BYD Atto 2 to model, którym producent chce zawalczyć o klientów poszukujących kompaktowych SUV-ów z napędem elektrycznym. Chiński producent podkreśla, że jest to "najbardziej przystępny cenowo model w ofercie marki".

Samochód ma 4 310 mm długości, 1830 mm szerokości i 1 675 mm wysokości. Rozstaw osi to natomiast 2 620 mm. Jeśli chodzi o pojemność bagażnika, BYD Atto 2 oferuje 400 litrów. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń ta rośnie do 1 340 litrów.

BYD Atto 2 jest dostępne w tylko jednej wersji napędowej. Oferuje 177 KM, 290 Nm i napęd na przednią oś. Samochód rozpędza się od 0 do 100 km/h w 7,9 sekundy i może jechać z maksymalną prędkością 160 km/h. Za magazynowanie energii odpowiada akumulator o pojemności 45,1 kWh. Zapewnia on zasięg do 312 km w cyklu mieszanym (według norm WLTP) oraz do 463 km w mieście.