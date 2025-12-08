Kupujesz 8-letnie auto używane? Oto modele, które TÜV uznał za najlepsze
Zakup 8- lub 9-letniego samochodu używanego to dla wielu kierowców najlepszy kompromis między ceną a trwałością. Auto w tym wieku przeszło już pierwsze poważniejsze awarie, ma ustabilizowaną historię serwisową i większość wad fabrycznych powinna być dawno ujawniona. Niemiecki raport TÜV 2025 pokazuje jednak bardzo wyraźnie, że różnice w jakości technicznej między modelami pozostają ogromne.
Spis treści:
- Używana Mazda CX-3 - na co zwrócić uwagę?
- Używany Volkswagen Golf Sportsvan - awaryjność według TÜV
- Używany Mercedes Klasy B (2011-2018) - na co zwrócić uwagę?
- Używany Seat Ateca - typowe awarie
- Używane Suzuki Vitara
W tej grupie wiekowej średnio w 18,3 proc, samochodów diagnosta wykrywa poważną usterkę. Jednocześnie liderzy zestawienia notują wyniki znacznie lepsze, potwierdzając tym samym, że odpowiedni wybór modelu może oszczędzić właścicielowi wielu kosztownych napraw.
Wśród aut 8- i 9-letnich najlepiej wypadają pojazdy kompaktowe oraz mniejsze crossovery. Liderem tegorocznej edycji została Mazda CX-3, a tuż za nią uplasował się Volkswagen Golf Sportsvan. Pierwszą piątkę uzupełniają Mercedes klasy B, Seat Ateca oraz Suzuki Vitara. Co ciekawe, ranking pokazuje, że w tym wieku przewaga marek premium nie jest już tak silna jak wśród starszych aut. Modele popularnych marek osiągają tu bardzo konkurencyjne wyniki, a często wypadają nawet lepiej od znacznie droższej konkurencji.
TÜV podaje nie tylko odsetek wykrytych usterek, ale również średni przebieg badanych egzemplarzy. W przypadku zwycięskiej Mazdy CX-3 jest to zaledwie 86 tys. km, podczas gdy Seat Ateca osiąga już 112 tys. km. Te różnice mogą tłumaczyć niektóre rozbieżności w liczbie wykrywanych usterek.
Oto pierwsza piętnastka najlepszych 8- i 9-letnich aut używanych według TÜV 2025 (odsetek pojazdów z istotnymi usterkami oraz średni przebieg):
- Mazda CX-3 - 9,7 proc., 86 tys. km
- Volkswagen Golf Sportsvan - 10,3 proc., 92 tys. km
- Mercedes klasy B - 11,0 proc., 90 tys. km
- Seat Ateca - 11,1 proc., 112 tys. km
- Suzuki Vitara - 11,4 proc., 104 tys. km
- Mazda 2 - 11,9 proc., 89 tys. km
- Audi A3 - 12,3 proc., 114 tys. km
- Mercedes GLE/ML - 12,3 proc., 143 tys. km
- Mercedes klasy A - 12,7 proc., 105 tys. km
- Volkswagen Golf - 14,1 proc., 120 tys. km
- Volkswagen Touran - 14,2 proc., 137 tys. km
- Hyundai i20 - 14,4 proc., 92 tys. km
- Suzuki Swift - 14,5 proc., 93 tys. km
- Opel Meriva - 14,8 proc., 82 tys. km
- Mazda 3 - 15,2 proc., 107 tys. km
Używana Mazda CX-3 - na co zwrócić uwagę?
Mazda CX-3, najlepszy model w swoim wieku, osiągnęła wynik 9,7 procent poważnych usterek, co jest rezultatem niemal o połowę lepszym od średniej w tej kategorii.
To mały crossover, który cieszy się opinią jednego z najmniej awaryjnych modeli japońskiego producenta. Silniki Skyactiv 2.0, pozbawione turbosprężarki, uchodzą za wyjątkowo trwałe i odporne na zaniedbania, a cały układ napędowy dobrze znosi wieloletnią eksploatację.
Typowe usterki, notowane sporadycznie podczas niemieckich badań, dotyczą głównie zużycia tarcz hamulcowych oraz pojedynczych problemów z układem oświetlenia. Elementy zawieszenia rzadko budzą zastrzeżenia.
Używany Volkswagen Golf Sportsvan - awaryjność według TÜV
Drugie miejsce w rankingu zajął Volkswagen Golf Sportsvan, który od lat uchodzi za jedną z najlepiej wykonanych odmian Golfa. W wieku 8-9 lat poważne usterki wykryto w 10,3 procent egzemplarzy przy średnim przebiegu 92 tys. km.
Sportsvan korzysta z techniki Golfa VII, jednak większość egzemplarzy była użytkowana bardziej spokojnie niż klasyczne hatchbacki. Hamulce niekiedy wykazują ponadprzeciętne zużycie, szczególnie w autach jeżdżących głównie w mieście, a TÜV zwraca uwagę na częstsze niż u konkurentów usterki oświetlenia.
Zawieszenie pozostaje jednym z mocnych punktów modelu, a układ kierowniczy i zawieszenie są oceniane bardzo wysoko.
Używany Mercedes Klasy B (2011-2018) - na co zwrócić uwagę?
Trzeci na liście jest kolejny kompaktowy minivan, czyli Mercedes klasy B, który w tej kategorii wiekowej osiąga wynik 11,0 procent usterek i średni przebieg 90 tys. km.
Najlepiej wypada trwałość zawieszenia oraz ogólna kondycja mechaniczna, choć raport odnotowuje sporadyczne przypadki korozji przewodów hamulcowych oraz drobne problemy z elektroniką kabiny, taką jak czujniki parkowania i moduły komfortu.
Wersje z silnikami diesla wymagają regularnej kontroli filtra DPF i układu wtryskowego, choć ogólnie uchodzą za trwałe.
Używany Seat Ateca - typowe awarie
Czwarte miejsce przypadło Seatowi Atece. To jeden z najpopularniejszych kompaktowych SUVów w Europie, a w kategorii 8-9-latków uzyskał wynik 11,1 procent usterek przy średnim przebiegu 112 tys. km.
Najlepiej wypadają zawieszenie i elementy układu kierowniczego, które wykazują wysoką odporność na zużycie mimo wyższego środka ciężkości auta. Wśród usterek częściej pojawiają się problemy z halogenowymi reflektorami, głównie przepalające się żarówki, a także ponadprzeciętne zużycie tylnych tarcz hamulcowych.
Silniki benzynowe i wysokoprężne, stosowane także w Volkswagenie i Skodzie, nie budzą większych zastrzeżeń, choć wymagają dbałości o terminowe wymiany oleju.
Używane Suzuki Vitara
Piątkę najlepszych modeli zamyka Suzuki Vitara, auto proste konstrukcyjnie, a dzięki temu wyjątkowo odporne na wiek i wysokie przebiegi. TÜV wykrył w tym modelu 11,4 procent poważnych usterek, przy średnim przebiegu 104 tys. km.
Vitara dobrze znosi eksploatację zarówno miejską, jak i terenową, choć w egzemplarzach używanych intensywnie zdarzają się zużyte tarcze hamulcowe i luzy na elementach układu jezdnego. Raport odnotowuje też sporadyczne problemy z oświetleniem oraz nadmierną korozję w egzemplarzach użytkowanych w górach lub na drogach regularnie posypywanych solą.
Jednostki benzynowe Boosterjet mają dobrą opinię i tylko w niewielkiej liczbie aut pojawiły się kłopoty z wtryskiwaczami.