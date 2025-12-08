Spis treści: Używana Mazda CX-3 - na co zwrócić uwagę? Używany Volkswagen Golf Sportsvan - awaryjność według TÜV Używany Mercedes Klasy B (2011-2018) - na co zwrócić uwagę? Używany Seat Ateca - typowe awarie Używane Suzuki Vitara

W tej grupie wiekowej średnio w 18,3 proc, samochodów diagnosta wykrywa poważną usterkę. Jednocześnie liderzy zestawienia notują wyniki znacznie lepsze, potwierdzając tym samym, że odpowiedni wybór modelu może oszczędzić właścicielowi wielu kosztownych napraw.

Wśród aut 8- i 9-letnich najlepiej wypadają pojazdy kompaktowe oraz mniejsze crossovery. Liderem tegorocznej edycji została Mazda CX-3, a tuż za nią uplasował się Volkswagen Golf Sportsvan. Pierwszą piątkę uzupełniają Mercedes klasy B, Seat Ateca oraz Suzuki Vitara. Co ciekawe, ranking pokazuje, że w tym wieku przewaga marek premium nie jest już tak silna jak wśród starszych aut. Modele popularnych marek osiągają tu bardzo konkurencyjne wyniki, a często wypadają nawet lepiej od znacznie droższej konkurencji.

TÜV podaje nie tylko odsetek wykrytych usterek, ale również średni przebieg badanych egzemplarzy. W przypadku zwycięskiej Mazdy CX-3 jest to zaledwie 86 tys. km, podczas gdy Seat Ateca osiąga już 112 tys. km. Te różnice mogą tłumaczyć niektóre rozbieżności w liczbie wykrywanych usterek.

Oto pierwsza piętnastka najlepszych 8- i 9-letnich aut używanych według TÜV 2025 (odsetek pojazdów z istotnymi usterkami oraz średni przebieg):

Używana Mazda CX-3 - na co zwrócić uwagę?

Mazda CX-3, najlepszy model w swoim wieku, osiągnęła wynik 9,7 procent poważnych usterek, co jest rezultatem niemal o połowę lepszym od średniej w tej kategorii.

W przypadku Mazdy CX-3 warto zwrócić uwagę na tarcze hamulcowe Motor

To mały crossover, który cieszy się opinią jednego z najmniej awaryjnych modeli japońskiego producenta. Silniki Skyactiv 2.0, pozbawione turbosprężarki, uchodzą za wyjątkowo trwałe i odporne na zaniedbania, a cały układ napędowy dobrze znosi wieloletnią eksploatację.

Typowe usterki, notowane sporadycznie podczas niemieckich badań, dotyczą głównie zużycia tarcz hamulcowych oraz pojedynczych problemów z układem oświetlenia. Elementy zawieszenia rzadko budzą zastrzeżenia.

Używany Volkswagen Golf Sportsvan - awaryjność według TÜV

Drugie miejsce w rankingu zajął Volkswagen Golf Sportsvan, który od lat uchodzi za jedną z najlepiej wykonanych odmian Golfa. W wieku 8-9 lat poważne usterki wykryto w 10,3 procent egzemplarzy przy średnim przebiegu 92 tys. km.

W Volkswagenach Golfach Sportvanach częściej niż w innych autach dochodzi do usterek oświetlenia materiały prasowe

Sportsvan korzysta z techniki Golfa VII, jednak większość egzemplarzy była użytkowana bardziej spokojnie niż klasyczne hatchbacki. Hamulce niekiedy wykazują ponadprzeciętne zużycie, szczególnie w autach jeżdżących głównie w mieście, a TÜV zwraca uwagę na częstsze niż u konkurentów usterki oświetlenia.

Zawieszenie pozostaje jednym z mocnych punktów modelu, a układ kierowniczy i zawieszenie są oceniane bardzo wysoko.

Używany Mercedes Klasy B (2011-2018) - na co zwrócić uwagę?

Trzeci na liście jest kolejny kompaktowy minivan, czyli Mercedes klasy B, który w tej kategorii wiekowej osiąga wynik 11,0 procent usterek i średni przebieg 90 tys. km.

Mercedesy klasy B W246 z silnikami Diesla wymagają regularnej kontroli filtra DPF i układu wtryskowego Motor

Najlepiej wypada trwałość zawieszenia oraz ogólna kondycja mechaniczna, choć raport odnotowuje sporadyczne przypadki korozji przewodów hamulcowych oraz drobne problemy z elektroniką kabiny, taką jak czujniki parkowania i moduły komfortu.

Wersje z silnikami diesla wymagają regularnej kontroli filtra DPF i układu wtryskowego, choć ogólnie uchodzą za trwałe.

Używany Seat Ateca - typowe awarie

Czwarte miejsce przypadło Seatowi Atece. To jeden z najpopularniejszych kompaktowych SUVów w Europie, a w kategorii 8-9-latków uzyskał wynik 11,1 procent usterek przy średnim przebiegu 112 tys. km.

Produkowany do dziś SEAT Ateca charakteryzuje się mocnym i odpornym na zużycie zawieszeniem Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Najlepiej wypadają zawieszenie i elementy układu kierowniczego, które wykazują wysoką odporność na zużycie mimo wyższego środka ciężkości auta. Wśród usterek częściej pojawiają się problemy z halogenowymi reflektorami, głównie przepalające się żarówki, a także ponadprzeciętne zużycie tylnych tarcz hamulcowych.

Silniki benzynowe i wysokoprężne, stosowane także w Volkswagenie i Skodzie, nie budzą większych zastrzeżeń, choć wymagają dbałości o terminowe wymiany oleju.

Używane Suzuki Vitara

Piątkę najlepszych modeli zamyka Suzuki Vitara, auto proste konstrukcyjnie, a dzięki temu wyjątkowo odporne na wiek i wysokie przebiegi. TÜV wykrył w tym modelu 11,4 procent poważnych usterek, przy średnim przebiegu 104 tys. km.

Suzuki Vitara co prawda jest prosta konstrukcyjnie, ale dzięki temu rzadko się psuje materiały prasowe

Vitara dobrze znosi eksploatację zarówno miejską, jak i terenową, choć w egzemplarzach używanych intensywnie zdarzają się zużyte tarcze hamulcowe i luzy na elementach układu jezdnego. Raport odnotowuje też sporadyczne problemy z oświetleniem oraz nadmierną korozję w egzemplarzach użytkowanych w górach lub na drogach regularnie posypywanych solą.

Jednostki benzynowe Boosterjet mają dobrą opinię i tylko w niewielkiej liczbie aut pojawiły się kłopoty z wtryskiwaczami.

Mazda CX-60 ma potężnego diesla i zachwyca zużyciem paliwa INTERIA.PL