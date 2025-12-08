Miasto stawia tysiące kamer. Kierowcy będą obserwowani, jak nigdy dotąd

Paula Lazarek

Paula Lazarek

Warszawa rozbudowuje Zintegrowany System Zarządzania Ruchem do skali, której w Polsce jeszcze nie było. Nowa umowa oznacza, że monitoring ruchu obejmie setki skrzyżowań i tysiące urządzeń analizujących zachowanie kierowców.

Ekran z podglądem kamer monitoringu miejskiego nadzoruje ruch samochodowy na skrzyżowaniu, nałożony schemat przedstawia plan sterowania ruchem oraz sygnalizację świetlną, widoczne są tramwaje i pojazdy na ulicach.
Tysiące kamer śledzą kierowców w Warszawie. To poprawi bezpieczeństwo. ZDM Warszawamateriały prasowe

W skrócie

  • Warszawa znacząco rozbudowuje Zintegrowany System Zarządzania Ruchem, obejmując monitoringiem setki skrzyżowań i tysiące urządzeń kontrolnych.
  • System pozwoli na inteligentne sterowanie ruchem, analizę danych w czasie rzeczywistym oraz wprowadzenie sztucznej inteligencji do zarządzania przepływem pojazdów.
  • Nowa umowa oznacza modernizację infrastruktury, podłączenie kolejnych skrzyżowań oraz nacisk na bezpieczeństwo, w tym doświetlanie przejść i szybsze reagowanie na zagrożenia.
Tysiące kamer w Warszawie - jak działa system monitoringu ruchu?

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem działa w Warszawie od 2008 r. Wtedy obejmował zaledwie 37 skrzyżowań w centrum. Dziś nadzoruje już 479 skrzyżowań, czyli ponad połowę wszystkich sygnalizacji w stolicy. System będzie nadal rozbudowywany i modernizowany.

Podstawę działania stanowią urządzenia zbierające dane o ruchu: kamery, detektory, stacje pomiarowe i czujniki. Obecnie system wykorzystuje 240 kamer obrotowych na skrzyżowaniach, 80 kamer w tunelu Wisłostrady, 16 zdalnych stacji pomiarowych oraz 720 automatycznych detektorów ruchu.

Dodatkowo na największych ulicach działają tablice zmiennej treści informujące o utrudnieniach. Wszystkie elementy współpracują w jednym systemie, który analizuje natężenie ruchu i reaguje na zdarzenia drogowe.

Warto podkreślić, że kamery nie służą do wystawiania mandatów, rejestrują obraz wyłącznie na potrzeby zarządzania ruchem i bezpieczeństwa.

    Inteligentne sterowanie ruchem

    Przez najbliższe sześć lat system będzie obsługiwany przez firmę Yunex. Umowa opiewa na 223,5 mln zł i obejmuje zarządzanie całością infrastruktury, a także jej rozwijanie. System pozwoli m.in. na dynamiczną zmianę cykli sygnalizacji w zależności od natężenia ruchu, automatyczne wykrywanie zdarzeń na podstawie obrazu z kamer, priorytet dla komunikacji miejskiej dzięki wykorzystaniu GPS w tramwajach i analizę ruchu w czasie rzeczywistym.

    Nowością będzie wykorzystanie sztucznej inteligencji. W ramach systemu powstanie tzw. cyfrowy bliźniak - komputerowy model miasta, na którym będzie można testować różne scenariusze sterowania ruchem i przewidywać powstawanie zatorów. AI pozostanie narzędziem wspierającym operatorów, którzy nadal będą podejmować ostateczne decyzje dotyczące zmian w sygnalizacji.

    Modernizacja infrastruktury - nowe skrzyżowania, nowe urządzenia

    W przeciwieństwie do poprzedniej umowy, obecny kontrakt obejmuje obowiązkową modernizację systemu. Operator będzie odpowiedzialny za:

    • podłączanie ok. 20 nowych skrzyżowań rocznie,
    • wymianę urządzeń na 50 skrzyżowaniach,
    • montaż 300 nowych słupów i 30 km kabli,
    • modernizację zabezpieczeń w tunelu Wisłostrady,
    • rozbudowę systemu pomiarowego,
    • włączenie al. Niepodległości do systemu sterowania ruchem.

    Miasto podkreśla, że priorytetem pozostaje bezpieczeństwo. W 2024 r. przeznaczono na ten cel 164 mln zł, m.in. na doświetlanie przejść dla pieszych. Rozbudowany system ma przyspieszać reakcję na niebezpieczne sytuacje i poprawiać płynność ruchu na kluczowych arteriach.

