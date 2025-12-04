W skrócie GDDKiA intensywnie rozwija infrastrukturę drogową, otwierając nowe odcinki dróg i planując kolejne przetargi o wartości miliardów złotych.

W grudniu pojawi się 14 nowych przetargów obejmujących ponad 200 km tras, a szczególnie istotnym projektem jest obwodnica Zamościa na trasie z Warszawy do granicy z Ukrainą.

Plany na najbliższe lata są ambitne – w 2025 roku postępowania mają dotyczyć około 300 km dróg, a w 2027 nawet do 480 km nowych tras.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Rozwój infrastruktury drogowej w Polsce nie zwalnia nawet na chwilę i chociaż mówimy o inwestycjach, które trwają bardzo długo i wymagają potężnych nakładów finansowych, to ostatnie tygodnie są dla GDDKiA wyjątkowo pracowite. Tylko pomiędzy 20 a 26 października do użytku kierowców zostało otwartych 5 nowych odcinków dróg, a to nadal nie koniec. Resort dumnie przyznaje, że najbliższe miesiące zapowiadają się wyjątkowo intensywnie.

14 nowych dróg o długości 200 km. GDDKiA nie zwalnia tempa na koniec roku

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada, że jeszcze w grudniu planowane jest ogłoszenie 14 kolejnych postępowań o łącznej długości przekraczającej 200 km i szacunkowej wartości 8,5 mld zł. Razem z trwającymi już przetargami będzie to ponad 24 mld zł.

Obecnie GDDKiA realizuje przetargi na kwotę 15,5 mld zł. Wśród planowanych inwestycji są m.in. dwa odcinki trasy ekspresowej S10 między węzłami Wyrzysk i Bydgoszcz Zachód, dwa fragmenty drogi S11 od Ujścia do Obornik czy DK25, czyli obwodnica Kalisza.

Z Warszawy do granicy z Ukrainą. Rusza przetarg na obwodnicę Zamościa

Warto zaznaczyć, że pod koniec listopada GDDKiA przekazała ogłoszenie o postępowaniu, które dotyczy 12-kilometrowego odcinka rozpoczynającego się za węzłem Zamość Sitaniec. Droga zakończy się w okolicach Jarosławca i połączy z budowanym węzłem Zamość Wschód.

Nowa trasa będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, a w ramach inwestycji powstaną również obiekty inżynierskie, drogi do obsługi ruchu lokalnego, oświetlenie, przejścia dla zwierząt oraz system odwodnienia. Dodatkowo 12-kilometrowy odcinek otrzyma urządzenia ochrony środowiska i infrastruktury bezpieczeństwa ruchu drogowego. GDDKiA przekazała, że oferty zostaną otwarte w lutym, a podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest na drugą połowę 2026 r.

Wybudowali więcej dróg niż planowali. GDDKiA zdradza prawdę o planach na 2025 r.

Szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przyznał, że pod kątem przetargów drogowych pierwsza połowa roku nie przebiegła tak, jak planowano. Straty udało się jednak nadrobić w drugiej połowie. Paweł Woźniak pełniący obowiązki Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad przekazał, że plan na ten rok zakładał ogłoszenie przetargów na około 330 km dróg.

W pierwszej połowie bieżącego roku GDDKiA ogłosiła zaledwie 8 przetargów obejmujących 122 km dróg, w tym 4 zadania dotyczyły poszerzenia autostrady A2 między Warszawą a Łodzią. Szef resortu potwierdził, że pierwsze sześć miesięcy nie przebiegło zgodnie z planem, na co główny wpływ miało m.in. tempo wydawania decyzji środowiskowych czy badań geologicznych.

GDDKiA - zgodnie z zapowiedziami - do końca grudnia ma ogłosić przetargi na realizację około 230 km dróg. Szacowana wartość przetargów ogłoszonych w 2025 r. ma sięgnąć około 13 mld zł. Z kolei w przyszłym roku planowane są postępowania o łącznej długości ok. 300 km i wartości 12 mld zł. Co ciekawe, w 2027 r. plany są jeszcze bardziej ambitne i zakładają ogłoszenie postępowań obejmujących od 390 do 480 km nowych tras.

Stary Passat czy nowe chińczyki? Zaskakujące wyniki testu INTERIA.PL