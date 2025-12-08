W skrócie Inspektorzy ITD zatrzymali kierowcę Renault za przekroczenie prędkości o 28 km/h w terenie zabudowanym.

Okazało się, że mężczyzna miał blisko 2 promile alkoholu we krwi, nie posiadał uprawnień oraz jechał niesprawnym technicznie pojazdem.

Kierowca został przekazany Policji po przejechaniu 160 km w stanie nietrzeźwości i grożą mu poważne konsekwencje prawne.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Piracka jazda na DK42 - ITD zatrzymała kierowcę Renault

Do zdarzenia doszło w Odrowążu, na drodze krajowej nr 42. Inspektorzy Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD), czyli jednostki ITD odpowiedzialnej za automatyczny nadzór nad ruchem, zatrzymali kierującego Renault, który w obszarze zabudowanym jechał z prędkością 78 km/h. To o 28 km/h więcej, niż pozwala prawo w takim miejscu.

Rutynowa kontrola prędkości szybko przerodziła się w analizę kolejnych nieprawidłowości. Zachowanie kierowcy wzbudziło podejrzenia, dlatego inspektorzy zdecydowali o sprawdzeniu jego trzeźwości.

2 promile alkoholu i brak uprawnień

Badanie alkomatem wykazało blisko 2 promile alkoholu. To stężenie, przy którym kierowca ma zaburzoną koordynację, ograniczoną percepcję i znacznie wydłużony czas reakcji, jazda w takim stanie realnie zagraża życiu.

To jednak nie koniec. Ustalono, że 45-latek nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Oznacza to, że nie tylko prowadził auto w stanie nietrzeźwości, ale w ogóle nie miał prawa siadać za kierownicą.

Dodatkowo Renault, którym jechał, nie miało ważnych badań technicznych. Samochód nie powinien uczestniczyć w ruchu, a jego stan techniczny pozostawał niezweryfikowany.

160 km jazdy w stanie nietrzeźwości

ITD ustaliła, że mężczyzna zdążył przejechać w takim stanie ponad 160 km. Biorąc pod uwagę brak uprawnień, niesprawny technicznie pojazd i blisko 2 promile alkoholu, był to przejazd obarczony wyjątkowo wysokim ryzykiem poważnego wypadku.

Po zakończeniu czynności inspektorzy przekazali kierującego funkcjonariuszom Policji, którzy przejęli dalsze postępowanie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) jest przestępstwem zagrożonym karą do 3 lat pozbawienia wolności, grzywną lub ograniczeniem wolności. Sąd obligatoryjnie orzeka również zakaz prowadzenia pojazdów na okres co najmniej 3 lat oraz świadczenie pieniężne w wysokości co najmniej 5 tys. zł.

Prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień stanowi odrębne wykroczenie, za które grozi grzywna oraz obowiązkowy zakaz prowadzenia pojazdów. Dodatkowo przekroczenie prędkości jest traktowane jako osobne wykroczenie i będzie rozpatrywane niezależnie od pozostałych naruszeń.

Mazda CX-60 ma potężnego diesla i zachwyca zużyciem paliwa INTERIA.PL