BYD Atto 2 to jeden z ważniejszych elementów europejskiej ekspansji chińskiej marki, z tej racji, że jest on przedstawicielem segmentu kompaktowych SUV-ów, jednego z obecnie najpopularniejszych na Starym Kontynencie. Z racji, że chiński koncern planował początkowo podbić Europę samochodami zasilanymi prądem, model ten debiutował właśnie w wariancie wyłącznie elektrycznym.

Okazało się jednak, że europejscy klienci nie są tak skorzy do przesiadki z samochodów spalinowych. W związku z tym firma podjęła decyzję, że na Starym Kontynencie będzie rozwijać również hybrydy, ale tylko te ładowane z gniazdka. W efekcie BYD Atto 2, nie jest już oferowane wyłącznie w wariancie elektrycznym, ale również jako hybryda plug-in.

Jaki napęd ma BYD Atto 2 DM-i?

Znajdziemy tu wolnossącą benzynową jednostkę o pojemności 1,5 l generującą 98 KM. Współpracuje on z elektrycznym silnikiem zapewniającym 197 KM. Dostępne są jednak dwa warianty mocy systemowej: 166 KM lub 212 KM. Napęd trafia na przednie koła. Pierwsza wersja mocy pozwala na rozpędzenie się do 100 km/h w 9,1 sekundy, druga w 7,5 s. W obu przypadkach prędkość maksymalna wynosi 180 km/h.

Hybryda plug-in wyposażona jest w wolnossącą jednostkę benzynową o pojemności 1,5 l. Dostępne są dwa warianty mocy systemowej: 166 lub 212 KM

Słabsza i mocniejsza wersja napędowa różnią się jednak także pojemnością i możliwościami akumulatora. W wariancie 166-konnym bateria ma zaledwie 7,8 kWh pojemności i zapewnia zasięg do 40 km na samym prądzie w cyklu mieszanym (WLTP). Łączny zasięg układu hybrydowego wynosi z kolei 930 km w cyklu mieszanym.

W odmianie 212-konnej akumulator ma już 18 kWh pojemności i pozwala na przejechanie w trybie elektrycznym 90 km w cyklu mieszanym. Zgodnie z szacunkami chińskiego producenta łączny zasięg silnika spalinowego i elektrycznego wynosi 1 tys. km. Niestety w obu wersjach układu napędowego akumulator obsługuje tylko ładowanie prądem przemiennym: ten mniejszy 3,3 kW, większy 6,6 kW. W obu wariantach napędu średnie zapotrzebowanie silnika spalinowego na paliwo wynosi 5,1 l/100 km.

W obu wariantach mocy BYD Atto 2 DM-i obsługuje tylko ładowanie prądem przemiennym.

Jak wygląda BYD DM-i?

BYD Atto 2 DM-i z zewnątrz różni się nieco od swojego wyłącznie elektrycznego odpowiednika. Przede wszystkim mamy zmienione zderzaki z przodu i z tyłu oraz nowe oznaczenia na tylnej klapie. W dolnej części z lewej strony pojawiło się oznaczenie DM-i symbolizujące, że mamy do czynienia z układem hybrydowym typu plug-in. Ponadto na jej środku pojawił się symbol chińskiej marki.

BYD Atto 2 z hybrydą plug-in rozpoznamy po oznaczeniu "DM-i" na klapie bagażnika.

BYD Atto 2 z hybrydą plug-in wyróżniać się będzie także nowym kolorem - Midnight Blue, dostępnym tylko w tym wariancie napędowym. Warto dodać również, że Atto 2 z hybrydą plug-in jest dosłownie delikatnie większe od wariantu elektrycznego. Ma 4,33 m, co oznacza, że jest dłuższe o 2 cm. Szerokość i wysokość pozostały bez zmian i wynoszą kolejno: 1,83 m oraz 1,68 m.

Wnętrze BYD Atto 2 DM-i nie różni się znacznie od dotychczas oferowanych wariantów elektrycznych. Nie oznacza to, że nie ma żadnych zmian. Przykładowo dźwignia zmiany kierunków jazdy trafiła na kolumnę kierownicy.

Ci, którzy widzieli już elektryczne BYD Atto 2 wewnątrz, nie będą specjalnie zaskoczeni wystrojem w wariancie hybrydowym. Przed kierowcą, podobnie jak w elektryku, znajduje się 8,8-calowy wyświetlacz wskaźników, a do obsługi multimediów 12,8-calowy ekran (w elektryku taki wyświetlacz dostępny jest w wyższych wariantach wyposażenia, w standardzie jest ekran o przekątnej 10,1 cala). W odróżnieniu od dotychczas oferowanych wariantów Atto 2 wyświetlacz nie obraca się.

System multimediów BYD Atto 2 DM-i obsługuje usługi Google, w tym Mapy Google i Sklep Play.

Z jego poziomu mamy dostęp np. do wbudowanych usług Google (Mapy Google czy Sklep Play, z którego możemy pobierać różne aplikacje), ale także sterujemy m.in. klimatyzacją. Temperaturę możemy jednak obsługiwać również poprzez odpowiednie przesuwanie po ekranie palcami.

Ponadto producent poprawił działanie swojego asystenta głosowego wywoływanego poprzez komendę "Hi BYD". System ma oferować "prawdziwie ludzką interakcję", a to między innymi dzięki najnowszym rozwiązaniom z zakresu sztucznej inteligencji. Podsumowując użytkownik ma mieć możliwość prowadzenia z układem dyskusji, a system ma pamiętać, o czym rozmawialiśmy, by lepiej rozumieć polecenia podróżnych.

Pod ekranem multimediów znalazła się natomiast półka na telefon z indukcyjną ładowarką. Konsola środkowa jest dwupoziomowa, w związku z czym pod miejscem na telefon znajdziemy jeszcze sporych rozmiarów półkę.

Zmieniono też panel fizycznych przycisków i pokręteł znajdujący się za miejscem na telefon. Nagłośnieniem czy trybami jazdy sterujemy za pomocą podłużnego panelu. W odróżnieniu od dotychczas oferowanych wariantów BYD Atto 2, w odmianie spalinowej przeniesiono dźwignię kierunków jazdy. Teraz ulokowano ją na kolumnie kierownicy. Ale to nie koniec różnic względem elektrycznego modelu. W miejscu uchwytu na podsufitce nad fotelem kierowcy znajduje się futerał na okulary. Co więcej dodany został zagłówek dla pasażera drugiego rzędu siedzącego na środku.

Co ważne, mimo dwóch różnych wariantów akumulatora, pojemność bagażnika w obu wersjach napędu wynosi 425 litrów. Po złożeniu tylnych siedzeń mamy do dyspozycji 1 335 l.

Bagażnik BYD Atto 2 DM-i mieści 425 litrów.

Jak jeździ BYD Atto 2 DM-i?

Po ulokowaniu się wewnątrz BYD Atto 2 w mocniejszej odmianie i zajęciu dogodnej pozycji (fotel ma trochę za krótkie siedzisko) pora ruszyć w drogę. Można jednak odnieść wrażenie, że nie mamy do czynienia z autem hybrydowym, a elektrykiem. Co prawda Atto 2 DM-i może działać w dwóch wariantach: EV (elektrycznym) i HEV (hybrydowym), ale w gruncie rzeczy układ faworyzuje napęd elektryczny.

Silnik benzynowy przeważnie ładuje akumulator, w związku z czym auto ma charakteryzować się dynamiką jazdy typową dla auta elektrycznego. I faktycznie, trzeba przyznać, że samochód stara się tak często, jak tylko się da, jeździć na samym prądzie. W sytuacjach, kiedy przydałaby się jednak dodatkowa moc, np. kiedy chcemy szybko wyprzedzić inny pojazd, silnik spalinowy przestaje pełnić rolę generatora i sam również dostarcza moc na koła.

Z reguły silnik spalinowy ładuje akumulator, ale jeżeli układ będzie potrzebował dodatkowej mocy, benzynowa jednostka przekaże moc bezpośrednio do kół.

Owszem, w takich sytuacjach, kiedy mocniej wciśniemy gaz, benzynowa jednostka daje znać o swojej obecności, ale przy normalnej eksploatacji trudno jest cokolwiek usłyszeć. Nawet stojąc na zewnątrz przy samochodzie, w momencie, gdy silnik się uruchamia słychać dosłownie delikatny pomruk. Warto w tym miejscu podkreślić, że jeździliśmy egzemplarzami przedprodukcyjnymi, ale sugerowano nam, że komora silnika będzie jeszcze lepiej wyciszona.

Skoro już przy różnego rodzaju dźwiękach jesteśmy, to w czasie jazd testowych Atto 2 DM-i zwróciłem również uwagę na dość nietypowy dźwięk wydawany przez samochody BYD, w czasie, gdy poruszają się na prądzie. Dźwięk emitowany przez Atto 2 skojarzył mi się z dźwiękiem, który pojawia się w japońskich filmach o Godzilli. Brzmi on dokładnie, jak ten, który ma oddawać zianie promieniem przez gigantycznego jaszczura.

Poza tym Atto 2 z układem hybrydowym jest dość komfortowo. Przy prędkości 120 km/h dozwolonej na autostradach w Hiszpanii, gdzie testowaliśmy BYD Atto 2 DM-i, auto jest bardzo ciche, nie tylko, jeśli chodzi o pracę silnika spalinowego, ale także w kwestii szumu powietrza. W tej klasie to nie jest takie oczywiste.

Na pochwałę zasługuje zaskakująco dobre, jak na auto tego segmentu, wyciszenie.

Z uwagi na obecność akumulatora trakcyjnego i wynikającą z tego sztywność konstrukcji, Atto 2 DM-i dość sprawnie pokonuje zakręty, choć można wyczuć przechyły nadwozia jasno wskazujące na to, że o sportowych wrażeniach z jazdy raczej mowy nie ma. Układ kierowniczy dość sprawnie komunikuje nam co dzieje się z kołami, chociaż trzeba przyznać, że kierownica pracuje stosunkowo miękko. Z całą pewnością sprawdza się to w czasie manewrowania na parkingu. Jeżeli chcemy odczuć namiastkę sportowych wrażeń z jazdy, powinniśmy ustawić pracę układu kierowniczego w tryb sportowy. Wówczas faktycznie czuć, że kierownica stawia zauważalnie większy opór.

Ile paliwa zużywa BYD Atto 2 DM-i?

Wspomniałem, że BYD Atto 2 stara się korzystać z prądu tak często, jak to tylko możliwe. Czy w takim razie przekłada się to, na zużycie paliwa? W czasie jazdy po Barcelonie i okolicach mieliśmy okazję poznawać BYD Atto 2 przez ok. 100 km. W tym czasie, zdaniem samochodu, udało nam się uzyskać zużycie paliwa na poziomie 4,2 l/100 km. Biorąc pod uwagę, że producent deklaruje, iż średnio auto powinno potrzebować 5,1 l/100 km, nasz wynik wydaje się bardzo dobry, ale w czasie jazd testowych znaleźli się dziennikarze, którym udało się osiągnąć jeszcze niższy wynik.

Wersje wyposażenia i ceny BYD Atto 2 DM-i

BYD Atto 2 z hybrydą plug-in oferowane będzie w dwóch wariantach wyposażenia połączonych z napędami: Active (ze słabszym układem) i Boost (z mocniejszym). W tej standardowej znajdziemy m.in. 8,8-calowy ekran wskaźników, 12,8-calowy wyświetlacz systemu multimediów, czujniki parkowania z tyłu, kamerę cofania, adaptacyjny tempomat czy 16-calowe felgi aluminiowe. Odmiana Boost wprowadza dodatkowo m.in. panoramiczny dach z elektrycznie regulowaną roletą, kamerę 360 stopni, podgrzewane fotele z elektryczną regulacją, podgrzewanie kierownicy czy indukcyjną ładowarkę.

BYD Atto 2 DM-i dostępne jest w dwóch wersjach wyposażonych połączonych z wariantami napędu.

Pozostaje jeszcze ostatnia kwestia. Ceny. Na specjalnej konferencji prasowej zorganizowanej przez BYD zapowiedziano, że w Hiszpanii za tańszą odmianę hybrydowego Atto 2 DM-i klienci zapłacą 28 200 euro (ok. 119 tys. zł). W nieoficjalnych rozmowach polscy przedstawiciele BYD zapowiedzieli, że obecnie trwa wewnętrzny proces ustalania ceny tego samochodu w naszym kraju. Zapowiedziano jednak, że czynione są starania, by BYD Atto 2 DM-i był w Polsce przystępnym cenowo modelem.

BYD chce, by Atto 2 DM-i konkurowało z takimi modelami, jak Volkswagen T-Roc, Toyota Yaris Cross czy Peugeot 2008. Warto jednak zaznaczyć, że wszystkie te trzy modele nie są oferowane z hybrydą typu plug-in. Jeżeli jednak ktoś chce kompaktowego SUV-a mogącego pokonywać dłuższe dystanse na prądzie, ale też potrzebuje auta, którym bez obaw można wyruszyć w trasę, powinien rozważyć Atto 2 DM-i.

Jaki zasięg ma BYD Atto 2 z większym akumulatorem?

Nie jest to jednak koniec nowości w ofercie Atto 2, ponieważ oprócz wprowadzenia do oferty hybrydy plug-in Chińczycy postanowili poszerzyć gamę wersji elektrycznych o odmianę z większym akumulatorem. Znajdujące się obecnie w ofercie warianty Active i Boost dostępne były tylko z baterią o pojemności 45,1 kWh zapewniającą zasięg do 312 km w cyklu mieszanym (według norm WLTP) i do 463 km w cyklu miejskim. Teraz nabyć będzie można także odmianę Comfort.

Za magazynowanie energii w tym wariancie odpowiada bateria o pojemności 64,8 kWh. Zgodnie z danymi producenta pozwala ona na przejechanie 430 km w cyklu mieszanym i do 604 km w mieście. Co więcej wzrosła moc ładowania prądem stałym. BYD Atto 2 z podstawowym akumulatorem przyjmuje prąd o mocy 65 kW. W wersji z większą baterią moc ta rośnie do 155 kW. Uzupełnienie energii z 10 do 80 proc. pojemności większego akumulatora zajmie 25 minut, z kolei z 30 do 80 proc. w 19 min.

Samochód w tym wariancie napędowym wyposażony jest również w mocniejszy silnik. Odmiany Active i Boost oferują 177 KM i 290 Nm. W wersji Comfort mamy do dyspozycji 204 KM i 310 Nm. Niezmiennie napęd trafia na przednie koła i niezmiennie pozwala samochodowi na rozpędzenie się do 100 km/h w 7,9 sekundy (choć silnik ma więcej mocy trzeba pamiętać o większym, a przez to również cięższym akumulatorze, masa wzrosła o ok. 150 kg). Prędkość maksymalna, podobnie jak w słabszych wariantach, ograniczona jest do 160 km/h.

Mimo utrzymania tych samych rozmiarów, co pozostałe warianty elektryczne (4,31 m długości, 1,83 m szerokości, 1,68 m wysokości) i obecności większego akumulatora, w odmianie Comfort nabywcy BYD Atto 2 będą mogli liczyć na większy bagażnik. Do dyspozycji mamy tutaj 450 litrów (a nie 400 l, jak w niższych wersjach), które po złożeniu tylnych siedzeń można powiększyć do 1 370 l (w niższych wariantach 1 340 l). To z uwagi na zmiany w zawieszeniu. Belka skrętna z tyłu została zastąpiona przez wielowahacz (nie znajdziemy go nawet w hybrydzie plug-in).

Z zewnątrz wersję Comfort od słabszych wariantów elektrycznych najłatwiej rozróżnić po obecności logo chińskiej marki na środku klapy bagażnika (wcześniej go tutaj nie było). Wewnątrz natomiast, podobnie jak w przypadku hybrydy plug-in, nie mamy obrotowego ekranu multimediów.

Zarówno w odmianie hybrydowej, jak i nowym wariancie elektrycznym nie znajdziemy możliwości obracania ekranu multimediów do pozycji pionowej.

Mamy za to dźwignię zmiany kierunków jazdy przeniesioną na kolumnę kierownicy. Podobnie jak w odmianie DM-i, w elektrycznej wersji Comfort znajdziemy 8,8-calowy wyświetlacz wskaźników i 12,8-calowy ekran multimediów z systemem obsługującym usługi Google czy aplikację Spotify.

Podobnie jak w wariancie hybrydowym, dźwignia zmiany kierunków jazdy została przeniesiona na kolumnę kierownicy.

Podobnie też możemy tutaj liczyć na futerał na okulary na podsufitce nad kierowcą i zagłówek dla pasażera siedzącego na środku. Oprócz tego klienci mogą liczyć na fotele z przodu z sześciokierunkową regulacją elektryczną z funkcją podgrzewania ich i kierownicy oraz panoramiczny dach.

Rozstaw osi na poziomie 2,62 m oraz płaska podłoga z tyłu sprawiają, że BYD Atto 2 w obu wariantach napędu można podróżować bardzo wygodnie.

Wrażenia z jazdy BYD Atto 2 Comfort

Pod kątem wrażeń z jazdy BYD Atto 2 z większym akumulatorem, największą nowością jest właśnie wielowahaczowe zawieszenie z tyłu. Dzięki temu znacząco zmienił się sposób, w jaki elektryk wybiera nierówności. Poza tym wrażenia z jazdy nie różnią się od tych znanych z pozostałych wariantów zasilanych prądem.

Reakcja na gaz jest dokładnie taka sama, jak w pozostałych wersjach. W trybie Normal auto nie jest specjalnie wyrywne do szybszej jazdy. Jeżeli potrzebujemy względnie szybkiej reakcji na gaz, powinniśmy poruszać się w trybie Sport. Z uwagi na akumulator zintegrowany z podwoziem pojazdu pokonywanie zakrętów nie stanowi dla Atto 2 specjalnego problemu, choć trzeba zwrócić uwagę, że przy bardziej dynamicznej jeździe odczujemy, że nieco buja nadwoziem.

Niezmiennie w BYD Atto 2 wyciszenie stoi na bardzo wysokim poziomie. Nawet przy jeździe z prędkością 120 km/h na hiszpańskich autostradach do wnętrza dochodził tylko delikatny szum powietrza, który skutecznie neutralizowany był przez dźwięk systemu audio.

A jak ze zużyciem energii? Średnie zużycie jakie uzyskaliśmy na dość krótkim dystansie wyniosło 18,3 kWh. Nie jest to zbyt imponujący wynik, ale i próba nie była zbyt miarodajna. Na wyniki bardziej realne musimy poczekać do momentu, gdy auto trafi do nas na dłuższy test.

Cena BYD Atto 2 Comfort

Podobnie, jak w przypadku odmiany DM-i polskich cen BYD Atto 2 Comfort nie znamy. W Hiszpanii przyjdzie za niego zapłacić 37 500 euro (ok. 159 tys. zł). Chiński elektryk chce rywalizować z Volvo EX30 czy Kią EV3. Pierwszy z konkurentów oferuje większą moc w standardzie (272 KM), ale i mniejszy zasięg (335 km). Drugi z kolei dostępny jest z taką samą mocą, co Atto 2 (204 KM), ale ma większy zasięg (nawet do 605 km). Bez wątpienia cena może być kluczowym argumentem przemawiającym za wyborem chińskiego SUV-a.

Trzeba jednak przyznać, że choć Atto 2, zarówno z układem hybrydowym, jak i napędem elektrycznym, nie dostarczy nam zbyt wiele wrażeń z jazdy, stanowi znakomity samochód służący tylko do przemieszczania się z punktu A do punktu B. Zrobi to w komfortowych, jak na swój segment warunkach i, w przypadku wariantu DM-i, nie zużyje przy tym zbyt wiele paliwa.

BYD Atto 2 nie dostarczy ekscytujących wrażeń z jazdy, ale sprawdzi się jako narzędzie służące do przemieszczania się między punktami A i B.

Z zewnątrz stylistyka BYD Atto 2 wciąż nie porywa. Zwracają na siebie uwagę chyba tylko tylne światła przypominające symbol nieskończoności.

Półka z indukcyjną ładowarką została ustawiona pod złym kątem. Telefon może się ześlizgiwać, a to utrudnia płynne ładowanie.

BYD podało ceny nowych wariantów Atto 2 w Hiszpanii. Elektryk z większym akumulatorem startuje od równowartości ok. 159 tys. zł, z kolei hybryda plug-in od ok. 119 tys. zł.

