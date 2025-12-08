W skrócie Oszuści podszywają się pod Ministerstwo Finansów i rozsyłają fałszywe wezwania do zapłaty za parkowanie, kierując ataki szczególnie na kierowców.

Fałszywe e-maile zawierają linki prowadzące do stron wyłudzających dane osobowe i finansowe, a kliknięcie w nie grozi utratą pieniędzy oraz danych.

Resort apeluje o ostrożność i sprawdzanie adresów e-mail oraz zgłaszanie podejrzanych wiadomości do CERT Polska.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

"Jak nie drzwiami, to oknem" - tak chyba najlepiej można określić oszustów różnej maści, którzy co rusz zaskakują nas nowymi metodami na wyłudzenie danych lub środków finansowych. Coraz częściej ich łupem padają zmotoryzowani, na których czyha wiele pułapek. Ministerstwo Finansów ostrzega przed nową metodą polegającą na podszywaniu się pod resort oraz wysyłaniu wezwań do zapłaty za postój w strefie zastrzeżonej.

Kierowcy na celowniku oszustów. Ministerstwo Finansów ostrzega

Proceder ten jest znany od lat i co jakiś czas oszuści przeprowadzają zmasowany atak na kierowców. Najłatwiejszym kąskiem są oczywiście ci, którzy parkują na płatnym obszarze albo w sposób nie do końca zgodny z prawem. Tym razem przestępcy podszywają się pod Ministerstwo Finansów i rozsyłają fałszywe wiadomości e-mail z wezwaniem do zapłaty za postój w strefie zastrzeżonej. W wiadomości znajduje się link do opłacenia należności - klikając w niego narażamy się nie tylko na stratę pieniędzy, ale też na utratę danych osobowych.

Resort w oficjalnym komunikacie przekazuje, że po kliknięciu w link użytkownik jest przekierowywany na stronę internetową, która może wymagać podania poufnych danych. W ten sposób oszuści nie tylko próbują nakłonić kierowcę do uiszczenia opłaty, ale także zdobyć informacje takie jak dane osobowe, numery kont bankowych, adresy czy hasła do poczty elektronicznej. Jedno kliknięcie może zatem sprowadzić poważne problemy.

Dostałeś wezwanie do zapłaty za parking? Sprawdź jedną rzecz

Cyberprzestępcy znajdują coraz ciekawsze sposoby na wyłudzenie danych i pieniędzy, a ich główne działanie polega na wykorzystywaniu oficjalnie brzmiących komunikatów oraz nazw resortów, co ma wzbudzić strach i jednocześnie zaufanie. Dzięki temu spora część kierowców automatycznie wykonuje polecenia z maila i zupełnie ignoruje konieczność weryfikacji wiarygodności otrzymanej wiadomości.

Dostałeś maila o takiej treści? Pod żadnym pozorem nie klikaj w link. Ministerstwo Finansów materiały prasowe

Ministerstwo Finansów apeluje, aby w przypadku wezwań do zapłaty tego typu zachować szczególną ostrożność. Najlepszym sposobem na uniknięcie problemów jest sprawdzenie adresu nadawcy. "Jeśli nie kończy się na ‚gov.pl', a wiadomość dotyczy spraw urzędowych, zwiększ czujność" - czytamy w komunikacie. Strona internetowa najczęściej także posiada podejrzany adres, a waszą ostrożność ma uśpić pokaźne logo jednej z państwowych instytucji. Jeżeli jakikolwiek szczegół wzbudzi podejrzenia, należy zaprzestać podawania swoich danych oraz dokonywania płatności.

Podejrzanego maila sprawdź trzy razy. Czym jest CERT Polska?

Kierowcy powinni mieć się na baczności. Choć oficjalny komunikat Ministerstwa Finansów z pewnością zwiększy ostrożność zmotoryzowanych i ograniczy liczbę udanych oszustw, powinniśmy spodziewać pojawienia się nowych metod.

O otrzymaniu podejrzanego maila należy niezwłocznie powiadomić właściwe służby, a samą domenę zgłosić do CERT, czyli Computer Emergency Response Team. CERT Polska odpowiada za monitorowanie polskiej przestrzeni internetowej, reagowanie i zwalczanie cyberzagrożeń oraz ostrzeganie innych użytkowników przed próbami oszustwa.

Stary Passat czy nowe chińczyki? Zaskakujące wyniki testu INTERIA.PL