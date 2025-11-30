W skrócie Urząd Skarbowy w Radomiu wystawił na licytację sportowego Mercedesa AMG 45 S 4Matic pochodzącego z 2023 roku.

Cena wywoławcza samochodu to 171 tys. zł, czyli aż o 50 tys. zł mniej niż wartość rynkowa oszacowana przez rzeczoznawcę.

Aby wziąć udział w licytacji, konieczna jest wpłata wadium i zgłoszenie się na oględziny auta przed aukcją.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Licytacje ruchomości i nieruchomości przejętych w postępowaniach egzekucyjnych przez urzędy skarbowe są popularną praktyką, na którą poluje wielu łowców okazji. Coraz częściej dochodzi do sytuacji, gdy na sprzedaż trafiają prawdziwe perełki w cenach znacznie niższych, aniżeli wartość rynkowa.

Idealnym przykładem jest nie tylko wspomniane już wcześniej BMW M8 Competition, ale także aukcje z zeszłego roku z Małopolski - na sprzedaż trafiły dwa egzemplarze Porsche, a w Urzędzie Skarbowym w Zakopanem za kwotę zaledwie 101 tys. zł nowego nabywcę znalazł Bentley Continental GT.

Mercedes-AMG na sprzedaż. Urząd Skarbowy w Radomiu podał datę licytacji

Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu przekazał informację o pierwszej licytacji tzw. ruchomości, czyli Mercedes-AMG A 45 S 4Matic. To egzemplarz pochodzący z 2023 r., do którego jednak nie ma kluczyków ani dowodu rejestracyjnego. Pierwsza rejestracja miała miejsce 28 czerwca 2023 r., a przebieg nie został podany.

Pod maską Mercedesa-AMG A 45 S 4Matic pracuje turbodoładowany silnik o pojemności dwóch litrów, który generuje moc 422 KM. Ręcznie składana jednostka napędowa pozwala na przyśpieszenie do 100 km/h w 4 s, a prędkość maksymalna - ograniczona elektronicznie - wynosi 250 km/h. Za przeniesienie napędu odpowiada 8-biegowa, dwusprzęgłowa skrzynia AMG SPEEDSHIFT DCT-8G. Napęd na cztery koła z rozdziałem momentu obrotowego na każde z tylnych kół umożliwia także aktywację trybu driftu.

Licytacja odbędzie się 18 grudnia o godzinie 12.00. Urząd Skarbowy w Radomiu materiały prasowe

Taniej o 50 tys. zł. Skarbówka sprzedaje sportowego Mercedesa

Zdaniem rzeczoznawcy egzemplarz, który trafił na sprzedaż, jest warty 228 tys. zł, a cena wywołania wynosi 171 tys. zł. Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłata wadium w wysokości 22,8 tys. zł, które na konto radomskiej skarbówki musi trafić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji.

To standardowa procedura, której celem jest wykluczenie przypadkowych uczestników i zagwarantowanie, że licytujący rzeczywiście są zainteresowani zakupem. Po zakończeniu licytacji kwota zostanie zwrócona wszystkim osobom, które złożyły ofertę, ale nie wygrały, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia licytacji.

Samochód można oglądać 18 grudnia w godzinach od 10.00 do 10.30 po uprzednim zgłoszeniu na zamkniętym parkingu należącym do firmy MAT-HOL Ratownictwo Drogowe, który znajduje się w Radomiu przy ulicy Warszawskiej 174. Licytacja ruchomości odbędzie się tego samego dnia o godzinie 12.00.

Nowy Mercedes CLA bez tajemnic. Nowa generacja, nowe technologie, nowy napęd Adam Majcherek INTERIA.PL