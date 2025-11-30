Najdłuższy most na świecie ma 164,8 km. To inżynieryjny rekord
Najdłuższy most świata to konstrukcja, której skala przekracza wyobrażenie o typowych przeprawach inżynieryjnych. Liczy 164,8 km długości, wspiera się na 2000 filarów i od lat stanowi kluczowy element chińskiej sieci Kolei Dużych Prędkości, łącząc kilka dużych miast prowincji Jiangsu.
Spis treści:
- Najdłuższy most świata - 164,8 km konstrukcji nad deltą Jangcy
- 2000 filarów i 450 tys. ton stali - konstrukcja zaprojektowana na ekstremalne warunki
- Najdłuższy most drogowy świata ma tylko 54 km
- Najdłuższy most drogowy w Polsce - poniżej 2 km
Najdłuższy most świata - 164,8 km konstrukcji nad deltą Jangcy
Danyang-Kunshan Grand Bridge w Chinach to najdłuższy most świata. Konstrukcja ma 164,8 km długości i jest częścią trasy Kolei Dużych Prędkości Pekin-Szanghaj. Obiekt zlokalizowano w prowincji Jiangsu, równolegle do rzeki Jangcy, w odległości od 8 do 80 km na południe od głównego koryta.
Most przebiega przez tereny deltowe - niziny ryżowe, kanały, rzeki i jeziora. Łączy miasta Danyang, Changzhou, Wuxi, Suzhou i Kunshan. To kluczowy punkt na jednej z najbardziej obciążonych tras kolejowych na świecie, umożliwiający stabilny przejazd w trudnych warunkach gruntowych.
Konstrukcja składa się z dwóch głównych sekcji - Danyang: 52,4 km oraz Kunshan: 112,4 km. Połączone odcinki tworzą rekordową całość, która nadal nie ma konkurencji w globalnych rankingach.
2000 filarów i 450 tys. ton stali - konstrukcja zaprojektowana na ekstremalne warunki
Najbardziej rozpoznawalnym fragmentem przeprawy jest odcinek nad jeziorem Yangcheng. Ta część wspiera się na 2000 filarów, rozmieszczonych tak, aby umożliwić przepływ statków i utrzymać stabilność konstrukcji na grząskim podłożu delty.
Do budowy mostu wykorzystano ok. 450 tys. ton stali. Całość musiała zostać zaprojektowana tak, aby przenosiła obciążenia wynikające z ruchu pociągów poruszających się z dużą prędkością, a jednocześnie była odporna na drgania i zmienne warunki terenowe. Na trasie znajduje się także 9-kilometrowy odcinek nad otwartą wodą jeziora Yangcheng w Suzhou.
Tak długie konstrukcje są typowe dla projektów kolejowych, dzięki jednolitemu, przewidywalnemu obciążeniu i stałej dynamice ruchu łatwiej zapewnić stabilność na wielu dziesiątkach kilometrów. W przypadku infrastruktury drogowej byłoby to znacznie trudniejsze.
Najdłuższy most drogowy świata ma tylko 54 km
Drugi rodzaj przepraw, mosty drogowe - wypadają pod względem długości znacznie skromniej. Najdłuższym obiektem przystosowanym do ruchu kołowego jest Bang Na Expressway w Tajlandii. Ma 54 km długości i stanowi rozbudowaną estakadę, która miała odciążyć ruch uliczny na wschód od Bangkoku, łącząc dystrykt Bang Na z prowincją Chachoengsao.
Najdłuższy most drogowy w Polsce - poniżej 2 km
Najdłuższym mostem drogowym w Polsce jest autostradowy most w Rozgartach pod Grudziądzem. Konstrukcja ma 1953 m i 60 cm długości i stanowi część autostrady A1. Przeprawa przecina Wisłę, łącząc węzły Nowe Marzy i Grudziądz. Oddano ją do użytku w 2011 r.