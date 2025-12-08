W skrócie Bolt wprowadził funkcję "Bolt Lokalnie", umożliwiając wybór kierowcy mówiącego po polsku.

Nowa opcja wywołała kontrowersje – niektórzy zarzucają firmie ksenofobię, inni chwalą zmianę.

Funkcja działa na razie tylko w Warszawie, a jej dalszy rozwój zależy od opinii użytkowników.

Najróżniejsze aplikacje taksówkarskie wiodą prym w Polsce za sprawą łatwości obsługi i przede wszystkim znajomości ceny jeszcze przed rozpoczęciem trasy. Śmiało można powiedzieć, że platformy takie jak Uber, Bolt czy FreeNow zdominowały rynek taksówkarski nad Wisłą i odpowiadają za co najmniej 70 proc. wszystkich przejazdów. Znacznie większym problemem dla wielu są jednak sami kierowcy, a dokładniej mówiąc - ich narodowość. Z raportu Polskiego Związku Partnerów Aplikacyjnych - dane na marzec 2025 r. - wynika, że aż 48 proc. z nich stanowią obcokrajowcy.

Nowa funkcja "Bolt lokalnie". Od 1 grudnia skorzystasz z niej w Warszawie

Wśród użytkowników aplikacji przewozowych od dłuższego czasu pojawiały się głosy, że brak znajomości języka polskiego budzi sporo problematycznych sytuacji podczas przejazdów. Bolt zdecydował się wprowadzić zupełnie nową funkcję, z której klienci mogą korzystać od 1 grudnia. Nazywa się "Bolt Lokalnie" i po jej wybraniu mamy gwarancję, że kierowcą będzie osoba, która rozmawia po polsku. Obecnie z możliwości tej można skorzystać jedynie w Warszawie.

Nie każdy z pracowników może jednak dopisać się do grupy kierowców, którzy rozmawiają po polsku. Bolt wymaga, aby posługiwać się językiem co najmniej na poziomie B1, czyli w stopniu komunikatywnym. Niezbędne jest poświadczenie odpowiednim certyfikatem lub polskim dowodem osobistym czy paszportem, ponieważ to właśnie ta kategoria jest obligatoryjnie wymagana, aby uzyskać polskie obywatelstwo.

Ponad połowa kierowców taksówek to obcokrajowcy

Dekady temu kierowcą taksówki była osoba, która doskonale znała topografię miasta, najważniejsze punkty oraz bezpośrednią okolicę. Dziś wystarczy mieć tylko prawo jazdy - samochód można wypożyczyć, a cała trasa przejazdu wyświetlana jest na ekranie telefonu. Ze statystyk wynika, że prawie połowę wszystkich kierowców świadczących przejazdy taksówkarskie stanowią obcokrajowcy. Wśród nich znajdują się obywatele Białorusi, Turcji, Indii, Uzbekistanu, Ukrainy czy Gruzji.

Chociaż osoby korzystające z aplikacji bardzo często wskazywały, że brak podstawowej znajomości języka polskiego przez kierowcę jest sporym utrudnieniem, to wprowadzenie tej funkcji rzuciło również lawinę negatywnych komentarzy w stronę przewoźnika. Niektórzy wskazują, że jest to "krok w stronę ksenofobii".

Bolt odpowiada na potrzeby klientów. Zamówisz przejazd z kierowcą rozmawiającym po polsku

Sami kierowcy wskazują, że zmiana początkowo spotka się ze sporym rozgłosem, ale zainteresowanie nią może nie być aż tak wysokie, jak oczekuje Bolt. Przede wszystkim korzystając z platform taksówkarskich, kluczowy jest czas oczekiwania na przyjazd kierowcy - jeżeli wybierzemy osobę, która potrafi rozmawiać po polsku, to czas dojazdu może być wydłużony. Co ciekawe, w stolicy obcokrajowcy stanowią nawet 70-80 proc. wszystkich kierowców. Z kolei w przypadku, gdy liczba polskojęzycznych pracowników będzie wzrastać, cudzoziemcy nieznający języka polskiego mogą spodziewać się mniejszej liczby przejazdów.

Wsłuchaliśmy się w głosy klientów i wprowadziliśmy kategorię "Bolt Lokalnie", aby usługi przejazdów były bardziej dostępne dla osób, które preferują komunikację w języku polskim. Nowa kategoria pozwala, by każdy, na przykład starsi pasażerowie lub osoby posługujące się wyłącznie językiem polskim albo czujące się w nim bardziej komfortowo, z łatwością i pewnością mogli korzystać z aplikacji Bolt

Obecnie funkcja "Bolt Lokalnie" dostępna jest wyłącznie w Warszawie, a firma jest ostrożna z następnymi deklaracjami dotyczącymi wprowadzenia kolejnych miast. Kuncicki dodaje, że na ten moment Bolt zbiera informacje oraz czeka, jak nowa funkcja zostanie odebrana przez użytkowników, co będzie kluczowe dla podjęcia kolejnych decyzji.

