmigłowcem.
Jak przystąpić do przetargu i gdzie obejrzeć BMW?
Cena wywoławcza zapowiedzianej licytacji wynosi 303 750 zł, co czyni ofertę wyjątkowo atrakcyjną. Dla porównania, egzemplarze BMW M8 Competition z podobnych roczników i w dobrym stanie technicznym osiągają na portalach aukcyjnych poziom nawet 400 tys. zł. Można więc mówić o znaczącej obniżce względem cen rynkowych.
Aby wziąć udział w licytacji, która odbędzie się 9 grudnia, konieczne będzie wpłacenie wadium w wysokości 40 500 zł. To standardowa procedura, której celem jest wykluczenie przypadkowych uczestników i zagwarantowanie, że licytujący rzeczywiście są zainteresowani zakupem.
Po zakończeniu aukcji Urząd Skarbowy zwraca wadium wszystkim osobom, które złożyły ofertę, ale nie wygrały licytacji.