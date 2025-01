Thule Santu ułatwi spakowanie się na wczasy

Urlop, ferie, długi weekend – okazji do wypoczynku w ciągu roku nie jest mało i często decydujemy się, by wolny czas spędzić z dala od naszego miejsca zamieszkania. Zazwyczaj wiąże się to z podróżą samochodem, a w związku z tym również z koniecznością spakowania niezbędnych przedmiotów. Posiadacze rodzin doskonale wiedzą, że często zmieszczenie wszystkiego w bagażniku jest nie lada wyzwaniem. W takiej sytuacji z ratunkiem przychodzą różnego rodzaju boxy bagażowe. Teraz taki produkt, montowany na bagażniku rowerowym na hak, zaprezentowała firma Thule. Założona w 1942 roku szwedzka firma słynie z różnego rodzaju produktów outdoorowych, a Thule Santu, o którym mowa, jest nowością w ofercie.

Jak informuje producent, Thule Santu to box bagażowy, który został zaprojektowany z myślą o „maksymalnym wykorzystaniu potencjału bagażników rowerowych klasy premium”. Produkt ma umożliwić przewożenie na bagażnikach rowerowych nie tylko, jak sama nazwa wskazuje, rowerów, ale także innych przedmiotów. Box charakteryzuje się aerodynamicznym i niskim profilem, który przyczynia się do ograniczenia oporu powietrza i pozwala wykorzystać dach auta do transportowania innego sprzętu – boxów dachowych, kajaków czy namiotów samochodowych.

Jaką pojemność oferuje Thule Santu?

Box ma 260 litrów pojemności, a opcjonalnie można go wyposażyć również w oświetlenie, dzięki czemu szukanie potrzebnych przedmiotów w ciemności będzie łatwiejsze. Nowość firmy została zaprojektowana w taki sposób, by ułatwić pakowanie i rozpakowywanie sprzętu. Oprócz tego na wyposażeniu znajdziemy również kółka i rączkę, dzięki czemu nie trzeba będzie dźwigać bagażnika, ale w łatwy sposób można nim manewrować. Box wyposażony jest zintegrowany z funkcją odchylania bagażnika rowerowego. W efekcie możemy wygodnie uzyskać dostęp do bagażnika bez konieczności zdejmowania boxa.

Thule Santu sprawi, że nie trzeba wybierać między rowerem i bagażem

A skoro już przy kwestii samego bagażnika rowerowego jesteśmy, warto dodać, że Thule Santu pasuje zarówno na bagażniki na dwa, jak i na trzy rowery i wciąż pozostawia przestrzeń na transportowanie roweru. Fani wycieczek rowerowych nie muszą w związku z tym wybierać, czy zabrać jednoślad, czy też dodatkowy bagaż. Producent zaznacza, że nowy box jest kompatybilny z bagażnikami firmy Thule – Epos, EasyFold 3 oraz EasyFold XT.

Ponadto box wyposażony jest również w system zamykania Thule SlideLock, który w wyraźny sposób informuje użytkownika, że wieko zostało poprawnie zablokowane i jest gotowe do zamknięcia na zamek.

Ile kosztuje Thule Santu?

Chętni na zakup Thule Santu mogą już to zrobić. Produkt dostępny jest w polskim cenniku – można go nabyć w rekomendowanej cenie 4 099 zł.

