W skrócie BYD, największy producent samochodów elektrycznych na świecie, odnotowuje trzeci miesiąc z rzędu spadek sprzedaży.

Rynek europejski i chiński są coraz bardziej przesycone nowymi markami, a konsumenci stają się bardziej wybredni.

Zaostrzenie konkurencji i wprowadzenie barier handlowych wpływa negatywnie na ekspansję BYD.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

BYD jest największym producentem pojazdów elektrycznych na świecie, ale nawet tak dobra pozycja nie jest w stanie uchronić przed systematycznie narastającym kryzysem na Starym Kontynencie. To trzeci miesiąc z rzędu, gdy pochodzący z Chin koncern odnotowuje spadek sprzedaży - w listopadzie firma sprzedała na świecie 480 186 pojazdów, co oznacza spadek o 5,3 proc. względem analogicznego okresu w ubiegłym roku.

Kryzys na rynku. BYD odnotowuje spadek sprzedaży samochodów

Chociaż chiński koncern radzi sobie doskonale na rynkach całego świata, to w przypadku Europy kryzys staje się coraz bardziej odczuwalny. BYD po raz trzeci z rzędu odnotowuje spadek sprzedaży i chociaż nadal nie oznacza to, że firmie nie uda się osiągnąć rocznego celu sprzedaży na poziomie 4,6 mln pojazdów, to do jego przekroczenia w grudniu samochody muszą znaleźć 417 tys. nabywców.

Malejąca liczba sprzedanych pojazdów to jednak sytuacja wyjątkowo zastanawiająca, gdyż zbliżający się koniec roku to czas zwiększonego ruchu w salonach samochodowych. Co więcej, w ostatnim kwartale roku w Chinach klienci masowo ruszają do punktów sprzedaży, aby skorzystać z pełnych zwolnień podatkowych dla nowych pojazdów jeszcze przed ich wygaśnięciem, czyli przed 31 grudnia. Najróżniejsze promocje czekają także na konsumentów w Europie.

Konsumenci mają przesyt chińskich samochodów. Zainteresowaniem cieszą się debiutujące marki

Według agencji Bloomberg taki spadek sprzedaży jest odzwierciedleniem zmęczenia klientów chińską ekspansją. Na europejskim rynku co rusz debiutują kolejni producenci z Państwa Środka, co w efekcie sprawia, że kolejne firmy tracą zarówno w segmencie aut "dla ludu", jak i w bardziej luksusowym. Eksport BYD wprawdzie wzrósł do 131 935 egzemplarzy, jednak na Starym Kontynencie nie brakuje krajów, gdzie odnotowano rekordowe spadki sprzedaży. Mowa chociażby o Norwegii czy Szwecji, gdzie liczba zarejestrowanych pojazdów tej marki spadła odpowiednio o 50,3 oraz 51 proc.

Rynek samochodów jest przesycony. BYD musi szukać nowych sposobów

Chociaż w ostatnich miesiącach stale umacniająca się pozycja chińskich producentów wydawała się niezagrożona, to spadki sprzedaży potwierdzają, że na rynku panuje przesyt i klienci stają się coraz bardziej wybredni. BYD przekonywał, że podbicie Europy jest kwestią czasu, a obecnie podkreśla, że ekspansja musi nieznacznie zwolnić, czego powodem są zaostrzone bariery handlowe na Starym Kontynencie i w USA.

Co więcej, przesycony jest również rodzimy rynek - także w Chinach zadebiutowało całe grono nowych marek samochodów, a klienci nie rzucają się już w ciemno na zakup. Nauczeni doświadczeniem wiedzą, że czasami lepiej odwlec zakup auta w czasie, aby dać producentom przestrzeń do wykazania się. Na wielu światowych rynkach mamy obecnie do czynienia właśnie z taką sytuacją.

Nowy Volkswagen T-Roc po ośmiu latach. Większy i z bogatą paletą napędów INTERIA.PL