Pierwsze egzemplarze Fiata 126p zjechały z linii produkcyjnej Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej w 1973 r., a jego produkcja zakończyła się w 2000 r. Przez 27 lat wyprodukowano w sumie ponad 3,3 mln Maluchów, a obecnie - w bazie danych CarFax obejmującej ponad 23 mln aut używanych - widnieje ponad 7,7 tys. sztuk. Co ciekawe, najstarszy egzemplarz w systemie został zarejestrowany w pierwszym roku produkcji.

W latach 70. XX wieku Fiat 126p kosztował 69 tys. złotych, co było kwotą równoważną około 20-30 średnich krajowych pensji. Cena z pewnością nie była niska, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że miał być to samochód dla "statystycznego Kowalskiego". Oczywiście uzbieranie odpowiedniej kwoty nie było jedynym wymogiem, ponieważ potrzebny był również talon lub przedpłata. Wysoki popyt i mała podaż samochodów w okresie PRL sprawiały, że na giełdzie nowego Malucha można było sprzedać za kwotę nawet dwukrotnie wyższą od ceny katalogowej.

Transformacja, jaką przeszedł ten model - od taniego środka transportu dla mas do pełnoprawnego "youngtimera" i dobra inwestycyjnego - jest spektakularna i ma podłoże głównie sentymentalne. Fakt, że dziś wiele egzemplarzy trafia do rejestrów aut zabytkowych, świadczy o profesjonalizacji rynku i zmianie podejścia właścicieli

Ile kosztuje Fiat 126p w 2025 r.?

Wartość rynkowa Fiata 126p stale rośnie, co potwierdza jego kultowy status. Jego średnia cena na znanych portalach aukcyjnych - za egzemplarz jeżdżący i w dobrym stanie technicznym - wynosi od 15 do 25 tys. zł. Oczywiście nie brakuje znacznie tańszych sztuk w agonalnym stanie, a także perełek z udokumentowaną historią oraz znikomym przebiegiem, które wyceniane są przez właścicieli nawet na 50 tys. zł.

Fiat 126p z 1976 roku Tomasz Kawka East News

Z kolei według brytyjskiego serwisu The Classic Valuer średnia cena Malucha wynosi 6,3 tys. funtów, czyli około 30 tys. zł. Przeglądając niemiecki portal mobile.de, nie brakuje egzemplarzy w kiepskim stanie za 2 tys. euro, a cena najbardziej dopieszczonych sięga nawet 8 tys. euro, czyli około 34 tys. zł. Najdroższy Fiat 126p został podarowany aktorowi Tomowi Hanksowi przez mieszkańców Bielska-Białej - po luksusowej renowacji sprzedano go do USA za rekordową kwotę 83,5 tys. dolarów, czyli ponad 300 tys. zł.

Średnio Maluch ma 34 lata i przejechał 62 tys. km. W Polsce zarejestrowanych jest 7,7 tys. Fiatów 126p

CarFax pokusił się o dodatkową analizę Fiatów 126p w Polsce - spośród wszystkich egzemplarzy aż 22 proc. nadal znajduje się w rękach pierwszego właściciela. Maluch ma średnio 34 lata i 62 tys. km przebiegu, jednakże tę kwestię należy traktować z przymrużeniem oka, ponieważ liczniki były wyskalowane do 99,9 tys. km, a po przekroczeniu tej granicy wskazywały 0. Ciekawostką natomiast jest fakt, że zaledwie 2 proc. z nich miało w swojej historii wypadek.

Włosi wskrzesili Fiata 126p. Tak wygląda kultowy Maluch w nowym wydaniu

Włoskie studio designerskie MA-DE pokusiło się o rozpalenie wyobraźni wszystkich osób, które pałają sentymentem do Fiata 126p. Stworzono projekt, w którym na niemal każdym kroku widać nawiązanie do protoplasty, jednakże nie brakuje w nim nowoczesnych rozwiązań.

Fiat 126 Vision to projekt stworzony w 2020 roku we Włoszech. materiały prasowe

126 Vision po raz pierwszy został zaprezentowany w 2020 r. i natychmiast pojawiło się zainteresowanie ze strony szczególnie tych konsumentów, którzy mieli okazję jeździć Fiatem 126p. Zgoła innego zdania był z kolei Fiat, który w tamtym momencie znajdował się na rozdrożu. Przypomnijmy, że rok później stał się częścią koncernu Stellantis, który otwarcie podkreśla, że nieustannie chce piąć się w rankingu największych producentów na świecie.

Ile mógłby kosztować nowy Fiat 126p?

Dziś szanse na przywrócenie do produkcji Fiata 126p są zdecydowanie większe niż kiedykolwiek indziej. Wszystko za sprawą nowej klasy pojazdów miejskich o długości do 3,5 m, w których producenci mogliby zrezygnować ze stosowania wszystkich wymaganych obecnie systemów bezpieczeństwa. To jeden z powodów, który pozwoliłby na produkcję niewielkich aut z silnikami spalinowymi generującymi niewiele CO2, i których cena nie przekraczałaby 15 tys. euro. To właśnie w tym segmencie miałoby pojawić się nowe wcielenie modelu 126p.

Jeżeli Maluch wróciłby do produkcji, to z pewnością jego cena nie mogłaby przekroczyć tej kwoty. Niestety obecnie Fiat nie podejmuje żadnych wiążących kroków, które mogłyby wskazywać na wskrzeszenie Fiata 126p.

