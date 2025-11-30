Marznący deszcz i mgły mogą sparaliżować drogi. Kierowcy muszą uważać

Paula Lazarek

Paula Lazarek

Nadchodzące godziny przyniosą warunki, które mogą utrudnić ruch na drogach w wielu regionach kraju. Prognozy są jednoznaczne, kierowcy powinni przygotować się na wyjątkowo trudną sytuację. Sypią się żółte ostrzeżenia.

Gęsta mgła ograniczająca widoczność na ruchliwej ulicy, samochody poruszające się ostrożnie po kilku pasach, świecące reflektory oraz znaki drogowe i neonowe światła sygnalizacji świetlnej na tle zamglonej scenerii.
Fatalne warunki na drogach. Marznący deszcz i gęste mgły w całej Polsce.PIOTR KAMIONKAEast News

W skrócie

  • Prognozy zapowiadają marznący deszcz i gołoledź, szczególnie w zachodniej, środkowej i północnej Polsce.
  • Gęste mgły znacznie ograniczą widoczność, co będzie wymagać ostrożniejszej jazdy.
  • Temperatury w kraju będą bardzo zróżnicowane, a lokalne przymrozki zwiększą ryzyko oblodzenia dróg.
Marznący deszcz na drogach. Prognozy ostrzegają o gołoledzi

Najbliższe godziny i noc przyniosą w wielu miejscach kraju zjawiska szczególnie niebezpieczne dla kierowców. Według najnowszych prognoz marznący deszcz może pojawić się przede wszystkim na zachodzie, środkowym zachodzie, Pomorzu i Warmii. Opady, nawet niewielkie, prowadzą do szybkiego oblodzenia jezdni.

Marznący deszcz tworzy gołoledź, czyli cienką warstwę lodu powstającą wtedy, gdy krople deszczu zamarzają natychmiast po zetknięciu z podłożem o temperaturze poniżej 0 st. C. Warstwa lodu jest niewidoczna dla kierowcy, a utrata przyczepności następuje praktycznie w jednej chwili, szczególnie przy prędkościach powyżej 50 km/h.

Ślisko było już w sobotę, a według meteorologów w ciągu dnia i wieczorem warunki na wielu drogach jeszcze się pogorszą. Najtrudniejsza sytuacja prognozowana jest w regionach, gdzie temperatura będzie oscylować w pobliżu 0 st. C.

Gęste mgły ograniczą widzialność poniżej 100 m

Poza marznącym deszczem kierowcy będą musieli zmierzyć się z gęstymi mgłami. Ostrzeżenia dotyczą niemal całej Polski. Od rana widoczność w wielu miejscach spadła poniżej 100 m, co oznacza konieczność ograniczenia prędkości do 40-50 km/h. Przy tak niskiej widoczności trudno ocenić odległość od pojazdów, a reakcja na zagrożenie wymaga znacznie więcej czasu.

Mgły będą utrzymywać się w centralnej, wschodniej i południowo-wschodniej części kraju przez cały dzień. Niskie chmury i zamglenia mogą nie ustąpić aż do nocy. To efekt chłodnych mas powietrza i słabego wiatru, który nie jest w stanie rozproszyć wilgoci zalegającej przy gruncie.

Temperatura w Polsce - od przymrozków do kilku stopni na plusie

Pogarszające się warunki drogowe są związane także z dużym zróżnicowaniem temperatur. W niedzielę najcieplej będzie na zachodzie, Podhalu i południowym wschodzie - od 4 do 7 st. C, a na Nizinie Szczecińskiej lokalnie 8 st. C. W pozostałych regionach słupki rtęci osiągną jedynie 0-3 st. C. W takich warunkach na zacienionych drogach mogą tworzyć się lokalne oblodzenia.

Noc przyniesie jeszcze większy chłód. Prognozy wskazują -7 st. C w Zakopanem, -2 st. C w centrum oraz do 3 st. C w pasie od Roztocza po Wybrzeże. Przy takich wartościach możliwe jest szybkie powstawanie szronu i cienkiej warstwy zamarzającej mżawki. Mgły w wielu regionach utrzymają się również nocą.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i zachodnich. Choć nie spowoduje utrudnień sam w sobie, to na śliskiej nawierzchni nawet niewielkie podmuchy mogą utrudnić utrzymanie toru jazdy.

