W skrócie Thule Arcos XL oferuje 450 litrów pojemności i umożliwia przewóz nawet 7 par nart lub 4 snowboardów.

Box montowany jest na haku, nie zwiększa wysokości samochodu i poprawia aerodynamikę, szczególnie w autach elektrycznych.

Model jest wodoodporny, odporny na uszkodzenia i wyposażony w nowoczesny mechanizm zamykania.

Thule Arcos XL - box na hak o pojemności 450 l

Thule rozszerza serię bagażników montowanych na haku holowniczym o nowy model Arcos XL. To największa wersja w rodzinie Arcos, większa od wersji M (300 l) oraz L (400 l). Nowa odmiana oferuje 450 litrów pojemności, co pozwala przewieźć do 7 par nart o długości do 180 cm lub 4 snowboardy.

Ładowność boxu wynosi 50 kg. Dzięki temu Arcos XL jest skierowany do kierowców podróżujących w góry, rodzin z dużą ilością bagażu oraz użytkowników potrzebujących dodatkowej przestrzeni podczas wakacji lub wyjazdów weekendowych.

Box montowany jest na platformie Thule Arcos, sprzedawanej osobno. Po zamocowaniu znajduje się nisko za samochodem, dzięki czemu nie zwiększa wysokości pojazdu, nie ogranicza widoczności przez tylną szybę oraz ułatwia załadunek ciężkich przedmiotów bez podnoszenia ich na dach.

Box bagażowy na hak - przewaga aerodynamiczna

W przeciwieństwie do boxów dachowych Thule Arcos XL znajduje się w "cieniu aerodynamicznym" samochodu. Producent podkreśla, że taka konstrukcja nie wpływa negatywnie na zasięg aut elektrycznych, pozwala obniżyć zużycie paliwa w samochodach spalinowych względem boxu dachowego, minimalizuje hałas przy wyższych prędkościach.

Kierowca ma także pełny dostęp do klapy bagażnika - platforma umożliwia jej otwarcie bez konieczności demontażu boxu. To przewaga szczególnie istotna przy większych SUV-ach z ciężkimi, wysoko otwieranymi drzwiami. Arcos XL wyposażono w zintegrowane światła tylne, dzięki czemu po zmroku cały zestaw pozostaje widoczny dla pozostałych uczestników ruchu.

Konstrukcja, zabezpieczenia i odporność na warunki drogowe

Thule Arcos XL jest boxem sztywnym i wodoodpornym. Obudowa została wykonana z materiału odpornego na sól drogową, błoto pośniegowe, uderzenia drobnych kamieni, zarysowania wynikające z użytkowania w zimie.

Teksturowana powierzchnia ma ułatwiać utrzymanie boxu w czystości, a kluczową rolę odgrywa zamek SlideLock, który oddziela funkcję domykania od blokowania. Mechanizm informuje użytkownika, czy pokrywa została prawidłowo zamknięta.

Cena i dostępność Thule Arcos XL

Model Thule Arcos XL jest już dostępny u dealerów i na stronie producenta. Cena rekomendowana wynosi 4669 zł.

