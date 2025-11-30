W skrócie Chińskie marki samochodów, takie jak MG i BYD, zanotowały rekordowe wzrosty sprzedaży w Europie, szczególnie w październiku.

Każda z marek coraz mocniej konkuruje z europejskimi producentami, a ich udział w rynku dynamicznie rośnie mimo nowych ceł.

Największy wzrost odnotowały hybrydy plug-in, które stanowią już znaczną część sprzedaży chińskich marek.

Chińscy producenci samochodów konsekwentnie umacniają swoją pozycję na europejskim rynku, stając się coraz poważniejszą konkurencją dla zachodnich koncernów. We wrześniu 2025 roku sprzedaż pojazdów chińskich marek była trzykrotnie wyższa niż w analogicznym miesiącu rok wcześniej. Rekordowe wyniki odnotowano także w październiku, kiedy łączna sprzedaż wzrosła niemal dwukrotnie, osiągając 75 tys. egzemplarzy.

Chińskie marki podwoiły swój udział na europejskim rynku

Pomimo ceł wprowadzonych w październiku 2024 roku na import elektrycznych samochodów z Chin, producenci z tego kraju konsekwentnie zwiększają swoją obecność na europejskim rynku, a liczba dostępnych marek nieustannie rośnie. Dane firmy analitycznej Dataforce, obejmujące Unię Europejską, Wielką Brytanię, Norwegię, Islandię i Szwajcarię, pokazują, że udział chińskich marek w rynku podwoił się od października 2024 roku, kiedy wynosił 3,4 proc. Najwięcej zyskały modele MG i BYD, które pozostają liderami wzrostu sprzedaży.

Najlepiej sprzedające się chińskie marki w Europie

Sprzedaż samochodów marki MG wzrosła o 35 proc., osiągając 23 896 egzemplarzy, co dało marce 17. miejsce w rankingu, wyprzedzając Fiata i Nissana. Wzrost ten był w dużej mierze napędzany przez małego SUV-a ZS, którego sprzedaż w październiku zwiększyła się o niemal 6 tys. egzemplarzy w porównaniu z rokiem poprzednim.

Z kolei BYD odnotowało wzrost sprzedaży o 208 proc., do 17 514 sztuk, zajmując 20. miejsce i wyprzedzając Seata oraz Mini. Największy wpływ na wyniki BYD miał średniej wielkości SUV Seal U, którego sprzedaż w październiku wzrosła o około 5 tys. egzemplarzy rok do roku.

Marki Jaecoo i Omoda koncernu Chery sprzedały w październiku łącznie blisko 6 tys. egzemplarzy, zajmując odpowiednio 30. i 31. pozycję w rankingu i wyprzedzając, tak uznane marki jak Honda oraz Alfa Romeo. Model 7 marki Jaecoo znalazł nabywców w liczbie 4800 egzemplarzy, a model 5 wmarki Omoda sprzedał się w liczbie ponad 1700 sztuk.

Partner Stellantis, marka Leapmotor, osiągnęła sprzedaż niemal 4000 egzemplarzy, w porównaniu z zaledwie 230 w październiku poprzedniego roku, co pozwoliło jej zająć 34. miejsce i wyprzedzić markę Polestar.

Najszybszy wzrost zanotowały hybrydy typu plug-in

W październiku samochody elektryczne stanowiły w Chinach 36 proc. całkowitej sprzedaży, co oznacza wzrost o 89 proc. do 26 705 sztuk w porównaniu z rokiem poprzednim. Pomimo tego dynamicznego wzrostu żaden chiński model nie znalazł się w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się pojazdów elektrycznych w Europie. Tamę dla tanich samochodów z Chin skutecznie stawiają europejskie cła. To właśnie dlatego najwyżej w zestawieniu uplasował się BYD Dolphin Surf, czyli mały i tani samochód elektryczny, który sprzedał się w liczbie 2 924 egzemplarzy, zajmując 28. miejsce.

Najszybszy wzrost sprzedaży chińskie marki odnotowują w przypadku samochodów z układami hybrydowymi typu plug-in. W październiku ich sprzedaż wzrosła o 673 proc., osiągając 18 786 egzemplarzy i stanowiąc 25 proc. łącznego wolumenu sprzedaży chińskich marek w tym miesiącu. Najpopularniejszym modelem plug-in pozostał BYD Seal U, który sprzedał się w liczbie 6 460 egzemplarzy.

Sprzedaż samochodów z klasycznym napędem hybrydowym i benzynowym również wzrosła, osiągając w tym miesiącu ponad 13 tys. egzemplarzy. Każdy z tych typów napędu stanowił po 18 proc. sprzedaży w Chinach w październiku, jednak tempo wzrostu było różne: sprzedaż modeli hybrydowych wzrosła o 160 proc., natomiast samochodów benzynowych o 14 proc.

