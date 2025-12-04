W skrócie Nowa strona Ejedzie.pl pozwala kierowcom z Wrocławia unikać korków, analizując ruch na bieżąco i prognozując najlepszy czas wyjazdu.

Kluczową funkcją portalu jest to, że mieszkańcy sami zgłaszają utrudnienia drogowe, co znacznie zwiększa precyzję danych.

Powstanie platformy to efekt determinacji i lokalnych obserwacji twórcy, a dalszy rozwój obejmie mobilną aplikację z funkcją asystenta drogowego.

Strona do omijania korków - jak działa nowe narzędzie?

Portal Ejedzie.pl, stworzony przez wrocławianina Grzegorza Małopolskiego, w czasie rzeczywistym analizuje natężenie ruchu na głównych ulicach miasta. Wykorzystuje dane z systemów mapowych, zgłoszenia mieszkańców oraz własne algorytmy, aby określać aktualne tempo przejazdu i przewidywać stan ulic w kolejnych godzinach.

Użytkownik może sprawdzić m.in.: czy na danej ulicy ruch stoi, toczy się czy jedzie płynnie, przewidywany poziom zakorkowania w najbliższej godzinie, godziny największego i najmniejszego obciążenia, optymalny moment wyjazdu, zgłoszenia o wypadkach, blokadach i robotach drogowych.

Kierowcy mogą samodzielnie zgłaszać utrudnienia. Do tej pory zrobiło to już blisko 15 tys. mieszkańców, co znacząco poprawia dokładność danych.

Korki we Wrocławiu - twarde dane pokazują skalę problemu

Wrocław należy do najbardziej obciążonych ruchem aglomeracji w Polsce. Ulica Zwycięska, jedna z monitorowanych przez serwis, potrafi w godzinach szczytu osiągać tempo przejazdu na poziomie 3 km/h. Podobnie wyglądają poranne pomiary na Buforowej, Karkonoskiej czy Powstańców Śląskich, gdzie największe natężenie ruchu przypada na godziny 7.00-9.00.

Twórca portalu zauważył jednak, że ruch na wielu odcinkach jest nierównomierny. Np. ul. Zwycięska o 7.30 stoi, ale już o 8.10 jest zupełnie przejezdna. Analizy pokazały, że najlepszy czas wyjazdu z południa Wrocławia to przedziały 6.00-6.30 lub 9.50-11.00.

To właśnie z takich obserwacji powstała funkcja zielonej fali. Nie chodzi tu o sygnalizację świetlną, lecz o wskazanie pory, w której natężenie ruchu jest najniższe. Kierowcy, którzy mają elastyczne godziny pracy, mogą przesunąć wyjazd i w ten sposób ograniczyć lokalne zatory.

Omijanie korków dzięki kierowcom

Serwis działa jak lokalne, unowocześnione CB radio. Użytkownicy mogą zgłaszać wypadki, awarie pojazdów komunikacji miejskiej, zablokowane pasy, utrudnienia pogodowe, roboty drogowe.

Każde zgłoszenie trafia na czat przypisany do konkretnej ulicy. Inni kierowcy mogą zobaczyć szczegółowy opis zdarzenia i zdecydować o zmianie trasy przed wyjazdem. Autor portalu wprowadził dodatkowe potwierdzanie zgłoszeń, aby wykluczyć przypadkowe kliknięcia.

Od prostego pomysłu do dużego projektu

Pierwsza wersja portalu powstała… w jeden wieczór na smartfonie, przy wykorzystaniu narzędzi AI generujących kod. Po udanej próbie twórca rozbudował projekt i przeniósł go na profesjonalne rozwiązania programistyczne.

Obecnie Ejedzie.pl obsługuje dane z kilkunastu ważnych ulic, m.in. Borowskiej, Buforowej, Grota-Roweckiego, Ołtaszyńskiej, Karkonoskiej i Zwycięskiej. Kierowcy proszą już o dodanie kolejnych tras, takich jak Legnicka, Hallera czy Armii Krajowej.

W planach jest aplikacja mobilna, która ma pełnić rolę osobistego asystenta drogowego i automatycznie podpowiadać najlepszy czas wyjazdu na podstawie codziennych nawyków użytkownika.

