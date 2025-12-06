Wozisz w aucie jedną z tych rzeczy? Policja zabierze ci dowód rejestracyjny

Spis treści: Jakie jest obowiązkowe wyposażenie auta? Jakich przedmiotów nie można przewozić w samochodzie? Za jakie elementy wyposażenia policjant zabierze dowód rejestracyjny?

Jakie jest obowiązkowe wyposażenie auta?

Polskie przepisy jasno wskazują, co musi znaleźć się w samochodzie, aby ten mógł zgodnie z prawem poruszać się po drogach. Choć lista obowiązkowego wyposażenia jest krótka, brak któregokolwiek z wymaganych elementów podczas kontroli może zakończyć się mandatem.

Zgodnie z aktualnym prawem, każdy kierowca powinien mieć w aucie:

trójkąt ostrzegawczy,

gaśnicę.

W przeciwieństwie do wielu krajów Europy, w Polsce nie ma obowiązku wożenia apteczki, kamizelki odblaskowej ani zapasowych żarówek. Wymogi są więc stosunkowo łagodne, choć warto pamiętać, że dodatkowe elementy mogą zwiększyć bezpieczeństwo - zwłaszcza w razie awarii lub wypadku.

Jakich przedmiotów nie można przewozić w samochodzie?

Przepisy drogowe przewidują konsekwencje za przewożenie w pojeździe przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. W razie kontroli funkcjonariusz policji ma prawo nie tylko wystawić mandat, ale również zatrzymać dowód rejestracyjny samochodu.

Chodzi przede wszystkim o niezabezpieczone, potencjalnie niebezpieczne przedmioty, które podczas nagłego hamowania mogłyby wyrządzić krzywdę pasażerom lub kierowcy. Wśród najczęściej wymienianych znajdują się m.in.:

siekiera,

maczeta,

kij bejsbolowy.

Nie ma znaczenia, czy przedmiot znajduje się w kabinie, czy w bagażniku - liczy się jego charakter i kontekst. Siekiera w aucie osoby jadącej na działkę to co innego niż maczeta przewożona luzem podczas wyjazdu nad jezioro.

Warto dodać, że przepisy nie zawierają zamkniętej listy zakazanych rzeczy. To funkcjonariusz na miejscu ocenia, czy dany przedmiot może stwarzać zagrożenie. Jeśli uzna, że tak jest - np. zauważy niezabezpieczoną siekierę w kabinie - może podjąć odpowiednie kroki: nałożyć mandat lub zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu.

Podejmując taką decyzję funkcjonariusz może wskazać na art. 66 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym:

Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób w nim jadących lub innych uczestników ruchu.

Oznacza to, że nie tyle sam fakt przewożenia np. siekiery jest zakazany, co sposób jej transportu i uzasadnienie jej obecności w pojeździe. Luzem przewożony, niezabezpieczony przedmiot może zostać uznany za niebezpieczny, nawet jeśli znajduje się w bagażniku.

Za jakie elementy wyposażenia policjant zabierze dowód rejestracyjny?

Osobnym problemem są modyfikacje pojazdu, które nie spełniają wymogów prawa. Za nielegalnie zamontowane elementy kierowca musi liczyć się nie tylko z mandatem, ale też z możliwością zatrzymania dowodu rejestracyjnego i skierowania auta na dodatkowy przegląd techniczny.

Do najczęściej spotykanych naruszeń należą m.in.:

nadmierna emisja spalin, np. po zmianach w układzie wydechowym,

montaż niehomologowanych świateł do jazdy dziennej,

stosowanie retrofitów LED bez homologacji w klasycznych reflektorach H4 lub H7,

instalacja niedozwolonych sygnałów świetlnych lub dźwiękowych,

modyfikacje nadwozia upodabniające pojazd do uprzywilejowanego, np. radiowozu lub karetki.

Nielegalne są również urządzenia zakłócające pomiar prędkości, tzw. antyradary. Co istotne - samo ich posiadanie nie jest karalne, o ile nie są włączone i pozostają zapakowane. W przeciwnym razie kierowca naraża się na surowe konsekwencje.

Przepisy drogowe jasno wskazują nie tylko, co musi znaleźć się w aucie, ale też czego w pojeździe przewozić nie wolno. Nawet drobne modyfikacje czy przewożenie nietypowych, potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów mogą zakończyć się zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego oraz koniecznością przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego. Warto mieć tego świadomość, zanim wyruszymy w trasę.

