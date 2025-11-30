Spis treści: Benzyna po 5,19 zł na stacji Skolima przyciąga kierowców Niskie ceny paliw - nawiązanie do obietnicy Donalda Tuska Stacja Skolima przeszła wyraźną modernizację Niskie ceny paliw u Skolima - jak długo będzie tak tanio?

Benzyna po 5,19 zł na stacji Skolima przyciąga kierowców

Różowa stacja paliw Skolima w Czeremsze ponownie przyciąga uwagę kierowców. Po październikowym otwarciu, kiedy benzyna kosztowała 5,39 zł/l, aktualna tablica pokazuje ceny 5,19 zł/l dla benzyny 95 oraz 5,69 zł/l dla oleju napędowego.

Na tle bieżących cen rynkowych oferta wyróżnia się znacząco. Według danych e-petrol obecnie ceny paliw wynoszą średnio:

benzyna 95 - 5,94 zł/l,

olej napędowy 6,33 zł/l,

autogaz 2,64 zł/l.

Oznacza to, że benzyna u Skolima jest tańsza o ok. 12-13 proc., a diesel o ok. 10 proc. w stosunku do średnich cen krajowych. Taki poziom cen rzadko pojawia się na niezależnych stacjach paliw.

Czeremcha, choć niewielka, leży przy ruchliwej trasie prowadzącej w stronę granicy. Dzięki temu stacja korzysta zarówno z lokalnego popytu, jak i ruchu tranzytowego.

Niskie ceny paliw - nawiązanie do obietnicy Donalda Tuska

Cena 5,19 zł nie jest przypadkowa. To bezpośrednie nawiązanie do deklaracji Donalda Tuska z kampanii wyborczej 2023 r., kiedy przekonywał, że "paliwo mogłoby kosztować 5,19 zł/l". Skolim przypomniał tę wypowiedź w swoim nagraniu.

W nagraniu zachęcił też kierowców do przesyłania zdjęć cen paliw z różnych regionów.

Stacja Skolima przeszła wyraźną modernizację

W dniu otwarcia przypominała obiekt z epoki PRL, dziś dominuje intensywny róż, odnowiona konstrukcja i mocne oświetlenie LED. Dzięki temu obiekt jest widoczny z daleka.

Na miejscu można kupić podstawowe artykuły spożywcze, ciepłe przekąski, kawę i gadżety związane z marką Skolima.

Niskie ceny paliw u Skolima - jak długo będzie tak tanio?

Skolim nie ujawnił, z jakim dostawcą paliwa współpracuje, co dla części kierowców może być istotne przy ocenie jakości produktu. W branży wiadomo, że utrzymanie ceny 5,19 zł/l oznacza bardzo niską marżę detaliczną.

Przy obecnych hurtowych cenach marża stacji paliw zwykle wynosi kilkanaście do kilkudziesięciu groszy na litrze. Marża rzędu kilku groszy, a nawet symboliczna, jest typowa dla działań promocyjnych nowych punktów, które chcą zbudować ruch i rozpoznawalność.

Nie wiadomo, czy stacja w Czeremsze to jednorazowy projekt czy początek większej sieci. Skolim nie wyklucza otwarcia kolejnych lokalizacji, ale nie skomentował tych planów oficjalnie.

