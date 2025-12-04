W skrócie Hiszpania rezygnuje z trójkątów ostrzegawczych na rzecz lampki V16, która zwiększa bezpieczeństwo na drogach.

Nowe przepisy dotyczą aut zarejestrowanych w Hiszpanii, także tych z wypożyczalni, a wyjątek stanowi jedna grupa pojazdów.

Polscy kierowcy nie muszą kupować lampki V16, jeśli wjeżdżają własnym autem, ale powinni pamiętać o polskich przepisach dotyczących trójkąta.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Od 1 stycznia 2026 roku auta zarejestrowane w Hiszpanii nie będą już korzystać z trójkątów ostrzegawczych - ich rolę przejmą specjalne lampki określane jako V16. Powód jest prozaiczny i bardzo praktyczny: żeby ustawić trójkąt w odpowiedniej odległości od unieruchomionego samochodu, kierowca musi wyjść na jezdnię lub pas awaryjny i przejść kilkadziesiąt metrów. Hiszpanie chcą ograniczyć ryzyko wypadku z tym związane i postawili na wygodniejsze, lepiej widoczne lampki, które montuje się na przykład do dachu,.

Jak działa nowa lampka ostrzegawcza V16?

V16 to małe, przenośne urządzenie zasilane baterią, które po włączeniu wysyła żółte, pulsujące światło widoczne z dużej odległości, nawet do jednego kilometra. Dzięki temu samochód unieruchomiony na poboczu autostrady staje się dobrze widoczny.

Na tym jednak rola nowego urządzenia się nie kończy. Lampki V16 muszą mieć możliwość łączenia się z siecią komórkową. Po aktywacji cyklicznie wysyłają aktualną pozycję auta do systemów służb drogowych oraz ratunkowych. W praktyce oznacza to, że informacja o unieruchomionym pojeździe pojawi się w systemach od razu po aktywacji lampki. Dane lokalizacyjne przestają być przekazywane, gdy lampka zostanie wyłączona, więc system nie śledzi auta podczas normalnej jazdy.

Czy polscy kierowcy muszą kupić lampkę V16, gdy jadą do Hiszpanii?

Najważniejsza wiadomość jest taka, że polscy kierowcy jadący do Hiszpanii własnym samochodem nie muszą kupować lampki V16. Nowe przepisy dotyczą aut zarejestrowanych w Hiszpanii, a więc krajowych użytkowników oraz turystów korzystających z lokalnych wypożyczalni. Jeśli wjeżdżamy do Hiszpanii na polskich tablicach, nadal możemy korzystać z klasycznego zestawu obowiązkowego wyposażenia przewidzianego w Polsce.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku wynajmu auta na miejscu. Samochody z hiszpańską rejestracją muszą być wyposażone w lampkę V16, dlatego przed podpisaniem umowy warto upewnić się, że urządzenie faktycznie znajduje się w kabinie i że wiemy, jak je uruchomić. Brak obowiązkowego wyposażenia może w razie kontroli lub zdarzenia na drodze oznaczać nieprzyjemności, a w skrajnym przypadku nawet mandat. Hiszpańska administracja sugeruje, aby lampkę trzymać w schowku, a nie w bagażniku - tak, by można było sięgnąć po nią bez wysiadania z auta.

W Polsce, o czym wielu kierowców zapomina lub świadomie je ignoruje, obowiązują konkretne przepisy dotyczące tego, w jakiej odległości (w zależności od rodzaju drogi), należy umieścić trójkąt ostrzegawczy. W art. 50 ustawy Prawo o ruchu drogowym jest jasno sprecyzowane, kiedy należy używać trójkąta do oznaczenia awaryjnego postoju: "Kierujący pojazdem jest obowiązany sygnalizować postój pojazdu silnikowego lub przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku:

na autostradzie lub drodze ekspresowej - w każdym przypadku;

na pozostałych drogach o nawierzchni twardej:

a) poza obszarem zabudowanym - w razie postoju na jezdni w miejscu, w którym jest to zabronione, a na poboczu, jeżeli pojazd nie jest widoczny z dostatecznej odległości,

b) na obszarze zabudowanym - w razie postoju na jezdni w miejscu, w którym zatrzymanie jest zabronione."

Poza włączeniem świateł awaryjnych trójkąt na autostradzie należy umieścić w odległości 100 m za pojazdem, poza terenem zabudowanym w odległości 30-50 m, a w terenie zabudowanym za pojazdem lub na nim, na wysokości nie większej niż 1 m.

Stary Passat czy nowe chińczyki? Zaskakujące wyniki testu INTERIA.PL