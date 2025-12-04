Nowy chiński lider na polskim rynku. MG oddało palmę pierwszeństwa

Krzysztof Mocek

Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w listopadzie 2025 r. w Polsce zarejestrowano 49 027 nowych samochodów osobowych. W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku to spadek o 121 egzemplarzy, a w porównaniu z październikiem br. aż o 3703 sztuki. Liderem pozostała Toyota, utrzymując swoją dominującą pozycję na rynku. Jednocześnie po jedenastu miesiącach koncern Chery wyprzedził dotychczasowego lidera wśród chińskich marek, czyli MG.

Chińscy producenci otwierają pierwsze salony w Polsce
Listopadowe rejestracje nowych samochodów osobowych w Polsce. Ważne przetasowanie

W skrócie

  • W listopadzie 2025 roku w Polsce zarejestrowano 49 027 nowych samochodów osobowych, co oznacza spadek w stosunku do poprzednich okresów.
  • Toyota utrzymała pozycję lidera rynku, ale zanotowała spadek liczby rejestracji, natomiast największy wzrost odnotowało MG.
  • W segmencie chińskich marek liderem po raz pierwszy został koncern Chery, wyprzedzając MG po jedenastu miesiącach roku.
Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR opublikował raport podsumowujący listopadowe rejestracje nowych samochodów osobowych w Polsce.

Z danych CEPiK wynika, że w tym miesiącu zarejestrowano 49 027 pojazdów, co oznacza spadek o 0,25 proc. w porównaniu z listopadem 2024 r. oraz o 7,02 proc. względem października 2025 r. Od początku roku Polacy zarejestrowali już łącznie 529 648 nowych aut osobowych, notując wzrost o 6,81 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Większość nowych aut rejestrujemy na firmy

W listopadzie 2025 r. klienci indywidualni odpowiadali za 31,09 proc. wszystkich rejestracji nowych samochodów osobowych w Polsce, podczas gdy firmy stanowiły 68,91 proc. rynku.

W liczbach bezwzględnych oznacza to, że przedsiębiorstwa zakupiły w tym miesiącu 33 784 auta. W ujęciu 11 miesięcy udział firm w rynku wyniósł 68,42 proc. Jak podkreśla Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR - statystyka nie obejmuje osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ani spółek cywilnych, które w CEPiK klasyfikowane są jako "osoby fizyczne". W konsekwencji liczba samochodów kupowanych "na firmę" jest jeszcze znacznie wyższa niż pokazują statystyki.

Dwójka elegancko ubranych osób rozmawia w salonie samochodowym, przez przednią szybę auta widoczną na pierwszym planie widać standy reklamowe oraz nowoczesne wnętrze pełne naturalnego światła.
W listopadzie zarejestrowaliśmy mniej nowych samochodów.

Toyota na pierwszym miejscu chociaż notuje spadek

Liderem polskiego rynku wciąż pozostaje Toyota. Do końca listopada 2025 roku w naszym kraju zarejestrowano 82 953 auta tej marki, co oznacza spadek o 10,77 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. Udział Toyoty w polskim rynku samochodowym wyniósł 15,66 proc.

Na drugim miejscu znalazła się Skoda, która odnotowała 57 709 rejestracji - o 8,46 proc więcej niż w analogicznym okresie 2024 roku, co daje marce łączny udział w rynku na poziomie 10,90 proc.

Na trzecim miejscu zestawienia uplasował się Volkswagen. W 2025 roku klienci zarejestrowali 38 423 samochody tej niemieckiej marki, co oznacza wzrost o 12,38 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Udział Volkswagena w polskim rynku wyniósł 7,25 proc. Czwarte miejsce zajęła Kia, która odnotowała 28 232 rejestracje - o 6,97 proc mniej niż w 2024 roku, zapewniając sobie udział rynkowy na poziomie 5,33 proc.

Rejestracja aut osobowych w listopadzie 2025 roku. Top 10 marek:

  • Toyota - 6617 szt.
  • Skoda - 5886 szt.
  • Volkswagen - 3855 szt.
  • Audi - 2818 szt.
  • BMW - 2706 szt.
  • Mercedes - 2468 szt.
  • Hyundai - 2216 szt.
  • Renault - 2064 szt.
  • Kia - 1996 szt.
  • Dacia - 1950 szt.

    Chińskie marki szturmują rynek. Po 11-tu miesiącach nowy lider

    Głównym czynnikiem wzrostu liczby rejestracji w listopadzie 2025 roku pozostawały chińskie marki, które łącznie osiągnęły 10,4 proc. udziału w rynku. To oznacza wzrost o 0,4 punktu procentowego w porównaniu z październikiem.

    Łącznie w tym miesiącu Polacy zarejestrowali 5105 pojazdów z Państwa Środka. Wynik ten jest tym bardziej imponujący, że wiele z tych marek nie było obecnych na polskim rynku rok wcześniej lub odnotowywało jedynie minimalną sprzedaż.

    W ciągu ostatnich 11 miesięcy największy wzrost zarejestrowanych aut odnotowało MG - aż o 124,17 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Mimo to po 11 miesiącach MG utraciło pozycję lidera rynku w Polsce na rzecz koncernu Chery, obejmującego marki Omoda, Jaecoo oraz Chery. Przewaga Chery jest jednak minimalna - wynosi 13 245 sprzedanych egzemplarzy wobec 13 107 aut MG.

    Rejestracja aut osobowych w listopadzie 2025 roku. Top 10 chińskich marek:

    • MG - 1326 szt.
    • BYD - 800 szt.
    • Omoda - 680 szt.
    • Jaecoo - 611 szt.
    • BAIC - 486 szt.
    • Chery - 431 szt.
    • Leapmotor - 423 szt.

    Jak widać do wyników liderujących w Polsce Toyoty, Skody czy Volkswagena chińskim producentom jeszcze sporo brakuje. Jednak przy tak szybkim wzroście sprzedaży chińskich samochodów uznane europejskie czy japońskie marki na pewno z niepokojem oglądają się za siebie.

    Stary Passat czy nowe chińczyki? Zaskakujące wyniki testu

