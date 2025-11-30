W skrócie GDDKiA złożyła wniosek o zezwolenie na budowę ostatniego odcinka drogi S10 na Pomorzu Zachodnim, projekt realizuje firma Budimex.

Budowa ma potrwać do końca 2028 roku i obejmie dwa nowe węzły oraz most na Płoni.

Cała trasa S10 od Szczecina do Warszawy docelowo ma mieć 460 km, obecnie ukończono niespełna 73 km.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

W styczniu bieżącego roku zawarto kontrakt o wartości 204 mln zł, obejmujący realizację odcinka drogi ekspresowej S10 od węzła Szczecin Kijewo na autostradzie A6 do istniejącego fragmentu trasy prowadzącego ze Stargardu do Szczecina-Zdunowa.

Wniosek o zezwolenie na budowę ostatniego odcinka zachodniopomorskiej trasy S10 został złożony

Wykonawcą robót w systemie Projektuj i Buduj jest Budimex. Udało mu się w ciągu 10 miesięcy opracować cały projekt, dzięki czemu GDDKiA złożyła do Wojewody Zachodniopomorskiego wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID). Czas procedowania wniosku to kilka miesięcy.

Po wydaniu ZRID-u Budimex będzie mógł rozpocząć prace (ich początek planowany jest na trzeci kwartał 2026 r.) i wszcząć procedury odszkodowawcze z tytułu przejętych nieruchomości.

Planowany przebieg drogi S10 Szczecin Kijewo - Szczecin Zdunowo GDDKiA

Zgodnie z planami budowa odcinka S10 Szczecin Kijewo - Szczecin Zdunowo zakończy się pod koniec 2028 r. Prace potrwają łącznie 22 miesiące z wyłączeniem dwóch okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca.

Na odcinku drogi ekspresowej S10 mają powstać dwa węzły drogowe w okolicach Szczecina

Fragment S10 Szczecin Kijewo - Szczecin Zdunowo mierzy 4,4 km i omija od północy szczecińskie osiedle Płonia. Dzięki niej ruch samochodów ciężarowych oraz osobowych przeniesie się z obszaru zabudowanego, pełnego skrzyżowań i przejść dla pieszych, na tereny pozamiejskie.

Generalna Dyrekcja planuje na nowym odcinku wybudować dwa węzły drogowe (Szczecin Zdunowo i Szczecin Płonia), górne przejścia dla zwierząt oraz most na Płoni, który także ma posiadać takie przejście.

Cała droga ekspresowa S10 między Szczecinem a Wałczem podzielona jest na siedem odcinków o łącznej długości ok. 100 km. W sprawie wcześniejszych sześciu odcinków złożono już odpowiednie wnioski, GDDKiA czeka teraz na decyzję wojewody. Równolegle realizowany jest także etap Wałcz-Piła w województwie wielkopolskim.

Docelowo droga ekspresowa S10 ma połączyć Szczecin z Obwodnicą Warszawy Wikimedia Commons

460 km drogi ekspresowej między Pomorzem Zachodnim a Warszawą

Droga ekspresowa S10 o długości 460 km ma połączyć Szczecin, Piłę, Bydgoszcz, Toruń, Płock i Obwodnicę Aglomeracji Warszawskiej. Do tej pory wybudowano 72,8 km trasy w postaci:

odcinka Szczecin Zdunowo-Motaniec;

obwodnicy Kobylanki;

obwodnicy Stargardu;

obwodnicy Wałcza;

odcinka Bydgoszcz Zachód-Bydgoszcz Błonie;

odcinka Bydgoszcz Błonie-Bydgoszcz Południe (dwa ostatnie odcinki stanowią część obwodnicy Bydgoszczy);

obwodnicy Wyrzyska (wybudowano do tej pory jedną jezdnię, trwa realizacja drugiej).

Budowa całej trasy S10 ma zakończyć się w 2030 r. zgodnie z wpisem w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych.

Nowy Volkswagen T-Roc po ośmiu latach. Większy i z bogatą paletą napędów INTERIA.PL