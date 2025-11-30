W skrócie Zakopane wprowadziło płatne parkowanie także w weekendy i święta.

Minimalna opłata za pół godziny postoju wzrosła do 4 zł, a obowiązują przez cały dzień.

Pomarańczowe koperty przeznaczone są tylko dla mieszkańców, a turyści muszą uważać na wysokie kary.

Możliwość pobierania opłat w weekendy została wprowadzona przez Sejm w kwietniu. Radni Zakopanego nie czekali więc długo z wdrożeniem nowych zasad w życie. Uzasadnienie dla nowych opłat jest takie samo, jak zawsze. Wszędzie samorządowcy zasłaniają się "zwiększeniem rotacji pojazdów oraz zwiększeniem dostępności miejsc postojowych".

W Zakopanem za darmo już nie zaparkujesz. Również w weekendy

Jednak w Zakopanem, o ile hotel nie zapewnia parkingu, kierowca będzie mógł jedynie zrotować z jednego płatnego parkingu na drugi. Opłaty są bowiem pobierane w całym mieście, w godzinach 8.00 - 21.00. Płacić można w parkomatach albo aplikacjami mobilnymi.

Ile trzeba zapłacić za parkowanie w Zakopanem

Jednocześnie w życie wchodzą podwyżki opłat. Nie ma mowy o zatrzymaniu się np. na kwadrans, by szybko zrobić zdjęcie i jechać dalej. Minimalna opłata to 4 zł (wcześniej - 3 zł) i pozwala parkować przez pół godziny. Za całą godzinę trzeba zapłacić 6 zł, za drugą - 7 zł, za trzecią - 8,20, a kolejne godziny znów kosztują 6 zł.

Ponadto na miejskich parkingach, położonych w pobliżu wejść na szlaki górskie istnieje możliwości wniesienia opłaty całodziennej. Jej wysokość wzrosła z 38 do 45 zł.

Opłaty za parkowanie wycelowane w turystów

Opłaty wycelowane są w turystów, bowiem mieszkańcy miasta, posiadający Zakopiańską Kartę Mieszkańca z aktywnym abonamentem "Zakopiańczyk" mają prawo do darmowego parkowania - raz dziennie przez dwie godziny lub dwa razy w ciągu dnia - po godzinie. Bezpłatny bilet będzie można pobrać w parkometrze lub wygenerować poprzez aplikacje mobilne. Po przekroczeniu czasy miejscowi też zapłacą, ale o połowę mniej niż turyści.

Pomarańczowe koperty w Zakopanem nie dla turystów

Zakopane jest również jedynym miastem w Polsce, w którym funkcjonują specjalne miejsca parkingowe, oznaczone pomarańczowymi kopertami. Wyznaczono je w bezpośrednim sąsiedztwie instytucji publicznych, takich jak Urząd Miasta, ZUS, Sąd Rejonowy, banki czy główne przystanki autobusowe.

Zasady korzystania z tych miejsc są jasno określone: mogą tam parkować wyłącznie mieszkańcy Zakopanego, posiadający Zakopiańską Kartę Mieszkańca z aktywnym abonamentem "Zakopiańczyk", a maksymalny czas parkowania to 60 minut. Po tym czasie kierowca powinien opuścić miejsce lub uiścić opłatę w parkomacie, podając numer rejestracyjny pojazdu powiązanego z kartą.

Dla osób spoza Zakopanego - w tym turystów i mieszkańców sąsiednich gmin - miejsca te są niedostępne. Samochody bez uprawnienia mogą zostać ukarane mandatem nawet do 300 zł. W założeniu mają to być miejsca rotacyjne, umożliwiające szybki dostęp do usług publicznych dla osób mieszkających w mieście.

