W skrócie Kuny powodują poważne szkody w autach, przegryzając przewody i izolacje.

Tradycyjne metody odstraszania kun są często nieskuteczne i kłopotliwe w użyciu.

Niemiecka metoda z metalową siatką pod samochodem staje się coraz popularniejsza.

Kuny to niewielkie, lecz wyjątkowo sprytne i zwinne drapieżniki, które od lat stanowią poważny problem dla kierowców. Zwierzęta te chętnie wchodzą pod maskę samochodu, przyciągane ciepłem silnika, zapachem resztek jedzenia lub poczuciem bezpiecznego schronienia. Niestety ich obecność często kończy się uszkodzeniami instalacji elektrycznej, przewodów oraz izolacji, co może prowadzić do kosztownych i czasochłonnych napraw. Nic dziwnego, że kierowcy coraz częściej szukają sposobów na trwałe odstraszenie tych uporczywych intruzów.

Kuny uwielbiają samochody. Ale właściwie dlaczego?

Wielu kierowców błędnie zakłada, że kuny wchodzą do komory silnika, aby zbudować tam gniazdo. W rzeczywistości samochód nie stanowi dla nich miejsca do stałego bytowania. Zwierzęta te przyciąga przede wszystkim ciepło, ochrona przed deszczem oraz możliwość ukrycia lub gromadzenia zapasów. Komora silnika pełni dla nich rolę schronienia, kryjówki i magazynu w jednym. Z tego powodu kuny pozostają niewidoczne w ciągu dnia - ich obecność zwykle odkrywamy dopiero rano, zauważając przegryzione przewody, ślady łap lub inne efekty ich nocnej aktywności.

Kuny w samochodzie? Sposobów nie brakuje

Kierowcy od lat kombinują, jak pozbyć się kun z samochodów. Jedni kupują ultradźwiękowe odstraszacze, drudzy inwestują w preparaty zapachowe, które mają udawać obecność lisa czy borsuka. Jeszcze inni wolą tanie, domowe triki. Wśród nich są m.in. kostki toaletowe, żwirki dla kota, a nawet plasterki cytryny porozkładane pod maską. Problem w tym, że wiele z tych sposobów okazuje się kosztownych, uciążliwych w stosowaniu lub zwyczajnie mało skutecznych. Tymczasem w Niemczech prawdziwym hitem stał się banalnie prosty sposób, który u nas dopiero zaczyna być odkrywany.

Niemiecka metoda na kuny. Prosta i skuteczna

Metoda polega na ułożeniu pod samochodem metalowej siatki, najczęściej przymocowanej do dwóch desek lub osadzonej w lekkiej ramie dostosowanej do rozstawu kół. Najważniejsze, by powierzchnia była metalowa lub pokryta elastycznym materiałem, który podczas nacisku wydaje wyraźny, szeleszczący dźwięk. To właśnie ten hałas skutecznie odstrasza kuny, które nie lubią poruszać się po niestabilnym i głośnym podłożu. Niektórzy kierowcy osiągają podobny efekt, po prostu rozkładając pod autem arkusz blachy.

Według opinii publikowanych w mediach społecznościowych, rozkładanie metalowej siatki pod samochodem potrafi skutecznie odstraszyć kuny. Metoda ta ma jednak swoje ograniczenia. Najlepiej działa w przypadku osób mających do dyspozycji własny podjazd lub garaż, gdzie siatkę można bezpiecznie przechowywać. Kłopotliwe bywa również jej regularne podnoszenie - codzienne usuwanie konstrukcji spod auta przed wyjazdem może z czasem stać się męczące.

