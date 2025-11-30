Droga S10 Szczecin Kijewo - Szczecin Zdunowo coraz bliżej budowy. Kiedy nią pojedziemy?
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) złożyła wniosek o zezwolenie na budowę ostatniego odcinka drogi ekspresowej S10 na Pomorzu Zachodnim między węzłem Szczecin Kijewo i istniejącym fragmentem do Stargardu. Cała trasa w tym województwie biegnie od Szczecina do Wałcza.
W skrócie
- GDDKiA złożyła wniosek o zezwolenie na budowę ostatniego odcinka drogi S10 na Pomorzu Zachodnim, projekt realizuje firma Budimex.
- Budowa ma potrwać do końca 2028 roku i obejmie dwa nowe węzły oraz most na Płoni.
- Cała trasa S10 od Szczecina do Warszawy docelowo ma mieć 460 km, obecnie ukończono niespełna 73 km.
W styczniu bieżącego roku zawarto kontrakt o wartości 204 mln zł, obejmujący realizację odcinka drogi ekspresowej S10 od węzła Szczecin Kijewo na autostradzie A6 do istniejącego fragmentu trasy prowadzącego ze Stargardu do Szczecina-Zdunowa.
Wniosek o zezwolenie na budowę ostatniego odcinka zachodniopomorskiej trasy S10 został złożony
Wykonawcą robót w systemie Projektuj i Buduj jest Budimex. Udało mu się w ciągu 10 miesięcy opracować cały projekt, dzięki czemu GDDKiA złożyła do Wojewody Zachodniopomorskiego wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID). Czas procedowania wniosku to kilka miesięcy.
Po wydaniu ZRID-u Budimex będzie mógł rozpocząć prace (ich początek planowany jest na trzeci kwartał 2026 r.) i wszcząć procedury odszkodowawcze z tytułu przejętych nieruchomości.
Zgodnie z planami budowa odcinka S10 Szczecin Kijewo - Szczecin Zdunowo zakończy się pod koniec 2028 r. Prace potrwają łącznie 22 miesiące z wyłączeniem dwóch okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca.
Na odcinku drogi ekspresowej S10 mają powstać dwa węzły drogowe w okolicach Szczecina
Fragment S10 Szczecin Kijewo - Szczecin Zdunowo mierzy 4,4 km i omija od północy szczecińskie osiedle Płonia. Dzięki niej ruch samochodów ciężarowych oraz osobowych przeniesie się z obszaru zabudowanego, pełnego skrzyżowań i przejść dla pieszych, na tereny pozamiejskie.
Generalna Dyrekcja planuje na nowym odcinku wybudować dwa węzły drogowe (Szczecin Zdunowo i Szczecin Płonia), górne przejścia dla zwierząt oraz most na Płoni, który także ma posiadać takie przejście.
Cała droga ekspresowa S10 między Szczecinem a Wałczem podzielona jest na siedem odcinków o łącznej długości ok. 100 km. W sprawie wcześniejszych sześciu odcinków złożono już odpowiednie wnioski, GDDKiA czeka teraz na decyzję wojewody. Równolegle realizowany jest także etap Wałcz-Piła w województwie wielkopolskim.
460 km drogi ekspresowej między Pomorzem Zachodnim a Warszawą
Droga ekspresowa S10 o długości 460 km ma połączyć Szczecin, Piłę, Bydgoszcz, Toruń, Płock i Obwodnicę Aglomeracji Warszawskiej. Do tej pory wybudowano 72,8 km trasy w postaci:
- odcinka Szczecin Zdunowo-Motaniec;
- obwodnicy Kobylanki;
- obwodnicy Stargardu;
- obwodnicy Wałcza;
- odcinka Bydgoszcz Zachód-Bydgoszcz Błonie;
- odcinka Bydgoszcz Błonie-Bydgoszcz Południe (dwa ostatnie odcinki stanowią część obwodnicy Bydgoszczy);
- obwodnicy Wyrzyska (wybudowano do tej pory jedną jezdnię, trwa realizacja drugiej).
Budowa całej trasy S10 ma zakończyć się w 2030 r. zgodnie z wpisem w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych.