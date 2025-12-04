Po 10 latach rusza budowa ważnej autostrady. Powodem opóźnienia nietoperze

Krzysztof Mocek

Krzysztof Mocek

Po latach stagnacji wkrótce ruszy długo oczekiwana budowa autostrady A20 w pobliżu Bad Segeberg w Szlezwiku-Holsztynie. Projekt, uznawany za jeden z kluczowych w niemieckiej sieci drogowej, przez ponad dekadę był blokowany ze względów środowiskowych. Teren, przez który ma przebiegać trasa, stanowi bowiem największe w kraju miejsce hibernacji nietoperzy.

Ciężkie maszyny budowlane pracujące nad remontem drogi, betonowe bariery oraz znak kierunkowy wskazujący zjazd na BO-Freudenberg, widoczna infrastruktura drogowa i budowlana tło podkreślają charakter robót.
Po 10 latach rusza budowa autostrady A20 w Niemczech. | Fot. ilustracyjnaBERND THISSEN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP

W skrócie

  • Po ponad dziesięciu latach negocjacji rozpoczyna się budowa autostrady A20 w Szlezwiku-Holsztynie.
  • Opóźnienie spowodowane było koniecznością ochrony największego w Niemczech miejsca hibernacji nietoperzy.
  • Zastosowano specjalne środki, jak tunele i bariery dla nietoperzy, a także utworzono fundację o budżecie 14 mln euro.
Niemieckie media informują, że po latach negocjacji kraj związkowy Szlezwik-Holsztyn oraz organizacja ekologiczna Bund doszły do porozumienia w sprawie budowy autostrady A20. Inwestycja biegnąca w pobliżu miejscowości Bad Segeberg obejmuje 9,9-kilometrową południową obwodnicę miasta, łączącą Weede z Wittenborn. Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego przewidziano na kwiecień przyszłego roku, co oznacza, że prace budowlane ruszą niebawem.

Budowa wstrzymywana przez 10 lat. Powodem nietoperze

Na porozumienie w sprawie budowy drogi, uznawanej za jeden z najważniejszych projektów drogowych w Niemczech, kierowcy czekali ponad dziesięć lat. Przyczyną opóźnień był fakt, że trasa miała przebiegać przez wzgórza Kalkberg w Bad Segeberg - największe w Niemczech miejsce hibernacji nietoperzy. W 2013 roku Federalny Sąd Administracyjny wstrzymał budowę, podkreślając, że ochrona tych zwierząt nie została należycie uwzględniona.

Po ponad dekadzie negocjacji osiągnięto porozumienie, które wprowadza zaostrzone środki ochrony nietoperzy w okolicy budowy. Aby zapobiec kolizjom zwierząt z ciężarówkami, planiści przewidzieli budowę tuneli i instalację specjalnych barier naprowadzających. Dodatkowo powstanie fundacja na rzecz nietoperzy z budżetem 14 milionów euro.

Krzysztof Mocek
Krzysztof Mocek

    Budowa autostrady A20 to ważny krok dla całych Niemiec

    Zgodnie z najnowszymi informacjami prace budowlane nad drogą A20 mogą rozpocząć się w pierwszej połowie 2026 roku. Zainaugurowanie budowy przybliży kierowców do ukończenia przyszłej autostrady A20 Uckermark - Westerstede, zwanej też autostradą nadmorską.

    Licząca 345 km trasa będzie najdłuższą nową autostradą w Niemczech od 1939 roku. Trasa rozpoczyna się w Brandenburgii przy węźle Uckermark, pobiegnie przez Meklemburgię-Pomorze Przednie i Szlezwik-Holsztyn, gdzie skończy się przed Bad Segeberg. Kolejne 200 km planuje się poprowadzić przez Szlezwik-Holsztyn i Dolną Saksonię, w tym przeprawę przez Łabę do A28 Westerstede, niedaleko granicy z Holandią.

