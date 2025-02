Jakie rozmiary ma BYD Atto 2?

BYD Atto 2 to szczególnie ważna nowość w gamie chińskiego producenta. Modelem tym chiński producent chce walczyć o klientów gustujących w kompaktowych SUV-ach z napędem elektrycznym. Marka chwali się, że jest to "najbardziej przystępny SUV" w jego ofercie. Wymiary samochodu prezentują się następująco:

Długość: 4 310 mm

Szerokość: 1 830 mm

Wysokość: 1 675 mm

Rozstaw osi: 2 620 mm

Jak prezentuje się BYD na tle konkurencji pod kątem rozmiarów? Trzeba przyznać, że bardzo atrakcyjnie. Atto 2 jest delikatnie dłuższe od np. Kii EV3 czy Peugeota E-2008 (w obu przypadkach to ok. 4,3 m). Pod kątem szerokości jest typowym średniakiem, nie odstaje specjalnie od konkurencji. Chiński model jest natomiast zauważalnie wyższy od np. Renault Megane E-Tech czy wspomnianej już Kii EV3. Atto 2 oferuje też całkiem spory rozstaw osi, ale to cecha charakterystyczna samochodów elektrycznych, którym w podłodze trzeba wygospodarować miejsce na baterie.

BYD Atto 2. Wygląd

Stylistycznie BYD Atto 2 mnie nie porywa. Oczywiście wygląda bardzo poprawnie, ale raczej nic ponad to. Mamy dość wąskie reflektory ze światłami do jazdy dziennej, które łączy czarny panel będący imitacją grilla. Na jego środku znajdziemy logo chińskiej marki. Nieco ostrzejszego charakteru Atto 2 nadają pionowe wnęki wlotów powietrza na zewnętrznych krawędziach zderzaka.

Z tyłu najbardziej charakterystyczne są światła, które, jak zwraca uwagę producent, swoim kształtem przypominają cyfrę 8, symbol nieskończoności lub też pierścień Mobius Infinity Ring, który oznacza niekończące się szczęście.

Powtórzę, Atto 2 absolutnie nie jest autem brzydkim. W mojej opinii nie ma jednak jakiegoś charakterystycznego akcentu w swojej stylistyce, który sprawiłby, że przyciągałoby ono wzrok na ulicy. Z drugiej strony, jeśli nie zależy nam na tym, żeby się wyróżniać, wybór Atto 2 jest jak najbardziej uzasadniony.

Z tyłu BYD Atto 2 zwraca na siebie uwagę charakterystyczną sygnaturą świateł przypominającą symbol nieskończoności. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Wnętrze BYD Atto 2

Podobnie jak w przypadku konkurentów, również w Atto 2 wnętrze zdominowane jest przez dwa ekrany. Przed kierowcą, niezależnie od wersji wyposażenia, znajdować się będzie 8,8-calowy wyświetlacz wskaźników. Do obsługi multimediów w podstawie posłuży ekran o przekątnej 10,1 cala. W wyższych wersjach do dyspozycji będziemy mieli 12,8-calowy wyświetlacz. Niezależnie od jego wielkości, podróżni mogą z jego poziomu obsługiwać takie aplikacje jak np. Spotify, You Tube czy Zoom.

Wnętrze BYD Atto 2 jest zdominowane przez dwa ekrany: 8,8-calowy wyświetlacz multimediów oraz 10,1- lub 12,8-calowy wyświetlacz multimediów. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Co więcej, system multimediów obsługuje również funkcję karaoke. Opracowany został on we współpracy z marką Stingray zajmującą się produkcją oprogramowania do karaoke. System jest obsługiwany za pomocą opcjonalnego mikrofonu – ma szeroki wybór utworów i obsługuje kilka języków. Oczywiście teksty piosenek wyświetlane są na ekranie multimediów.

A skoro wciąż przy ekranie multimediów jesteśmy, to nie można nie zwrócić uwagi na charakterystyczną funkcję. Podobnie jak w innych autach BYD wyświetlacz systemu inforozrywki może mieć układ poziomy (jak w większości aut) albo pionowy (jak np. w Fordzie Mustangu Mach-E). Układ możemy zmieniać za pomocą dedykowanego przycisku na ekranie multimediów (trzeba pamiętać, że nie można tego robić w czasie jazdy). Czy jest to efektowne? Jak najbardziej. Czy potrzebne? Zdania są podzielone.

Ekran systemu inforozrywki może mieć układ poziomy lub pionowy. Sterujemy tą funkcją za pomocą dedykowanego wirtualnego przycisku na samym wyświetlaczu. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Podobnie jak inni producenci BYD oferuje system asystenta głosowego. Wywołujemy go frazą "Hi BYD". Za jego pomocą możemy sterować klimatyzacją czy otwierać lub zamykać szyby. Niestety system nie radzi sobie jeszcze z polskim językiem.

Ale osoby, które nie są poliglotami również mogą liczyć na pewne ułatwienie w sterowaniu klimatyzacją. Przesuwając po ekranie trzema palcami w górę i w dół możemy sterować temperaturą, a kiedy suniemy nimi z boku na bok, zmieniamy prędkość wentylatora. Co istotne obie te funkcje działają również wtedy, gdy korzystamy z połączenia z telefonem za pomocą Android Auto lub Apple CarPlay.

Choć centralnym punktem sterowania autem jest wspomniany wyświetlacz, nie mamy do czynienia z całkowitą digitalizacją. Na tunelu środkowym pozostały jeszcze fizyczne przełączniki, za pomocą których możemy sterować głośnością systemu audio czy trybami jazdy: Eco, Normal, Sport i Snow.

W czasach, kiedy w samochodach pojawiają się różnego rodzaju wariacje na temat dźwigni zmiany biegów w postaci przycisków czy pokręteł, cieszy mnie, że w Atto 2 do dyspozycji mamy sporą dźwignię znajdującą się na tunelu środkowym. Producent zwraca uwagę, że swoim wyglądem przypomina ona szlifowany diament.

Dźwignia zmiany biegów ma wygląd inspirowany szlifowanym diamentem. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Wielu wciąż jeszcze myśląc o chińskich autach wyobraża sobie śmierdzące plastikiem, pokryte bardzo twardymi materiałami wnętrze. To jednak już kompletnie nie te czasy. Nawet w modelu mającym pełnić funkcję auta popularnego jakość wykończenia wnętrza stoi na wysokim poziomie. Mamy bardzo miękkie materiały, a wszystko jest świetnie spasowane. No i oczywiście absolutnie nie czuć nieprzyjemnego zapachu plastiku. Mało tego, już w standardzie Atto 2 oferuje przednie fotele regulowane elektrycznie (choć bez sterowania odcinkiem lędźwiowym).

Dzięki sporemu rozstawowi osi miejsca pod dostatkiem jest nie tylko w pierwszym rzędzie, ale także w drugim. Siadam za sobą i mam mnóstwo przestrzeni na kolana. Nie brakuje też miejsca na głowę. I pomimo tego Chińczykom udało się jeszcze wygospodarować 400 litrów przestrzeni bagażnika. Po złożeniu tylnych foteli rośnie ona do 1 340 litrów.

Bagażnik BYD Atto 2 oferuje 400 litrów pojemności. Po złożeniu tylnej kanapy można ją powiększyć do 1 340 litrów. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Jaki napęd ma BYD Atto 2?

BYD Atto 2 dostępne jest obecnie w tylko jednej wersji napędowej. Oferuje ona 177 KM, 290 Nm i napęd na przód. Samochód rozpędza się od 0 do 100 km/h w 7,9 sekundy i może jechać z maksymalną prędkością 160 km/h.

Dla porównania Kia EV3 oferuje 204 KM, Peugeot e-2008 136 KM lub 156 KM, a Renault Megane E-Tech 130 KM lub 220 KM. Można więc stwierdzić, że pod tym względem Atto 2 jest "średniakiem".

BYD pozostawiło sporą przestrzeń pod maską kompletnie niezagospodarowaną. Spokojnie zmieściłby się tam jeszcze schowek. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Atto 2 nie zachwyca jednak pojemnością akumulatora, która wynosi 45,1 kWh. W przypadku EV3 podstawowa bateria ma 58,3 kWh, a w Megane E-Tech 65 kWh. Z drugiej strony jednak w E-2008 pojemność większego akumulatora wynosi 48,1 kWh.

BYD zwraca uwagę, że w akumulatorze ogniwa zainstalowane są bezpośrednio, a nie w poszczególnych modułach – dzięki temu możliwe było lepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni. W porównaniu do konwencjonalnych rozwiązań na tej samej przestrzeni udało się umieścić więcej ogniw. Co ważne, w BYD Atto 2 znajdziemy akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy, który zdaniem producenta charakteryzuje się większą trwałością w porównaniu do akumulatora litowo-jonowego.

Zgodnie z normą WLTP BYD Atto 2 jest w stanie przejechać do 312 km w cyklu mieszanym lub do 463 km w cyklu miejskim.

Samochód obsługuje ładowanie prądem DC o mocy do 65 kW, a więc stosunkowo niewielkiej. Jednak przeciętna pojemność akumulatora sprawa, że czas ładowania z poziomu 10 do 80 proc. to tylko w 37 minut.

Standardowa trójfazowa ładowarka prądu przemiennego o mocy 11 kW pozwala natomiast na uzupełnienie energii od 0 do 100 proc. w 5,5 godziny.

BYD Atto 2 obsługuje ładowanie prądem stałym o mocy 65 kW. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Jak jeździ BYD Atto 2?

Pierwszym na co zwróciłem po tym, jak zasiadłem w BYD Atto 2 jest reakcja na "gaz". Włączając się do ruchu chciałem to zrobić dynamicznie, ale po wciśnięciu pedału przyspieszenia do oporu auto nie wykazało zbyt dużego entuzjazmu. Dopiero po chwili zorientowałem się, że samochód ustawiony był w trybie Eco. Po przestawieniu w tryb Sport auto zapewniało już bardzo satysfakcjonujące wrażenia z jazdy. W skrócie – jeśli nie zależy wam na pośpiechu, tryb Eco będzie właściwym wyborem, ale kiedy przymierzacie się do wykonania jakiegokolwiek manewru, zdecydowanie lepiej zdecydować się na tryb Sport.

BYD Atto 2 ma 177 KM i 290 Nm. Pozwala mu to rozpędzić się do 100 km/h w 7,9 sekundy. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

BYD Atto 2 prowadzi się dobrze. Układ kierowniczy sprawnie przekazuje na koła polecenia wydane przez kierowcę. Dzięki akumulatorowi zintegrowanemu z podwoziem auta mamy też odpowiednią sztywność. Choć auto jest dość wysokie, to niespecjalnie czuć „bujanie” nadwoziem.

Z drugiej strony trzymanie boczne w fotelach mogłoby być lepsze, a i same fotele nie są specjalnie wygodne. Choć oczywiście trudno je porównać do drewnianej ławy, to śmiem twierdzić, że raczej po pokonaniu długiej podróży nie będziemy czuli się specjalnie zrelaksowani.

Bez wątpienia pozytywnie zaskoczymy się łatwością manewrowania, a to za sprawą promienia skrętu wynoszącego 5,25 m.

Na pochwałę zasługuje również stojące na bardzo wysokim poziomie wyciszenie wnętrza. Przy jeździe z prędkością autostradową (w Hiszpanii, 120 km/h) BYD Atto 2 przepuszcza do wnętrza tylko delikatny szum powietrza, który skutecznie neutralizuje dźwięk systemu audio. Przyznam, że nie spodziewałem się, że w tym aucie będzie tak cicho. Atto 2 zaskoczyło mnie również sprawnością swojego zawieszenia. Chiński model bardzo sprawnie radził sobie z nierównościami.

Ile prądu zużywa BYD Atto 2 i jaki ma realny zasięg?

Atto 2 mieliśmy okazję testować raptem kilka godzin, więc wyniki nie do końca są wymierne. Samochód testowaliśmy w Madrycie, gdzie temperatura wynosiła 10 stopni Celsjusza, na trasie która prowadziła przez zakorkowano miasto, jak również autostradą i drogami lokalnymi. Poza hiszpańską stolicą nie brakowało odcinków prowadzących pod górę. W efekcie na koniec jazd testowych średnie zużycie energii wynosiło 16,5 kWh. Oznacza to, że w takich warunkach BYD Atto 2 byłoby w stanie realnie przejechać ok. 270 km na jednym ładowaniu w cyklu mieszanym.

Wersje wyposażenia BYD Atto 2

BYD Atto 2 początkowo będzie oferowane w dwóch wersjach wyposażenia. Trzeba przyznać, że już w standardzie auto będzie bardzo atrakcyjną propozycją. W podstawowej odmianie, Active, znajdziemy m.in.:

17-calowe felgi aluminiowe

światła LED

panoramiczny dach

dostęp za pomocą kluczyka karty czy smartfona

czujniki parkowania z tyłu

kamerę cofania

10,1-calowy ekran multimediów

W wyższej wersji, Boost, klienci mogą liczyć dodatkowo na:

podgrzewanie przednich foteli i kierownicy

czujniki parkowania z przodu

kamerę 360 stopni

12,8-calowy ekran multimediów

indukcyjną ładowarkę

Jeszcze w tym roku do oferty dołączy również odmiana Comfort, która będzie wyróżniać się m.in. mocniejszym napędem i większym akumulatorem, a także wydajniejszą ładowarką indukcyjną czy podparciem lędźwiowym dla fotela kierowcy. Premiera rynkowa ma nastąpić w trzecim kwartale 2025 roku.

Ile kosztuje BYD Atto 2?

Polsce ceny Atto 2 nie są jeszcze znane, natomiast w Hiszpanii startują od 29 990 euro, co po przeliczeniu daje ok. 126 tys. zł. Trzeba jednak zaznaczyć, że podane przez BYD hiszpańskie ceny uwzględniają lokalne dopłaty. Na katalogowe ceny trzeba w związku z tym jeszcze poczekać. Sprzedaż na pierwszych rynkach ma rozpocząć się w najbliższych tygodniach.

W nieoficjalnej rozmowie z polskim przedstawicielstwem BYD udało nam się dowiedzieć, że premiera Atto 2 w naszym kraju jest zaplanowana jeszcze na ten kwartał - prawdopodobnie będzie to koniec marca. Wówczas zostaną podane również ceny dla Polski.

Ceny BYD Atto 2 w Polsce nie są jeszcze znane. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Bez wątpienia BYD Atto 2 za sprawą sporych rozmiarów, niezłego wyposażenia już w standardzie oraz rozsądnego napędu z dość niewielkim, ale całkiem wydajnym akumulatorem ma szansę, by zamieszać na rynku sprzedaży elektrycznych kompaktowych SUV-ów. Pozostaje tylko kwestia tego, jak wyceniony zostanie w naszym kraju.

BYD Atto 2 stylistycznie nie porywa. Wygląda bardzo poprawnie, ale raczej nie będzie zwracać na siebie uwagi. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

W każdej z wersji wyposażenia BYD Atto 2 wyposażone jest w 8,8-calowy ekran wskaźników. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

BYD Atto 2 ma nieco ponad 4,3 m długości i rozstaw osi na poziomie 2,62 m. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

W standardzie BYD Atto 2 stoi na 17-calowych felgach. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

