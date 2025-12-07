Sprawdź, czy masz kod 78 w prawie jazdy. To prawdziwa kula u nogi kierowcy

Spis treści: Co oznaczają kody w prawie jazdy? Kod 78 w prawie jazdy - znaczenie Jaka kara za jazdę samochodem bez ważnego prawa jazdy?

Czy zwracaliście kiedyś uwagę na ostatnią rubrykę w swoim prawie jazdy, czyli tą pod numerem 12? Jeśli nie, to koniecznie to zróbcie, bowiem tam właśnie umieszczane są kody, ograniczające kierowcę. Lista tych kodów jest naprawdę długa, ale najczęściej spotyka się te z jednej kategorii.

Co oznaczają kody w prawie jazdy?

Najbardziej powszechnym ograniczeniem dla kierowców, jakie znajdziemy na prawie jazdy, jest ograniczenie z uwagi na wadę wzroku. Początek takiego kodu to 01, a ciąg dalszy wskazuje na rodzaj wady, z jaką mamy do czynienia i wymaganiami wobec kierowcy. Lista dotycząca wad wzroku wygląda następująco:

01.01 - okulary,

01.02 - soczewka(i) kontaktowa(e),

01.03 - okulary ochronne,

01.04 - szkła przyciemnione,

01.05 - przepaska na oko,

01.06 - okulary lub soczewki kontaktowe

Podkreślmy, że nie jest to jedynie informacja lub zalecenie, ale konkretny wymóg. Jeśli kierowca z wadą wzroku ma kod 01.01, to musi jeździć w okularach. Jeżeli zatrzyma go policja, to na nic zda się tłumaczenie, że akurat dzisiaj założył soczewki kontaktowe. Nie spełnia wymogów zawartych w prawie jazdy, więc policja potraktuje go jak osobę bez prawa jazdy.

Pozostałe kody odnoszą się do innych rodzajów ograniczeń zdrowotnych (np. 02 - ograniczenia słuchowe, lub 03 - wymagane protezy lub szyny ortopedyczne kończyn), lub koniecznych modyfikacji lub wymagań technicznych samochodu, którym może poruszać się posiadacz prawa jazdy. Samych kodów (bez rozwinięć i podpunktów) jest aż 107 i wyczerpują one niemal wszystkie możliwe ograniczenia fizyczne kierowców.

Kod 78 w prawie jazdy - znaczenie

Jednym z kodów, który nakłada wymóg nie tyle na samego kierującego, co na pojazd, który prowadzi, jest kod 78. Oznacza on dokładnie:

78 - wyłącznie pojazdy bez pedału sprzęgła (albo dźwigni ręcznej dla kategorii AM, A1, A2 i A)

Jest to raczej rzadko spotykany kod, ale większe ośrodki szkolenia kierowców, mają w swojej ofercie samochody ze skrzynią automatyczną, właśnie z myślą o kierowcach, którzy nie chcą uczuć się obsługi sprzęgła i dźwigni zmiany biegów. W ten sposób z pewnością łatwiej jest ukończyć kurs i zdać egzamin na prawo jazdy, ponieważ kursant może większą uwagę skupić na sytuacji drogowej, a mniejszą na prowadzeniu pojazdu. Ale wiąże się to z poważnym ograniczeniem.

Mając kod 78 w prawie jazdy, nie możemy wsiąść za kierownicę pojazdu z przekładnią manualną. Tak jak w przypadku wspomnianych ograniczeń związanych z wadami wzroku, niestosowanie się do wymogu wynikającego z kodu oznacza, że prowadzimy pojazd bez wymaganych uprawnień. A to wiąże się z poważnymi konsekwencjami.

Jaka kara za jazdę samochodem bez ważnego prawa jazdy?

Jeśli macie kod 78 i wsiądziecie do pojazdu ze skrzynią manualną, to wasze uprawnienia nie obowiązują. W razie zatrzymania jesteście traktowani jak osoba bez prawa jazdy, a to bardzo poważna sprawa.

Jak czytamy w Kodeksie drogowym (art. 94, par. 1):

Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych.

Szansa na to, że pójdziecie do więzienia za jazdę ze skrzynią manualną, jest raczej nikła, ale nie uciekniecie od innej sankcji:

W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w § 1, orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

Nawet krótka przejażdżka może skończyć się więc zawieszeniem uprawnień i sądowym zakazem. Teraz znacznie łatwiej jest o auto ze skrzynią automatyczną niż kiedyś, ale na rynku aut używanych, wśród popularnych modeli nadal traktowana jest w kategoriach luksusu. Mając więc prawo jazdy z kodem 78, bardzo ograniczacie sobie możliwość zakupu samochodu.

Mazda CX-60 ma potężnego diesla i zachwyca zużyciem paliwa INTERIA.PL