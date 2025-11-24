W skrócie Urząd Skarbowy w Radomiu wystawia na licytację wyjątkowe BMW M8 Competition z 2020 roku.

Pojazd należał wcześniej do znanego przedsiębiorcy z Radomia, wobec którego wysunięto liczne oskarżenia.

Cena wywoławcza auta jest znacznie niższa od rynkowej, co czyni ją atrakcyjną okazją dla potencjalnych nabywców.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Popularną praktyką Urzędów Skarbowych jest wystawianie na licytacjach przejętych w postępowaniach egzekucyjnych gruntów oraz samochodów. Dla kupujących bywa to doskonałą okazją, ponieważ na aukcjach skarbówek często można znaleźć prawdziwe perełki, które w normalnych warunkach kosztowałyby znacznie więcej.

Przykładem mogą być ubiegłoroczne oferty urzędów skarbowych z Małopolski, gdzie na licytacjach pojawiły się dwa luksusowe modele Porsche. Wcześniej do Urzędu Skarbowego w Zakopanem trafił także Bentley Continental GT, który ostatecznie sprzedano nowemu właścicielowi za zaledwie 101 tys. zł. Niedługo później ciekawą propozycję zaprezentował US w Nowym Targu, gdzie wylicytowano kilkunastoletnie Porsche Panamera GTS.

BMW M8 Competition. Auto z ciekawą historią

Tym razem niezwykle interesującą ofertę zaprezentował Urząd Skarbowy w Radomiu. Przedmiotem licytacji jest BMW M8 Competition z 2020 roku. Pod maską auta pracuje podwójnie doładowany silnik V8 o pojemności 4,4 litra, generujący imponujące 625 KM oraz 750 Nm momentu obrotowego. Taki zestaw pozwala rozpędzić niemal dwutonowy samochód do 100 km/h w zaledwie 3,2 sekundy. Emocje towarzyszące jeździe tą bawarską bestią opisywał pięć lat temu nasz redakcyjny kolega, Michał Domański.

BMW M8 Competition | Fot. Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu materiał zewnętrzny

Co ciekawe, jak wynika z oficjalnego ogłoszenia, wystawione na licytację BMW należało do młodego przedsiębiorcy z Radomia, o którym w ostatnich latach zrobiło się głośno za sprawą oskarżeń o oszustwa. Według ustaleń śledczych jego firma miała przyjmować pieniądze od klientów, nie dostarczając zamówionych towarów.

W internetowych wypowiedziach sam biznesmen chwalił się wcześniej imponującym majątkiem, w tym prywatnym jachtem, Ferrari oraz śmigłowcem.

BMW M8 Competition | Fot. Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu materiał zewnętrzny

Jak przystąpić do przetargu i gdzie obejrzeć BMW?

Cena wywoławcza zapowiedzianej licytacji wynosi 303 750 zł, co czyni ofertę wyjątkowo atrakcyjną. Dla porównania, egzemplarze BMW M8 Competition z podobnych roczników i w dobrym stanie technicznym osiągają na portalach aukcyjnych poziom nawet 400 tys. zł. Można więc mówić o znaczącej obniżce względem cen rynkowych.

Aby wziąć udział w licytacji, która odbędzie się 9 grudnia, konieczne będzie wpłacenie wadium w wysokości 40 500 zł. To standardowa procedura, której celem jest wykluczenie przypadkowych uczestników i zagwarantowanie, że licytujący rzeczywiście są zainteresowani zakupem.

Po zakończeniu aukcji Urząd Skarbowy zwraca wadium wszystkim osobom, które złożyły ofertę, ale nie wygrały licytacji.

Nowy Volkswagen T-Roc po ośmiu latach. Większy i z bogatą paletą napędów INTERIA.PL