Prezenty dla kierowców. W grudniu stanieją benzyna, diesel i gaz LPG

Wojciech Sontowski

Aktualizacja

Ceny paliw na stacjach na początku grudnia będą spadać. Czy kierowcy dostaną swój wymarzony prezent bożonarodzeniowy, czyli benzynę, olej napędowy i autogaz w przystępnej cenie?

Ręka trzymająca pistolet dystrybutora paliwa w trakcie tankowania samochodu, fragment pojazdu widoczny na pierwszym planie.
Właściciele samochodów z silnikami Diesla mogą narzekać na ceny paliwaAdobe Stock

W skrócie

  • Grudzień przyniesie obniżkę cen benzyny, oleju napędowego i autogazu zgodnie z prognozami e-petrol.
  • Pod koniec listopada ceny diesla i LPG wzrosły, podczas gdy benzyna staniała.
  • Od 16 listopada na stacjach sprzedawane jest paliwo zimowe, które ułatwia rozruch silników w chłodne dni.
Wiemy już, jak będzie wyglądała sytuacja na stacjach w grudniu.

Ile zapłacimy za paliwo na początku grudnia?

Analitycy e-petrol szacują, że na początku grudnia cena benzyny 98 wyniesie między 6,59 a 6,71 zł za litr, a benzyny 95 - 5,82 a 5,94 zł. Za litr oleju napędowego kierowcy będą płacić między 6,22 a 6,3 zł, natomiast za autogaz zapłacimy od 2,62 do 2,68 zł/litr.

Olej napędowy w tym roku jeszcze nie był tak drogi

Mijający tydzień nie był dobry dla właścicieli samochodów z silnikami Diesla. Z danych e-petrol wynika, że w ciągu tygodnia olej napędowy podrożał na stacjach o 14 groszy i osiągnął najwyższą cenę od początku roku.

Koniec listopada nie przyniósł dobrych wieści dla posiadaczy instalacji LPG. Z tendencji wzrostowej wyłamała się jedynie benzyna.

Na szczęście analitycy e-petrol prognozują, że grudzień przyniesie obniżki cen wszystkich rodzajów paliwa.

Rekordowa różnica w cenie między benzyną a olejem napędowym

Obecnie litr oleju napędowego kosztuje średnio 6,33 zł. Droższy o 5 groszy niż w ubiegłym tygodniu jest autogaz, za który trzeba zapłacić 2,64 zł/l. Tańsza jest jedynie benzyna; cena 95 spadła o 3 grosze na litrze, do 5,94 zł.

Wzrost cen oleju napędowego i obniżka cen benzyny sprawiły, że różnica między tymi paliwa stała się rekordowa i sięga 39 groszy. To pierwsza taka sytuacja od marca 2023 roku, a więc od 2,5 roku.

    16 listopada na stacjach benzynowych pojawiło się nowe paliwo

    Warto przypomnieć, że od 16 listopada wszyscy polscy kierowcy tankują zupełnie nowe paliwo i to niezależnie, czy mówimy o benzynie, czy też o oleju napędowym. Do tego dnia stacje musiały zastąpić stosowane od 1 października paliwo przejściowe paliwem zimowym. Stosowane w nim substancje ułatwiają rozruch samochodów w zimne dni. Jakie parametry spełniają?

    Przede wszystkim w zimowym dieslu znacznie niższa jest wartość temperatury zatkania zimnego filtra. Stosowana w tym okresie benzyna ma z kolei zwiększoną prężność par, która mieści się w granicach 60-90 kPa. Większa prężność przekłada się na większą lotność, a ta bezpośrednio na łatwiejszy rozruch jednostki napędowej.

